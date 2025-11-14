La Selección de Alemania busca sellar su pase al Mundial 2026 este viernes 15 de noviembre cuando enfrente a Luxemburgo por las Eliminatorias UEFA 2025. El partido, que arranca a las 20:45 horas (CET), es crucial para el equipo de Julian Nagelsmann, ya que una victoria, sumada a un resultado favorable en otro encuentro del grupo, les daría la clasificación automática. Dada la victoria 4-0 en el partido de ida y el hecho de que Luxemburgo ya no tiene opciones de avanzar, se espera que Alemania busque una goleada que mejore su diferencia de goles, vital para superar a Eslovaquia en la cima de la tabla.

Nagelsmann ha convocado al mediocampista de 19 años Assan Ouédraogo (RB Leipzig), quien hará su debut con la selección mayor, en reemplazo del lesionado Nadiem Amiri. El seleccionador alemán elogió a Ouédraogo como un mediocampista ofensivo clave. Además, el extremo Leroy Sané (Galatasaray) regresa al equipo, mientras que la ausencia más notable es la del mediocampista Angelo Stiller (VfB Stuttgart). La Die Mannschaft no solo busca la victoria, sino también maximizar la diferencia de goles, un factor que podría ser decisivo para evitar jugarse el pase directo en el último partido contra Eslovaquia.

¿A qué hora ver Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde USA?

Para ver la transmisión del partido de Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 2:45 p.m. ET o 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 2:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 1:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 12:45 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 11:45 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde el resto del mundo?

PAÍS HORA Alemania 8:45 pm Argentina 4:45 pm Bolivia 3:45 pm Brasil 4:45 pm Canadá 2:45 pm Chile 4:45 pm Colombia 2:45 pm Costa Rica 1:45 pm Ecuador 2:45 pm El Salvador 1:45 pm Francia 8:45 pm Guatemala 1:45 pm Honduras 1:45 pm Luxemburgo 8:45 pm México 1:45 pm Nicaragua 1:45 pm Panamá 2:45 pm Perú 2:45 pm Puerto Rico 3:45 pm Reino Unido 7:45 pm República Dominicana 3:45 pm Ucrania 9:45 pm Uruguay 4:45 pm Venezuela 3:45 pm

¿Qué canal transmite Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde USA?

El único canal de TV que transmitirá el juego de Luxemburgo vs. Alemania desde Estados Unidos será FOX Sports 2. Además, podrás seguir la transmisión en streaming a través de fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One si quieres verlo desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV. Estas son todas las opciones que tienes para seguir el duelo de la Jornada 9 de las Eliminatorias 2026 de la UEFA si vives en USA.

¿Qué canal transmite Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde el resto del mundo?

PAÍS HORA Alemania RTL+ y RTL Argentina Disney+ Premium Sur Bolivia Disney+ Premium Sur Brasil Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y SporTV Canadá DAZN y fuboTV Chile Disney+ Premium Sur Colombia Disney+ Premium Sur Costa Rica Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Ecuador Disney+ Premium Sur El Salvador Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Francia L’Équipe Live Foot Guatemala Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Luxemburgo RTL Télé Lëtzebuerg México Sky+ y Sky Sports Nicaragua Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Panamá Bluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports 2 Perú Disney+ Premium Sur Puerto Rico ViX, Fox Sports 2 y NAICOM Reino Unido Amazon Prime Video República Dominicana Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Resto del mundo UEFA.tv Uruguay Disney+ Premium Sur Venezuela Disney+ Premium Sur

Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Viernes, 14 de noviembre de 2025

Viernes, 14 de noviembre de 2025 Lugar: Stade de Luxembourg de Gasperich, Luxemburgo

Stade de Luxembourg de Gasperich, Luxemburgo Hora: 2:45 p.m. Tiempo del Este

2:45 p.m. Tiempo del Este Canal TV: Fox Sports 2

Fox Sports 2 Streaming: FuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One