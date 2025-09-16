Con Thomas Müller en la MLS y Jamal Musiala fuera de acción por lesión, el Bayern Múnich quiere escribir una nueva historia en la Champions League 2025-26. De la mano de Luis Díaz, flamante refuerzo bávaro, y Harry Kane, el principal referente de los teutones, el conjunto dirigido por Vincent Kompany espera debutar con éxito en la Fase Liga del torneo de clubes más importante de Europa frente al Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes. El cotejo se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena de Múnich. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la que necesitas saber para seguir el cotejo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el Bayern Múnich–Chelsea se verá por streaming en Paramount+, Amazon Prime Video y ViX; en México, la transmisión estará disponible en Max (HBO Max) y Amazon Prime Video.
ESPN, ESPN 2 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre Bayern Múnich y Chelsea por la Champions League en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Finalmente, en España, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2 pasarán las imágenes del juego entre Bayern Múnich y Chelsea.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League 2025-26?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2
|Estados Unidos
|3 pm ET / 12 pm PT
|Paramount Plus, Amazon Prime Video y ViX
|México
|13:00
|HBO Max, TNT Sports y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|15:00
|DAZN y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|15:00
|ViX
|Rep. Dominicana
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Chile
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|16:00
|Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
|Reino Unido
|20:00
|Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
|Alemania
|21:00
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Francia
|21:00
|Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
|Italia
|21:00
|Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max