La Selección de Alemania busca sellar su pase al Mundial 2026 este viernes 15 de noviembre cuando enfrente a Luxemburgo por las Eliminatorias UEFA 2025. El partido, que arranca a las 20:45 horas (CET), es crucial para el equipo de Julian Nagelsmann, ya que una victoria, sumada a un resultado favorable en otro encuentro del grupo, les daría la clasificación automática. Dada la victoria 4-0 en el partido de ida y el hecho de que Luxemburgo ya no tiene opciones de avanzar, se espera que Alemania busque una goleada que mejore su diferencia de goles, vital para superar a Eslovaquia en la cima de la tabla.
Nagelsmann ha convocado al mediocampista de 19 años Assan Ouédraogo (RB Leipzig), quien hará su debut con la selección mayor, en reemplazo del lesionado Nadiem Amiri. El seleccionador alemán elogió a Ouédraogo como un mediocampista ofensivo clave. Además, el extremo Leroy Sané (Galatasaray) regresa al equipo, mientras que la ausencia más notable es la del mediocampista Angelo Stiller (VfB Stuttgart). La Die Mannschaft no solo busca la victoria, sino también maximizar la diferencia de goles, un factor que podría ser decisivo para evitar jugarse el pase directo en el último partido contra Eslovaquia.
¿A qué hora ver Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde USA?
Para ver la transmisión del partido de Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 2:45 p.m. ET o 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.
|Horarios
|Ciudades en Estados Unidos
|2:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|1:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
|12:45 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña
|Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|11:45 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.
¿A qué hora ver Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde el resto del mundo?
|PAÍS
|HORA
|Alemania
|8:45 pm
|Argentina
|4:45 pm
|Bolivia
|3:45 pm
|Brasil
|4:45 pm
|Canadá
|2:45 pm
|Chile
|4:45 pm
|Colombia
|2:45 pm
|Costa Rica
|1:45 pm
|Ecuador
|2:45 pm
|El Salvador
|1:45 pm
|Francia
|8:45 pm
|Guatemala
|1:45 pm
|Honduras
|1:45 pm
|Luxemburgo
|8:45 pm
|México
|1:45 pm
|Nicaragua
|1:45 pm
|Panamá
|2:45 pm
|Perú
|2:45 pm
|Puerto Rico
|3:45 pm
|Reino Unido
|7:45 pm
|República Dominicana
|3:45 pm
|Ucrania
|9:45 pm
|Uruguay
|4:45 pm
|Venezuela
|3:45 pm
¿Qué canal transmite Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde USA?
El único canal de TV que transmitirá el juego de Luxemburgo vs. Alemania desde Estados Unidos será FOX Sports 2. Además, podrás seguir la transmisión en streaming a través de fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One si quieres verlo desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV. Estas son todas las opciones que tienes para seguir el duelo de la Jornada 9 de las Eliminatorias 2026 de la UEFA si vives en USA.
¿Qué canal transmite Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde el resto del mundo?
|PAÍS
|HORA
|Alemania
|RTL+ y RTL
|Argentina
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|Disney+ Premium Sur
|Brasil
|Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y SporTV
|Canadá
|DAZN y fuboTV
|Chile
|Disney+ Premium Sur
|Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Costa Rica
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Ecuador
|Disney+ Premium Sur
|El Salvador
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Francia
|L’Équipe Live Foot
|Guatemala
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Honduras
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Luxemburgo
|RTL Télé Lëtzebuerg
|México
|Sky+ y Sky Sports
|Nicaragua
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Panamá
|Bluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports 2
|Perú
|Disney+ Premium Sur
|Puerto Rico
|ViX, Fox Sports 2 y NAICOM
|Reino Unido
|Amazon Prime Video
|República Dominicana
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Resto del mundo
|UEFA.tv
|Uruguay
|Disney+ Premium Sur
|Venezuela
|Disney+ Premium Sur
Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Viernes, 14 de noviembre de 2025
- Lugar: Stade de Luxembourg de Gasperich, Luxemburgo
- Hora: 2:45 p.m. Tiempo del Este
- Canal TV: Fox Sports 2
- Streaming: FuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One