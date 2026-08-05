LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 05/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido Los Ángeles FC (LAFC) vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la Leagues Cup 2026 en el BMO Stadium. FOTO DE GETTY IMAGES
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 05/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido Los Ángeles FC (LAFC) vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la Leagues Cup 2026 en el BMO Stadium. FOTO DE GETTY IMAGES
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

Los Ángeles vuelve a convertirse en territorio de Chivas. El Guadalajara debuta este miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup 2026 frente a Los Angeles FC (LAFC), en un partido que promete dividir las tribunas del BMO Stadium entre el negro y dorado del conjunto californiano y el rojiblanco de una de las aficiones mexicanas con mayor presencia en Estados Unidos. Será, además, el primer compromiso del Rebaño en una fase donde cada punto puede terminar marcando la diferencia para avanzar.

El encuentro forma parte de la Fase Uno de la Leagues Cup, competición que reúne en esta edición a 36 clubes —18 de la Liga MX y 18 de la MLS— y que mantiene los enfrentamientos entre ambas ligas hasta los cuartos de final. Chivas comparte su sector con LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders, mientras que el conjunto angelino tendrá también compromisos frente a Toluca y Querétaro.

El LAFC vs. Chivas comenzará a las 7:30 p.m. de Los Ángeles (PT), 8:30 p.m. de Ciudad de México y 10:30 p.m. ET. La transmisión estará disponible mediante Apple TV, servicio que concentra la cobertura internacional del torneo.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten LAFC vs. Chivas por la Leagues Cup 2026?

Estos son los principales horarios internacionales para seguir el Los Angeles FC vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO este miércoles 5 de agosto:

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
México (CDMX)8:30 p.m.Apple TV
Estados Unidos (PT)7:30 p.m.Apple TV
Estados Unidos (MT)8:30 p.m.Apple TV
Estados Unidos (CT)9:30 p.m.Apple TV
Estados Unidos (ET)10:30 p.m.Apple TV
Canadá (ET)10:30 p.m.Apple TV
Guatemala8:30 p.m.Apple TV
El Salvador8:30 p.m.Apple TV
Honduras8:30 p.m.Apple TV
Costa Rica8:30 p.m.Apple TV
Nicaragua8:30 p.m.Apple TV
Panamá9:30 p.m.Apple TV
Colombia9:30 p.m.Apple TV
Perú9:30 p.m.Apple TV
Ecuador9:30 p.m.Apple TV
Venezuela10:30 p.m.Apple TV
Bolivia10:30 p.m.Apple TV
Chile10:30 p.m.Apple TV
Argentina11:30 p.m.Apple TV
Uruguay11:30 p.m.Apple TV
Paraguay10:30 p.m.Apple TV
Brasil (Brasilia)11:30 p.m.Apple TV
España4:30 a.m. (jueves 6)Apple TV

¿Qué canal transmite LAFC vs. Chivas en México?

Los aficionados de Chivas en México tendrán que reservar la noche del miércoles. El encuentro frente a LAFC comenzará a las 8:30 p.m., hora del centro de México, y podrá seguirse a través de Apple TV.

El compromiso abre la participación rojiblanca en una fase particularmente exigente. Después de visitar a LAFC, Guadalajara se medirá con FC Dallas el sábado 8 de agosto y posteriormente enfrentará a Seattle Sounders el miércoles 12, por lo que los tres partidos colocarán al Rebaño frente a representantes de la MLS.

¿Dónde ver LAFC vs. Chivas EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario dependerá de la zona desde la que se siga el encuentro. En Los Ángeles comenzará a las 7:30 p.m. PT, mientras que en la costa este el inicio será a las 10:30 p.m. ET.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU.HORARIOSSTREAMING
Pacific Time (PT)7:30 p.m.Apple TV
Mountain Time (MT)8:30 p.m.Apple TV
Central Time (CT)9:30 p.m.Apple TV
Eastern Time (ET)10:30 p.m.Apple TV

El escenario añade un componente particular al encuentro. BMO Stadium se encuentra en el corazón de Los Ángeles, una ciudad con una enorme comunidad de origen mexicano y donde Chivas acostumbra movilizar a numerosos seguidores cuando juega en Estados Unidos. El propio club mexicano ha destacado el respaldo que recibe habitualmente del público rojiblanco durante sus partidos al norte de la frontera.

¿Dónde ver LAFC vs. Chivas online?

La cobertura digital estará disponible mediante Apple TV. Para 2026, LAFC informa que los partidos de la Leagues Cup forman parte de la programación futbolística incluida en Apple TV.

La plataforma puede utilizarse desde diferentes dispositivos compatibles, por lo que el partido podrá seguirse tanto desde televisores como desde equipos móviles y computadoras.

Dispositivos para ver LAFC vs. Chivas

  • Smart TV compatibles con Apple TV
  • iPhone y iPad
  • Apple TV 4K
  • Teléfonos y tablets Android compatibles
  • Roku
  • Amazon Fire TV
  • Google TV
  • Consolas compatibles
  • Computadoras mediante navegador web

¿En qué países se puede ver LAFC vs. Chivas?

De acuerdo con la distribución que manejas para esta cobertura, la señal internacional está disponible en numerosos territorios de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Para SEO, no colocaría los más de 100 países en la tabla principal porque diluye los mercados realmente importantes del partido.

Los territorios con mayor interés potencial son Estados Unidos y México, seguidos por Canadá, Centroamérica y los principales mercados de Sudamérica. La disponibilidad internacional permite, sin embargo, seguir el encuentro también desde países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, España, Francia, Alemania, Italia, Japón, Australia y Reino Unido.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO LAFC vs. Chivas

FICHALOS ÁNGELES FC VS. CHIVAS DE GUADALAJARA POR LEAGUES 2026
FechaMiércoles 5 de agosto de 2026
PartidoLos Angeles FC vs. Chivas de Guadalajara
CompeticiónLeagues Cup 2026
FaseFase Uno
Hora Los Ángeles7:30 p.m. PT
Hora México (CDMX)8:30 p.m.
Hora Estados Unidos10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT
StreamingApple TV
EstadioBMO Stadium
CiudadLos Ángeles, California
PaísEstados Unidos

¿Cómo se juega la Leagues Cup 2026?

La edición 2026 mantiene una característica que convierte cada jornada en una confrontación directa entre las dos principales ligas de Norteamérica: durante la Fase Uno, los clubes de la Liga MX solamente enfrentan equipos de la MLS y viceversa.

Los resultados alimentan clasificaciones separadas para cada liga. Al terminar esta etapa, los cuatro mejores equipos de la tabla de la Liga MX y los cuatro primeros de la MLS avanzarán a los cuartos de final.

También existe una particularidad importante: no hay empates. Si un encuentro termina igualado después de los 90 minutos, cada equipo obtiene un punto y posteriormente se disputa una tanda de penales. El vencedor desde los once metros recibe un punto adicional.

¿Qué se juega Chivas ante LAFC?

Más que una simple presentación en el torneo, el partido de Los Ángeles representa la primera oportunidad de Chivas para construir una posición favorable dentro de la tabla de la Liga MX. El nuevo formato reduce considerablemente el margen para dejar puntos en el camino: únicamente cuatro clubes mexicanos continuarán hacia los cuartos de final.

LAFC tampoco puede permitirse un comienzo lento. El equipo californiano disputará sus tres encuentros de esta fase en el BMO Stadium, primero ante Guadalajara y posteriormente frente a Toluca y Querétaro.

El torneo ofrece además una recompensa internacional. El campeón, el subcampeón y el tercer clasificado obtendrán boletos para la Concacaf Champions Cup 2027, mientras que el ganador de la Leagues Cup avanzará directamente a los octavos de final de ese campeonato.

Por eso, aunque agosto recién comienza, el LAFC-Chivas ya tiene consecuencias. En un formato corto y con apenas cuatro plazas disponibles por liga, cada punto ganado en Los Ángeles puede terminar valiendo mucho más cuando llegue el momento de hacer las cuentas.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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