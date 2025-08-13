El Libertad recibe a River Plate este jueves 14 de agosto por la ida de la Copa Libertadores desde el Estadio La Huerta de Asunción, Paraguay. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego del ‘Millonario’? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, según el país donde te encuentres.

Libertad se jugará su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores contra River Plate con una baja clave: Rodrigo Morinigo, su arquero titular, se lesionó y ahora el equipo de Sergio Aquino deberá reformar la alineación contra el club argentino. | Crédito: Club Libertad / Facebook

En Argentina, el encuentro entre River Plate y Libertad empieza a las 21:30 hrs (Hora de Buenos Aires) y se transmite en vivo, en directo y online Disney+ Premium y Fox Sports, mientras que mitelefe y Telefe lo pasarán gratis. Asimismo, en Paraguay, Disney+ Premium, TyC Sports Internacional y ESPN serán las señales encargadas de pasar las incidencias del cotejo.

En México y el resto de países de Sudamérica como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela el cotejo Libertad vs River Plate se podrá ver a través de Disney+ Premium, TyC Sports Internacional y ESPN; mientras que en países de Latinoamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, la señal encargada será Bet365.

River Plate visita a Libertad por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y Marcelo Gallardo comenzó la semana con buenas noticias, aunque deberá de rearmar la defensa del 'Millonario'. | Crédito: Club Atlético River Plate / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Libertad vs. River Plate? Lista de países del mundo

River Plate visita en el Estadio La Huerta de Asunción, Paraguay, para enfrentarse a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el encuentro.

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Argentina 9:30 pm Disney+ Premium, mitelefe, Telefe, Fox Sports Paraguay 9:30 pm Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN Estados Unidos 8:30 pm ET / 5:30 pm PT Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español México 6:30 pm Disney+ Premium, ESPN3 El Salvador 6:30 pm Bet365 Costa Rica 6:30 pm Bet365 Nicaragua 6:30 pm Bet365 Guatemala 6:30 pm Bet365 Honduras 6:30 pm Bet365 Panamá 7:30 pm Bet365 Perú 7:30 pm Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN Ecuador 7:30 pm Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia 7:30 pm Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN Canadá 8:30 pm beIN SPORTS CONNECT, fuboTV, Fanatiz, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Puerto Rico 8:30 pm Fanatiz, TyC Sports Internacional Bolivia 8:30 pm Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN República Dominicana 8:30 pm Bet365 Venezuela 8:30 pm Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN Chile 8:30 pm Disney+ Premium, Chilevision, TyC Sports Internacional Uruguay 9:30 pm Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN Reino Unido 1:30 am (15 de agosto) Bet365 Irlanda 1:30 am (15 de agosto) Bet365 Alemania 2:30 am (15 de agosto) sportdigital1+ Suiza 2:30 am (15 de agosto) sportdigital1+ Austria 2:30 am (15 de agosto) sportdigital1+ España 2:30 am (15 de agosto) LaLiga+ Italia 2:30 am (15 de agosto) Como Francia 2:30 am (15 de agosto) Bet365 Países Bajos 2:30 am (15 de agosto) Watch ESPN, ESPN, Canal+