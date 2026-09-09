Dos siempre candidatos se verán las caras en la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Desde Anfield, Liverpool recibirá a Atlético de Madrid, en un duelo de pronóstico reservado y de los más emocionantes que nos regalará esta primera fecha del torneo. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de transmisión para que puedas seguir este enfrentamiento minuto a minuto desde México, España, Estados Unidos y más países en Latinoamérica.

¿En qué canal transmiten Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League?

En México, los aficionados podrán seguir el duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid desde las 13:00 horas (CDMX). El encuentro será transmitido por FOX One, señal que tendrá la cobertura del partido correspondiente a la Champions League.

Para los seguidores en Estados Unidos, el pitazo inicial está programado para las 3:00 p. m. ET, equivalente a las 12:00 p. m. PT. La transmisión estará disponible a través de Paramount+, mientras que ViX también figura entre las alternativas para seguir el encuentro.

En España, el Liverpool vs. Atlético de Madrid comenzará a las 21:00 horas, en un partido que se disputará en Anfield. Los espectadores podrán verlo por Movistar Liga de Campeones, en los canales 60 y 180, además de LaLiga TV Bar.

Horarios y canales para ver Liverpool vs. Atlético de Madrid en más países

País Horario Canal de TV / Streaming Argentina 16:00 Fox Sports / Disney+ Premium Chile 16:00 ESPN / Disney+ Premium Colombia 14:00 ESPN / Disney+ Premium Ecuador 14:00 ESPN / Disney+ Premium Centroamérica 13:00 ESPN Norte / Disney+ Premium Norte Paraguay 16:00 ESPN / Disney+ Premium Perú 14:00 ESPN / Disney+ Premium Uruguay 16:00 ESPN / Disney+ Premium Venezuela 15:00 ESPN / Disney+ Premium

Liverpool vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Alexander Isak.

Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Alexander Isak. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand; Álex Baena, Ademola Lookman, Kang-in Lee