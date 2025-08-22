El FC Barcelona buscará mantenerse en la cima de la tabla cuando visite el Estadio Ciutat de València para enfrentar a su par del Levante UD este sábado 23 de agosto, en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.
En España, el juego del FC Barcelona contra el Levante empieza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD.
Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Levante UD en DIRECTV Sports (Canales 610 SD y 1610 HD) y DGO en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras que TiGo Sports lo hará en Bolivia y Paraguay.
En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo FC Barcelona ante Levante UD por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Levante UD-FC Barcelona en los Estados Unidos y Puerto Rico.
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Levante UD? Lista de países del mundo
|Países
|Horario
|Canales TV / streaming
|España
|21:30
|Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar
|Estados Unidos
|3:30 pm ET / 12 :30 pm PT
|ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|El Salvador
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Costa Rica
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Nicaragua
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Guatemala
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Honduras
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Panamá
|14:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Perú
|14:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|14:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|14:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Canadá
|15:30
|TSN+
|Puerto Rico
|15:30
|ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|Cuba
|15:30
|Tele Rebelde
|Bolivia
|15:30
|TiGo Sports
|Rep. Dominicana
|15:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Venezuela
|15:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|15:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Argentina
|14:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|16:30
|TiGo Sports
|Uruguay
|16:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Reino Unido
|20:30
|Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
|Irlanda
|20:30
|Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
|Alemania
|21:30
|DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
|Suiza
|21:30
|Blue Sport y Blue Sport D 1
|Austria
|21:30
|DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
|Italia
|21:30
|DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
|Francia
|21:30
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2