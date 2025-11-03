El partido de la fecha será el PSG vs. Bayern Múnich, por la Jornada 4 de la UEFA Champions League. Este martes 04 de noviembre, el Parque de los Príncipes será el escenario para el duelo de los dos clubes que apuntan a dominar Europa esta temporada, con el vigente campeón siendo local ante el poderío bávaro, que esta temporada es el único club invicto en las cinco grandes ligas. Aquí te cuento a qué hora inicia y por qué canales de TV ver este enfrentamiento, que contará con Luis Díaz como titular en el Bayern Múnich.

¿A qué hora juega PSG vs. Bayern Múnich por Champions League 2025?

La transmisión del partido del PSG vs. Bayern Múnich iniciará a partir de las 2:00 p.m. hora Colombia y Perú, 4:00 p.m. Argentina y Chile o desde las 8:00 p.m. hora peninsular en España. Aquí te dejo con el resto de horarios en diferentes partes de Latinoamérica para seguir este enfrentamiento de pronóstico reservado.

País Horario Argentina 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. México 1:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. España 8:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m.

¿Qué canal transmite a Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO por Champions League 2025?

Luis Díaz será titular en el Bayern Múnich ante el PSG, que se disputará este martes 04 de noviembre desde el Parque de los Príncipes. En Colombia, el encuentro será transmitido por la señal de ESPN, siendo el duelo más destacado del día entre los dos clubes que apuntan a ser finalistas en esta temporada de la UEFA Champions League, habiendo demostrado el mejor fútbol hasta el momento. ESPN y Disney Plus serán las señales en Latinoamérica de este partido, mientras que en México será a través de Caliente TV, en Estados Unidos a través de Paramount+, DAZN USA y Amazon Prime Video y en España vía DAZN y Movistar Liga de Campeones.

PSG vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones con Luis Díaz

Lucas Chavalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé, Bradley Barcola. Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stasinic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Luis Díaz, Michael Olise, Serge Gnabry; Harry Kane.