En el mítico Anfield habrá un gran partido este martes 14 de abril. Y es que ahí se enfrentarán el Liverpool y el PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Si deseas ver EN VIVO y EN DIRECTO este gran compromiso, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Después del 2-0 en la ida a favor del cuadro francés, ambos equipos se verán las caras en un partido que promete muchas emociones. Y es que uno tratará de cuidar su ventaja, mientras que el otro dejará todo en la cancha para conseguir la remontada.
¿A qué hora ver EN VIVO el Liverpool - PSG en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Liverpool - PSG por la Champions League este martes 14 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
|Países
|Horarios
|Estados Unidos (ET)
|3:00 pm
|Estados Unidos (CT)
|2:00 pm
|Estados Unidos (MT)
|1:00 pm
|Estados Unidos (PT)
|12:00 pm
|México (CDMX)
|1:00 pm
|España
|9:00 pm
|Puerto Rico
|3:00 pm
|República Dominicana
|3:00 pm
|Panamá
|2:00 pm
|Costa Rica
|1:00 pm
|El Salvador
|1:00 pm
|Guatemala
|1:00 pm
|Honduras
|1:00 pm
|Nicaragua
|1:00 pm
|Argentina
|4:00 pm
|Brasil (Brasilia)
|4:00 pm
|Uruguay
|4:00 pm
|Chile (Santiago)
|4:00 pm
|Paraguay
|4:00 pm
|Bolivia
|3:00 pm
|Venezuela
|3:00 pm
|Ecuador
|2:00 pm
|Perú
|2:00 pm
|Colombia
|2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Liverpool - PSG?
Este martes 14 de abril se podrá ver el Liverpool - PSG por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
|Países
|Canales de TV y servicios de streaming
|Estados Unidos
|Paramount+
|México
|TNT Sports, Max México
|España
|Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
|Alemania
|Amazon Prime Video
|Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Brasil
|Max Brasil
|Colombia
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
|Uruguay
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
|Perú
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
|Venezuela
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
|Costa Rica
|ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
|El Salvador
|ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
|Nicaragua
|ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
|República Dominicana
|ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte