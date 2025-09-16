Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan en Anfield por la Champions League 2025-26. Descubre a qué hora juegan y qué canal transmite el partido en España, México y Estados Unidos. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan en Anfield por la Champions League 2025-26. Descubre a qué hora juegan y qué canal transmite el partido en España, México y Estados Unidos. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
La UEFA Champions League está de regreso para la temporada 2025-26, y toda la acción podrá seguirse en vivo a través de DAZN en países seleccionados. El nuevo formato de fase de liga, introducido la temporada pasada, comienza con una jornada inaugural cargada de duelos emocionantes, incluyendo el debut del Liverpool frente al gigante español, el Atlético de Madrid. El conjunto inglés, seis veces campeón de Europa, buscará comenzar con el pie derecho tras una dolorosa eliminación en la ronda de octavos de final la temporada pasada. Por su parte, los colchoneros también vienen de una eliminación en la misma ronda, en una controvertida tanda de penaltis frente a su rival de ciudad, el Real Madrid. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te explico los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a las jugadores del Liverpool ante Atlético Madrid como Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘Reds’ y a los colchoneros.

En México, el enfrentamiento entre Liverpool FC y Atlético de Madrid se podrá disfrutar por Caliente TV y Amazon Prime Video.

En Latinoamérica, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Liverpool-Atlético Madrid en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fox Sports también transmitirá el encuentro para el territorio argentino.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Liverpool FC vs. Atlético Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga entre Athletic y Arsenal se podrá disfrutar únicamente por Max.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Athletic y Arsenal FC en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, TUDN USA y UniMás.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Liverpool vs. Atlético Madrid por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España21:00Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
Gran Bretaña20:00discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App, TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate
Estados Unidos3pm ET / 12pm PTParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, TUDN USA y UniMás
México13:00Caliente TV y Amazon Prime Video
Costa Rica13:00Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua13:00Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador13:00Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala13:00Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras13:00Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Perú14:00Disney+ Premium y ESPN2
Colombia14:00Disney+ Premium y ESPN2
Ecuador14:00Disney+ Premium y ESPN2
Panamá14:00Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
República Dominicana15:00Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Puerto Rico15:00NAICOM y UniMás
Venezuela15:00Disney+ Premium, inter y ESPN2
Bolivia15:00Disney+ Premium y ESPN2
Chile16:00Disney+ Premium
Argentina16:00Disney+ Premium, Fox Sports
Paraguay16:00Disney+ Premium y ESPN2
Uruguay16:00Disney+ Premium y ESPN2
Brasil16:00Max

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

