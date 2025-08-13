El Libertad recibe a River Plate este jueves 14 de agosto por la ida de la Copa Libertadores desde el Estadio La Huerta de Asunción, Paraguay. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego del ‘Millonario’? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, según el país donde te encuentres.
En Argentina, el encuentro entre River Plate y Libertad empieza a las 21:30 hrs (Hora de Buenos Aires) y se transmite en vivo, en directo y online Disney+ Premium y Fox Sports, mientras que mitelefe y Telefe lo pasarán gratis. Asimismo, en Paraguay, Disney+ Premium, TyC Sports Internacional y ESPN serán las señales encargadas de pasar las incidencias del cotejo.
En México y el resto de países de Sudamérica como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela el cotejo Libertad vs River Plate se podrá ver a través de Disney+ Premium, TyC Sports Internacional y ESPN; mientras que en países de Latinoamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, la señal encargada será Bet365.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Libertad vs. River Plate? Lista de países del mundo
River Plate visita en el Estadio La Huerta de Asunción, Paraguay, para enfrentarse a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el encuentro.
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Argentina
|9:30 pm
|Disney+ Premium, mitelefe, Telefe, Fox Sports
|Paraguay
|9:30 pm
|Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
|Estados Unidos
|8:30 pm ET / 5:30 pm PT
|Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
|México
|6:30 pm
|Disney+ Premium, ESPN3
|El Salvador
|6:30 pm
|Bet365
|Costa Rica
|6:30 pm
|Bet365
|Nicaragua
|6:30 pm
|Bet365
|Guatemala
|6:30 pm
|Bet365
|Honduras
|6:30 pm
|Bet365
|Panamá
|7:30 pm
|Bet365
|Perú
|7:30 pm
|Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
|Ecuador
|7:30 pm
|Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
|Colombia
|7:30 pm
|Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
|Canadá
|8:30 pm
|beIN SPORTS CONNECT, fuboTV, Fanatiz, beIN SPORTS en Español, beIN Sports
|Puerto Rico
|8:30 pm
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Bolivia
|8:30 pm
|Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
|República Dominicana
|8:30 pm
|Bet365
|Venezuela
|8:30 pm
|Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
|Chile
|8:30 pm
|Disney+ Premium, Chilevision, TyC Sports Internacional
|Uruguay
|9:30 pm
|Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN
|Reino Unido
|1:30 am (15 de agosto)
|Bet365
|Irlanda
|1:30 am (15 de agosto)
|Bet365
|Alemania
|2:30 am (15 de agosto)
|sportdigital1+
|Suiza
|2:30 am (15 de agosto)
|sportdigital1+
|Austria
|2:30 am (15 de agosto)
|sportdigital1+
|España
|2:30 am (15 de agosto)
|LaLiga+
|Italia
|2:30 am (15 de agosto)
|Como
|Francia
|2:30 am (15 de agosto)
|Bet365
|Países Bajos
|2:30 am (15 de agosto)
|Watch ESPN, ESPN, Canal+