Muchos fans están a la espera del partido Los Angeles FC y Cruz Azul de hoy, martes 7 de abril de 2026, en el BMO Stadium por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 . Se trata de un duelo que promete intensidad desde el primer minuto. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (PT) en Los Ángeles , marcando el arranque de una serie que ya tiene antecedentes recientes y cuentas pendientes entre ambos equipos.

El conjunto angelino llega con confianza tras dejar en el camino a Alajuelense con un global de 3-2, mostrando solidez en los momentos clave y un ataque capaz de marcar diferencias. Con figuras desequilibrantes y el recuerdo de su título en 2020 aún presente, LAFC intentará hacer pesar su localía y tomar ventaja en una eliminatoria que se anticipa muy pareja.

Por su parte, Cruz Azul afronta este compromiso con carácter luego de superar a Monterrey en una serie vibrante que terminó 4-3 en el global. La “Máquina” busca revancha tras su caída ante LAFC en 2020 y confía en su capacidad para competir en escenarios exigentes, con la mirada puesta en cerrar la clasificación en México y dar un paso firme rumbo al título continental.

Cruz Azul tiene la obligación de sacar un buen resultado hoy que le permita manejar la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes (Foto: Cruz Azul / Twitter)

¿A qué hora juega LAFC vs. Cruz Azul EN VIVO por la ida de cuartos de final de la Concachampions 2026?

Estados Unidos (ET): 10:00 PM

10:00 PM Estados Unidos (CT): 9:00 PM

9:00 PM Estados Unidos (MT): 8:00 PM

8:00 PM Estados Unidos (PT): 7:00 PM

7:00 PM Ciudad de México: 8:00 PM

8:00 PM Argentina: 11:00 PM

11:00 PM Brasil: 11:00 PM

11:00 PM Chile: 11:00 PM

11:00 PM Uruguay: 11:00 PM

11:00 PM Paraguay: 11:00 PM

11:00 PM Bolivia: 10:00 PM

10:00 PM Venezuela: 10:00 PM

10:00 PM Perú: 9:00 PM

9:00 PM Ecuador: 9:00 PM

9:00 PM Colombia: 9:00 PM

9:00 PM España: 4:00 AM (miércoles 8 de abril)

¿Qué canales transmiten LAFC vs. Cruz Azul EN VIVO hoy martes 7 de abril de 2026?

En México, el partido entre Los Angeles FC y Cruz Azul por la Concachampions 2026 se podrá ver EN VIVO de manera exclusiva a través de FOX One, plataforma que cuenta con los derechos digitales del torneo en el país. De esta manera, los aficionados deberán acceder vía streaming para seguir todas las incidencias del encuentro, ya sea desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible tanto en televisión como en plataformas digitales. El encuentro podrá verse en TUDN y Fox Sports, mientras que online estará accesible a través de ViX, ViX Premium y CONCACAF GO, opciones que permitirán seguir el partido EN VIVO desde cualquier dispositivo.