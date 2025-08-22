VALENCIA (ESPAÑA), 23/08/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido entre Levante y FC Barcelona este sábado 23 de agosto por la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Ciutat de Válencia. Foto de Josep LAGO para AFP
VALENCIA (ESPAÑA), 23/08/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido entre Levante y FC Barcelona este sábado 23 de agosto por la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Ciutat de Válencia. Foto de Josep LAGO para AFP
/ JOSEP LAGO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El FC Barcelona buscará mantenerse en la cima de la tabla cuando visite el Estadio Ciutat de València para enfrentar a su par del Levante UD este sábado 23 de agosto, en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

En España, el juego del FC Barcelona contra el Levante empieza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Levante UD en DIRECTV Sports (Canales 610 SD y 1610 HD) y DGO en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras que TiGo Sports lo hará en Bolivia y Paraguay.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo FC Barcelona ante Levante UD por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Levante UD-FC Barcelona en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Levante UD? Lista de países del mundo

El Barcelona se cita en el Estadio Ciutat de València para enfrentarse al Levante UD por la jornada 2 de LaLiga 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el segundo duelo de la temporada.

PaísesHorarioCanales TV / streaming
España21:30Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar
Estados Unidos3:30 pm ET / 12 :30 pm PTESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México13:30SKY Sports HD y Sky Plus
El Salvador13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Costa Rica13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Nicaragua13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Guatemala13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Honduras13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Panamá14:30SKY Sports HD y Sky Plus
Perú14:30DIRECTV Sports y DGO
Ecuador14:30DIRECTV Sports y DGO
Colombia14:30DIRECTV Sports y DGO
Canadá15:30TSN+
Puerto Rico15:30ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
Cuba15:30Tele Rebelde
Bolivia15:30TiGo Sports
Rep. Dominicana15:30SKY Sports HD y Sky Plus
Venezuela15:30DIRECTV Sports y DGO
Chile15:30DIRECTV Sports y DGO
Argentina14:30DIRECTV Sports y DGO
Paraguay16:30TiGo Sports
Uruguay16:30DIRECTV Sports y DGO
Reino Unido20:30Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Irlanda20:30Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Alemania21:30DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
Suiza21:30Blue Sport y Blue Sport D 1
Austria21:30DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
Italia21:30DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
Francia21:30beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC