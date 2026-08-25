Este martes 25 de agosto estarán cara a cara León y Real Salt Lake en el Dick’s Sporting Goods Park por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Como se trata de un partido imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido León vs. Real Salt Lake por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el León vs. Real Salt Lake en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego León vs. Real Salt Lake por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este martes 25 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:30 pm

Estados Unidos (CT): 9:30 pm

Estados Unidos (MT): 8:30 pm

Estados Unidos (PT): 7:30 pm

México (CDMX): 8:30 pm

España: 4:30 am del miércoles 26 de agosto

Puerto Rico: 10:30 pm

Panamá: 9:30 pm

Costa Rica: 8:30 pm

República Dominicana: 10:30 pm

El Salvador: 8:30 pm

Guatemala: 8:30 pm

Honduras: 8:30 pm

Nicaragua: 8:30 pm

Argentina: 11:30 pm

Brasil (Brasilia): 11:30 pm

Uruguay: 11:30 pm

Chile (Santiago): 10:30 pm

Paraguay: 11:30 pm

Bolivia: 10:30 pm

Venezuela: 10:30 pm

Ecuador: 9:30 pm

Perú: 9:30 pm

Colombia: 9:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el León vs. Real Salt Lake?

Este martes 25 de agosto se podrá ver el León vs. Real Salt Lake por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

México: Apple TV

España: Apple TV

Argentina: Apple TV

Brasil: Apple TV

Colombia: Apple TV

Chile: Apple TV

Bolivia: Apple TV

Paraguay: Apple TV

Perú: Apple TV

Venezuela: Apple TV

Costa Rica: Apple TV

El Salvador: Apple TV

Guatemala: Apple TV

Honduras: Apple TV

Panamá: Apple TV