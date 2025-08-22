El FC Barcelona buscará mantenerse en la cima de la tabla cuando visite el Estadio Ciutat de València para enfrentar a su par del Levante UD este sábado 23 de agosto, en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Levante UD? Lista de países del mundo

Países Horario Canales TV / streaming España 21:30 Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar Estados Unidos 3:30 pm ET / 12 :30 pm PT ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus El Salvador 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Costa Rica 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Nicaragua 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Guatemala 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Honduras 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Panamá 14:30 SKY Sports HD y Sky Plus Perú 14:30 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 14:30 DIRECTV Sports y DGO Colombia 14:30 DIRECTV Sports y DGO Canadá 15:30 TSN+ Puerto Rico 15:30 ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes Cuba 15:30 Tele Rebelde Bolivia 15:30 TiGo Sports Rep. Dominicana 15:30 SKY Sports HD y Sky Plus Venezuela 15:30 DIRECTV Sports y DGO Chile 15:30 DIRECTV Sports y DGO Argentina 14:30 DIRECTV Sports y DGO Paraguay 16:30 TiGo Sports Uruguay 16:30 DIRECTV Sports y DGO Reino Unido 20:30 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Irlanda 20:30 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Alemania 21:30 DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW Suiza 21:30 Blue Sport y Blue Sport D 1 Austria 21:30 DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go Italia 21:30 DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go Francia 21:30 beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2