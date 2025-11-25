La Copa Centroamericana 2025 celebra su vibrante Final de Ida este miércoles 26 de noviembre con el enfrentamiento entre el bicampeón defensor LDA Alajuelense (Costa Rica) y Xelajú MC (Guatemala) en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela a las 20:00 horas tanto en San José como en Ciudad de Guatemala (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) . El equipo local, que llega a la definición tras superar al Olimpia en una emocionante tanda de penales, enfrenta una baja sensible con la ausencia de su portero titular, Washington Ortega, mientras que los visitantes recuperan jugadores clave. Xelajú, que se clasificó de manera milagrosa en semifinales al vencer en penales al Real España, no se intimida ante el presupuesto de Alajuelense; su entrenador, Amarini Villatoro, ha manifestado que el objetivo es ganar. En esta nota encontrarás los horarios exactos y los canales de transmisión para seguir el partido en tu Smart TV, tableta, computadora o celular, según el país en que te encuentres.

El bicampeón defensor, Alajuelense, aseguró su pase a la final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF tras derrotar 3-0 al poderoso Olimpia hondureño en la tanda de penaltis, tras empatar 2-2 en el global de las semifinales. | Crédito: Liga Deportiva Alajuelense / Facebook

En Costa Rica y Guatemala, el partido será transmitido en vivo por Disney+ Premium Norte, plataforma que también llevará la señal al resto de Latinoamérica.

En México estará disponible a través de Tubi, mientras que en Estados Unidos se verá por fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App y Fox Sports 2.

Para quienes se encuentren en España, Italia, Francia, Alemania o el resto de Europa, será necesario contar con una VPN legal para acceder a la señal de ESPN.

Xelajú aseguró su pase a la final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF tras vencer 2-1 al Real CD España hondureño en la tanda de penaltis, tras empatar 2-2 en el global de las semifinales. | Crédito: Xelaju MC / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Xelajú por la final de la Copa Centroamericana 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Costa Rica 20:00 Disney Plus Premium Norte Guatemala 20:00 Disney Plus Premium Norte Estados Unidos 10 pm ET / 7 pm PT fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App y Fox Sports 2 México 20:00 Tubi Honduras 20:00 Disney Plus Premium Norte Nicaragua 20:00 Disney Plus Premium Norte El Salvador 20:00 Disney Plus Premium Norte Panamá 21:00 Disney Plus Premium Norte República Dominicana 22:00 Disney+ Premium Caribbean y Disney+ Premium Norte Puerto Rico 22:00 Disney+ Premium Caribbean, Fox Sports 2 y NAICOM