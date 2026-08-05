Los Ángeles vuelve a convertirse en territorio de Chivas. El Guadalajara debuta este miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup 2026 frente a Los Angeles FC (LAFC), en un partido que promete dividir las tribunas del BMO Stadium entre el negro y dorado del conjunto californiano y el rojiblanco de una de las aficiones mexicanas con mayor presencia en Estados Unidos. Será, además, el primer compromiso del Rebaño en una fase donde cada punto puede terminar marcando la diferencia para avanzar.

El encuentro forma parte de la Fase Uno de la Leagues Cup, competición que reúne en esta edición a 36 clubes —18 de la Liga MX y 18 de la MLS— y que mantiene los enfrentamientos entre ambas ligas hasta los cuartos de final. Chivas comparte su sector con LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders, mientras que el conjunto angelino tendrá también compromisos frente a Toluca y Querétaro.

El LAFC vs. Chivas comenzará a las 7:30 p.m. de Los Ángeles (PT), 8:30 p.m. de Ciudad de México y 10:30 p.m. ET. La transmisión estará disponible mediante Apple TV, servicio que concentra la cobertura internacional del torneo.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten LAFC vs. Chivas por la Leagues Cup 2026?

Estos son los principales horarios internacionales para seguir el Los Angeles FC vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO este miércoles 5 de agosto:

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México (CDMX) 8:30 p.m. — Apple TV Estados Unidos (PT) 7:30 p.m. — Apple TV Estados Unidos (MT) 8:30 p.m. — Apple TV Estados Unidos (CT) 9:30 p.m. — Apple TV Estados Unidos (ET) 10:30 p.m. — Apple TV Canadá (ET) 10:30 p.m. — Apple TV Guatemala 8:30 p.m. — Apple TV El Salvador 8:30 p.m. — Apple TV Honduras 8:30 p.m. — Apple TV Costa Rica 8:30 p.m. — Apple TV Nicaragua 8:30 p.m. — Apple TV Panamá 9:30 p.m. — Apple TV Colombia 9:30 p.m. — Apple TV Perú 9:30 p.m. — Apple TV Ecuador 9:30 p.m. — Apple TV Venezuela 10:30 p.m. — Apple TV Bolivia 10:30 p.m. — Apple TV Chile 10:30 p.m. — Apple TV Argentina 11:30 p.m. — Apple TV Uruguay 11:30 p.m. — Apple TV Paraguay 10:30 p.m. — Apple TV Brasil (Brasilia) 11:30 p.m. — Apple TV España 4:30 a.m. (jueves 6) — Apple TV

¿Qué canal transmite LAFC vs. Chivas en México?

Los aficionados de Chivas en México tendrán que reservar la noche del miércoles. El encuentro frente a LAFC comenzará a las 8:30 p.m., hora del centro de México, y podrá seguirse a través de Apple TV.

El compromiso abre la participación rojiblanca en una fase particularmente exigente. Después de visitar a LAFC, Guadalajara se medirá con FC Dallas el sábado 8 de agosto y posteriormente enfrentará a Seattle Sounders el miércoles 12, por lo que los tres partidos colocarán al Rebaño frente a representantes de la MLS.

¿Dónde ver LAFC vs. Chivas EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario dependerá de la zona desde la que se siga el encuentro. En Los Ángeles comenzará a las 7:30 p.m. PT, mientras que en la costa este el inicio será a las 10:30 p.m. ET.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU. HORARIOS STREAMING Pacific Time (PT) 7:30 p.m. Apple TV Mountain Time (MT) 8:30 p.m. Apple TV Central Time (CT) 9:30 p.m. Apple TV Eastern Time (ET) 10:30 p.m. Apple TV

El escenario añade un componente particular al encuentro. BMO Stadium se encuentra en el corazón de Los Ángeles, una ciudad con una enorme comunidad de origen mexicano y donde Chivas acostumbra movilizar a numerosos seguidores cuando juega en Estados Unidos. El propio club mexicano ha destacado el respaldo que recibe habitualmente del público rojiblanco durante sus partidos al norte de la frontera.

¿Dónde ver LAFC vs. Chivas online?

La cobertura digital estará disponible mediante Apple TV. Para 2026, LAFC informa que los partidos de la Leagues Cup forman parte de la programación futbolística incluida en Apple TV.

La plataforma puede utilizarse desde diferentes dispositivos compatibles, por lo que el partido podrá seguirse tanto desde televisores como desde equipos móviles y computadoras.

Dispositivos para ver LAFC vs. Chivas

Smart TV compatibles con Apple TV

iPhone y iPad

Apple TV 4K

Teléfonos y tablets Android compatibles

Roku

Amazon Fire TV

Google TV

Consolas compatibles

Computadoras mediante navegador web

¿En qué países se puede ver LAFC vs. Chivas?

De acuerdo con la distribución que manejas para esta cobertura, la señal internacional está disponible en numerosos territorios de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Para SEO, no colocaría los más de 100 países en la tabla principal porque diluye los mercados realmente importantes del partido.

Los territorios con mayor interés potencial son Estados Unidos y México, seguidos por Canadá, Centroamérica y los principales mercados de Sudamérica. La disponibilidad internacional permite, sin embargo, seguir el encuentro también desde países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, España, Francia, Alemania, Italia, Japón, Australia y Reino Unido.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO LAFC vs. Chivas

FICHA LOS ÁNGELES FC VS. CHIVAS DE GUADALAJARA POR LEAGUES 2026 Fecha Miércoles 5 de agosto de 2026 Partido Los Angeles FC vs. Chivas de Guadalajara Competición Leagues Cup 2026 Fase Fase Uno Hora Los Ángeles 7:30 p.m. PT Hora México (CDMX) 8:30 p.m. Hora Estados Unidos 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT Streaming Apple TV Estadio BMO Stadium Ciudad Los Ángeles, California País Estados Unidos

¿Cómo se juega la Leagues Cup 2026?

La edición 2026 mantiene una característica que convierte cada jornada en una confrontación directa entre las dos principales ligas de Norteamérica: durante la Fase Uno, los clubes de la Liga MX solamente enfrentan equipos de la MLS y viceversa.

Los resultados alimentan clasificaciones separadas para cada liga. Al terminar esta etapa, los cuatro mejores equipos de la tabla de la Liga MX y los cuatro primeros de la MLS avanzarán a los cuartos de final.

También existe una particularidad importante: no hay empates. Si un encuentro termina igualado después de los 90 minutos, cada equipo obtiene un punto y posteriormente se disputa una tanda de penales. El vencedor desde los once metros recibe un punto adicional.

¿Qué se juega Chivas ante LAFC?

Más que una simple presentación en el torneo, el partido de Los Ángeles representa la primera oportunidad de Chivas para construir una posición favorable dentro de la tabla de la Liga MX. El nuevo formato reduce considerablemente el margen para dejar puntos en el camino: únicamente cuatro clubes mexicanos continuarán hacia los cuartos de final.

LAFC tampoco puede permitirse un comienzo lento. El equipo californiano disputará sus tres encuentros de esta fase en el BMO Stadium, primero ante Guadalajara y posteriormente frente a Toluca y Querétaro.

El torneo ofrece además una recompensa internacional. El campeón, el subcampeón y el tercer clasificado obtendrán boletos para la Concacaf Champions Cup 2027, mientras que el ganador de la Leagues Cup avanzará directamente a los octavos de final de ese campeonato.

Por eso, aunque agosto recién comienza, el LAFC-Chivas ya tiene consecuencias. En un formato corto y con apenas cuatro plazas disponibles por liga, cada punto ganado en Los Ángeles puede terminar valiendo mucho más cuando llegue el momento de hacer las cuentas.