Dos siempre candidatos se verán las caras en la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Desde Anfield, Liverpool recibirá a Atlético de Madrid, en un duelo de pronóstico reservado y de los más emocionantes que nos regalará esta primera fecha del torneo. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de transmisión para que puedas seguir este enfrentamiento minuto a minuto desde México, España, Estados Unidos y más países en Latinoamérica.
¿En qué canal transmiten Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League?
En México, los aficionados podrán seguir el duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid desde las 13:00 horas (CDMX). El encuentro será transmitido por FOX One, señal que tendrá la cobertura del partido correspondiente a la Champions League.
Para los seguidores en Estados Unidos, el pitazo inicial está programado para las 3:00 p. m. ET, equivalente a las 12:00 p. m. PT. La transmisión estará disponible a través de Paramount+, mientras que ViX también figura entre las alternativas para seguir el encuentro.
En España, el Liverpool vs. Atlético de Madrid comenzará a las 21:00 horas, en un partido que se disputará en Anfield. Los espectadores podrán verlo por Movistar Liga de Campeones, en los canales 60 y 180, además de LaLiga TV Bar.
Horarios y canales para ver Liverpool vs. Atlético de Madrid en más países
|País
|Horario
|Canal de TV / Streaming
|Argentina
|16:00
|Fox Sports / Disney+ Premium
|Chile
|16:00
|ESPN / Disney+ Premium
|Colombia
|14:00
|ESPN / Disney+ Premium
|Ecuador
|14:00
|ESPN / Disney+ Premium
|Centroamérica
|13:00
|ESPN Norte / Disney+ Premium Norte
|Paraguay
|16:00
|ESPN / Disney+ Premium
|Perú
|14:00
|ESPN / Disney+ Premium
|Uruguay
|16:00
|ESPN / Disney+ Premium
|Venezuela
|15:00
|ESPN / Disney+ Premium
Liverpool vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones
- Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Alexander Isak.
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand; Álex Baena, Ademola Lookman, Kang-in Lee