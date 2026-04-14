En el mítico Anfield habrá un gran partido este martes 14 de abril. Y es que ahí se enfrentarán el Liverpool y el PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Si deseas ver EN VIVO y EN DIRECTO este gran compromiso, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Después del 2-0 en la ida a favor del cuadro francés, ambos equipos se verán las caras en un partido que promete muchas emociones. Y es que uno tratará de cuidar su ventaja, mientras que el otro dejará todo en la cancha para conseguir la remontada.

El partido Liverpool - PSG por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Liverpool - PSG en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Liverpool - PSG por la Champions League este martes 14 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 3:00 pm Estados Unidos (CT) 2:00 pm Estados Unidos (MT) 1:00 pm Estados Unidos (PT) 12:00 pm México (CDMX) 1:00 pm España 9:00 pm Puerto Rico 3:00 pm República Dominicana 3:00 pm Panamá 2:00 pm Costa Rica 1:00 pm El Salvador 1:00 pm Guatemala 1:00 pm Honduras 1:00 pm Nicaragua 1:00 pm Argentina 4:00 pm Brasil (Brasilia) 4:00 pm Uruguay 4:00 pm Chile (Santiago) 4:00 pm Paraguay 4:00 pm Bolivia 3:00 pm Venezuela 3:00 pm Ecuador 2:00 pm Perú 2:00 pm Colombia 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Liverpool - PSG?

Este martes 14 de abril se podrá ver el Liverpool - PSG por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos Paramount+ México TNT Sports, Max México España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 Alemania Amazon Prime Video Argentina Disney+ Premium Argentina Brasil Max Brasil Colombia ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur Uruguay ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina Perú ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile Ecuador ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur Costa Rica ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte República Dominicana ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte