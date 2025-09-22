El Real Madrid llega al estadio Ciutat de Valencia con la intención de mantener su puntaje perfecto en la LaLiga 2025-2026. Después de un arranque impecable de cinco victorias consecutivas, incluyendo un 2-1 frente al Marsella en la Champions League, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti buscará seguir como líder invicto visitando al Levante UD, que buscará aprovechar su reciente buen momento tras golear al Girona 4-0.
Por su parte, el Levante llega motivado por su primera victoria en la temporada, luego de un inicio complicado con derrotas ante Alavés, Barcelona y Elche. La historia de enfrentamientos favorece ampliamente al Real Madrid, con 24 victorias, 4 empates y solo 6 derrotas en 34 partidos, lo que lo convierte en el claro favorito para este duelo de la sexta jornada de LaLiga 2025.
¿A qué hora juegan Levante UD vs. Real Madrid hoy?
El partido entre Levante UD y Real Madrid se jugará este martes 23 de septiembre en el estadio Ciutat de Valencia. A continuación, los horarios según país:
|País
|Día y hora
|España
|21:30
|Argentina
|16:30
|Perú
|14:30
|Colombia
|14:30
|México (CDMX)
|13:30
|Estados Unidos (ET)
|15:30
¿Qué canal transmite Levante UD vs. Real Madrid hoy?
El duelo de LaLiga 2025 estará disponible tanto en TV como en streaming online en cada país:
|País
|TV
|Streaming online
|España
|M+ La Liga
|Movistar Plus+
|México
|Sky Sports
|Izzi Go
|Estados Unidos
|ESPN Deportes en DirecTV
|Fubo, ESPN
|Argentina
|ESPN
|Disney+, Flow, DGo, Telecentro Play
|Perú
|ESPN
|Disney+
|Colombia
|ESPN
|Disney+