La Liga MX 2025 continúa su acción con un duelo atractivo: León vs. Pachuca, que promete emociones en el estadio León. El equipo local llega motivado tras cortar una racha negativa con una victoria a domicilio ante Necaxa, mientras que los Tuzos se mantienen como líderes del torneo con un desempeño sólido en las primeras cinco jornadas.

La vuelta de James Rodríguez es la gran noticia para León, tras ausentarse por molestias físicas en las últimas dos fechas. El técnico Eduardo Berizzo priorizó su recuperación y ahora confía en que el colombiano aporte creatividad y experiencia al medio campo en este importante encuentro.

En el historial reciente, León y Pachuca se han enfrentado en duelos intensos; la última vez fue el 5 de febrero de 2025, cuando los locales se impusieron 2-1 con goles de Jhonder Cádiz y Stiven Mendoza. Ahora, con ambos equipos buscando puntos clave, el partido se perfila como uno de los más esperados de la jornada.

León y Pachuca se enfrentan hoy 23 de agosto por la Liga MX 2025 en un partido que podrás ver EN VIVO. (Foto: BeFunky)

¿A qué hora juegan León vs. Pachuca?

El partido se disputará el sábado 23 de agosto a las 18:00 horas en México (CDMX), que corresponde a las 19:00 ET y 16:00 PT en Estados Unidos, en el estadio León, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Qué canal transmite León vs. Pachuca EN VIVO?

El partido de León vs. Pachuca se podrá ver en vivo tanto en México como en Estados Unidos a través de varias plataformas de TV y streaming.

México: Tubi, Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX

Tubi, Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX Estados Unidos: ViX