Tal vez, el duelo más importante de esta Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este martes 21 de abril, mira el partido de León vs. América, desde el Estadio León, en un encuentro clave para la clasificación a la fase de playoffs. A continuación, te cuento cuál es la hora de inicio de este enfrentamiento y los canales que van a transmitir este León-América. Cabe señalar que ambos vienen igualados a 22 puntos para esta fecha 16 y un triunfo de cualquiera será clave para intentar acceder a la siguiente ronda.
¿A qué hora juega León vs. América EN VIVO por Jornada 16 de Liga MX 2026?
Mira el juego de León vs. América de este martes 21 de abril de 2026 a partir de las 21:06 horas CDMX o 23:06 Tiempo del Este en Estados Unidos. Este es el horario de inicio para ver el juego desde el Estadio León, un duelo clave para ambos clubes que buscan un lugar en los playoffs del Torneo Clausura 2026.
¿Se transmite León vs. América en TV Abierta este 21 de abril 2026?
La respuesta es NO. El partido León vs. América de la Jornada 16 del Torneo Clausura de este martes 21 de abril 2026 no contará con transmisión en TV Abierta.
¿Qué canales transmiten León vs. América EN VIVO por Liga MX 2026?
La transmisión de León vs. América EN VIVO será a través de FOX+ en TV Paga o FOX One en streaming online, siendo las únicas señales disponibles que han habilitado para ver este partido desde México. Si vives en los Estados Unidos, podrás ver el partido de León vs. América a través de TUDN USA.
León vs. América: alineaciones del partido
- León: Óscar García; Iván Moreno, Valentín Gauthier, Jaine Barreiro, Salvador Reyes; José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Juan Domínguez, Ismael Díaz, Diber Cambindo.
- América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Vinicius; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas.
Horarios, TV Abierta y dónde ver León vs. América EN VIVO por Liga MX 2026
- Partido: León vs. América por Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de Liga MX
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Lugar: Estadio León (Nou Camp)
- Horario: 21:06 horas CDMX
- Canal TV: FOX+ (TV Paga)
- Streaming: FOX One