Aficionados de Libertad y River Plate encienden la previa del duelo por la Copa Libertadores 2025, que se jugará este 14 de agosto con transmisión en vivo. | Crédito: conmebol.com / Composición Mag
Aficionados de Libertad y River Plate encienden la previa del duelo por la Copa Libertadores 2025, que se jugará este 14 de agosto con transmisión en vivo. | Crédito: conmebol.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Libertad recibe a River Plate este jueves 14 de agosto por la ida de la Copa Libertadores desde el Estadio La Huerta de Asunción, Paraguay. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego del ‘Millonario’? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, según el país donde te encuentres.

Libertad se jugará su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores contra River Plate con una baja clave: Rodrigo Morinigo, su arquero titular, se lesionó y ahora el equipo de Sergio Aquino deberá reformar la alineación contra el club argentino. | Crédito: Club Libertad / Facebook
Libertad se jugará su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores contra River Plate con una baja clave: Rodrigo Morinigo, su arquero titular, se lesionó y ahora el equipo de Sergio Aquino deberá reformar la alineación contra el club argentino. | Crédito: Club Libertad / Facebook

En Argentina, el encuentro entre River Plate y Libertad empieza a las 21:30 hrs (Hora de Buenos Aires) y se transmite en vivo, en directo y online Disney+ Premium y Fox Sports, mientras que mitelefe y Telefe lo pasarán gratis. Asimismo, en Paraguay, Disney+ Premium, TyC Sports Internacional y ESPN serán las señales encargadas de pasar las incidencias del cotejo.

En México y el resto de países de Sudamérica como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela el cotejo Libertad vs River Plate se podrá ver a través de Disney+ Premium, TyC Sports Internacional y ESPN; mientras que en países de Latinoamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, la señal encargada será Bet365.

River Plate visita a Libertad por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y Marcelo Gallardo comenzó la semana con buenas noticias, aunque deberá de rearmar la defensa del 'Millonario'. | Crédito: Club Atlético River Plate / Facebook
River Plate visita a Libertad por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y Marcelo Gallardo comenzó la semana con buenas noticias, aunque deberá de rearmar la defensa del 'Millonario'. | Crédito: Club Atlético River Plate / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Libertad vs. River Plate? Lista de países del mundo

River Plate visita en el Estadio La Huerta de Asunción, Paraguay, para enfrentarse a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el encuentro.

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Argentina9:30 pmDisney+ Premium, mitelefe, Telefe, Fox Sports
Paraguay9:30 pmDisney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
Estados Unidos8:30 pm ET / 5:30 pm PTFanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
México6:30 pmDisney+ Premium, ESPN3
El Salvador6:30 pmBet365
Costa Rica6:30 pmBet365
Nicaragua6:30 pmBet365
Guatemala6:30 pmBet365
Honduras6:30 pmBet365
Panamá7:30 pmBet365
Perú7:30 pmDisney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
Ecuador7:30 pmDisney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
Colombia7:30 pmDisney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
Canadá8:30 pmbeIN SPORTS CONNECT, fuboTV, Fanatiz, beIN SPORTS en Español, beIN Sports
Puerto Rico8:30 pmFanatiz, TyC Sports Internacional
Bolivia8:30 pmDisney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
República Dominicana8:30 pmBet365
Venezuela8:30 pmDisney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
Chile8:30 pmDisney+ Premium, Chilevision, TyC Sports Internacional
Uruguay9:30 pmDisney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
Reino Unido1:30 am (15 de agosto)Bet365
Irlanda1:30 am (15 de agosto)Bet365
Alemania2:30 am (15 de agosto)sportdigital1+
Suiza2:30 am (15 de agosto)sportdigital1+
Austria2:30 am (15 de agosto)sportdigital1+
España2:30 am (15 de agosto)LaLiga+
Italia2:30 am (15 de agosto)Como
Francia2:30 am (15 de agosto)Bet365
Países Bajos2:30 am (15 de agosto)Watch ESPN, ESPN, Canal+
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC