La UEFA Champions League está de regreso para la temporada 2025-26, y toda la acción podrá seguirse en vivo a través de DAZN en países seleccionados. El nuevo formato de fase de liga, introducido la temporada pasada, comienza con una jornada inaugural cargada de duelos emocionantes, incluyendo el debut del Liverpool frente al gigante español, el Atlético de Madrid. El conjunto inglés, seis veces campeón de Europa, buscará comenzar con el pie derecho tras una dolorosa eliminación en la ronda de octavos de final la temporada pasada. Por su parte, los colchoneros también vienen de una eliminación en la misma ronda, en una controvertida tanda de penaltis frente a su rival de ciudad, el Real Madrid. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te explico los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a las jugadores del Liverpool ante Atlético Madrid como Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘Reds’ y a los colchoneros.

En México, el enfrentamiento entre Liverpool FC y Atlético de Madrid se podrá disfrutar por Caliente TV y Amazon Prime Video.

En Latinoamérica, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Liverpool-Atlético Madrid en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fox Sports también transmitirá el encuentro para el territorio argentino.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Liverpool FC vs. Atlético Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga entre Athletic y Arsenal se podrá disfrutar únicamente por Max.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Athletic y Arsenal FC en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, TUDN USA y UniMás.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Liverpool vs. Atlético Madrid por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 21:00 Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ Gran Bretaña 20:00 discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App, TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate Estados Unidos 3pm ET / 12pm PT Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, TUDN USA y UniMás México 13:00 Caliente TV y Amazon Prime Video Costa Rica 13:00 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua 13:00 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 13:00 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Guatemala 13:00 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 13:00 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Perú 14:00 Disney+ Premium y ESPN2 Colombia 14:00 Disney+ Premium y ESPN2 Ecuador 14:00 Disney+ Premium y ESPN2 Panamá 14:00 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte República Dominicana 15:00 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Puerto Rico 15:00 NAICOM y UniMás Venezuela 15:00 Disney+ Premium, inter y ESPN2 Bolivia 15:00 Disney+ Premium y ESPN2 Chile 16:00 Disney+ Premium Argentina 16:00 Disney+ Premium, Fox Sports Paraguay 16:00 Disney+ Premium y ESPN2 Uruguay 16:00 Disney+ Premium y ESPN2 Brasil 16:00 Max

Liverpool recibe a Atlético de Madrid este miércoles 17 de septiembre en el Estadio de Anfield por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC