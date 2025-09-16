MÚNICH, BAVIERA (ALEMANIA), 17/09/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Bayern Múnich y Chelsea por la Jornada 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Allianz Arena de Múnich, Alemania. Composición de Noé Yactayo para MAG con fotos de fcbayern.com y chelseafc.com
Con Thomas Müller en la MLS y Jamal Musiala fuera de acción por lesión, el Bayern Múnich quiere escribir una nueva historia en la Champions League 2025-26. De la mano de Luis Díaz, flamante refuerzo bávaro, y Harry Kane, el principal referente de los teutones, el conjunto dirigido por Vincent Kompany espera debutar con éxito en la Fase Liga del torneo de clubes más importante de Europa frente al Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes. El cotejo se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena de Múnich. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la que necesitas saber para seguir el cotejo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el Bayern Múnich–Chelsea se verá por streaming en Paramount+, Amazon Prime Video y ViX; en México, la transmisión estará disponible en Max (HBO Max) y Amazon Prime Video.

ESPN, ESPN 2 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre Bayern Múnich y Chelsea por la Champions League en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2 pasarán las imágenes del juego entre Bayern Múnich y Chelsea.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League 2025-26?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTParamount Plus, Amazon Prime Video y ViX
México13:00HBO Max, TNT Sports y Amazon Prime Video
Costa Rica13:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador13:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua13:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras13:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala13:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia14:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá14:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú14:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba15:00Tele Rebelde
Canadá15:00DAZN y Amazon Prime Video
Puerto Rico15:00ViX
Rep. Dominicana15:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela15:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina16:00ESPN y Disney Plus Premium
Chile16:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil16:00Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino Unido20:00Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
Alemania21:00DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Francia21:00Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
Italia21:00Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

