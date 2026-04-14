Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Liverpool - PSG EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Liverpool - PSG EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

En el mítico Anfield habrá un gran partido este martes 14 de abril. Y es que ahí se enfrentarán el Liverpool y el PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Si deseas ver EN VIVO y EN DIRECTO este gran compromiso, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Después del 2-0 en la ida a favor del cuadro francés, ambos equipos se verán las caras en un partido que promete muchas emociones. Y es que uno tratará de cuidar su ventaja, mientras que el otro dejará todo en la cancha para conseguir la remontada.

El partido Liverpool - PSG por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)
El partido Liverpool - PSG por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Liverpool - PSG en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Liverpool - PSG por la Champions League este martes 14 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)3:00 pm
Estados Unidos (CT)2:00 pm
Estados Unidos (MT)1:00 pm
Estados Unidos (PT)12:00 pm
México (CDMX)1:00 pm
España9:00 pm
Puerto Rico3:00 pm
República Dominicana3:00 pm
Panamá2:00 pm
Costa Rica1:00 pm
El Salvador1:00 pm
Guatemala1:00 pm
Honduras1:00 pm
Nicaragua1:00 pm
Argentina4:00 pm
Brasil (Brasilia)4:00 pm
Uruguay4:00 pm
Chile (Santiago)4:00 pm
Paraguay4:00 pm
Bolivia3:00 pm
Venezuela3:00 pm
Ecuador2:00 pm
Perú2:00 pm
Colombia2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Liverpool - PSG?

Este martes 14 de abril se podrá ver el Liverpool - PSG por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales de TV y servicios de streaming
Estados UnidosParamount+
MéxicoTNT Sports, Max México
EspañaMovistar+, Movistar Liga de Campeones 2
AlemaniaAmazon Prime Video
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
BrasilMax Brasil
ColombiaESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
UruguayESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
PerúESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
EcuadorESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
BoliviaESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
VenezuelaESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
Costa RicaESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
El SalvadorESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
NicaraguaESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
República DominicanaESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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