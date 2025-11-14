Die Mannschaft busca sellar su pase al Mundial 2026. Revisa el horario y el canal para ver el partido Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO por las Eliminatorias UEFA de este viernes 15 de noviembre. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
La Selección de Alemania busca sellar su pase al Mundial 2026 este viernes 15 de noviembre cuando enfrente a Luxemburgo por las Eliminatorias UEFA 2025. El partido, que arranca a las 20:45 horas (CET), es crucial para el equipo de Julian Nagelsmann, ya que una victoria, sumada a un resultado favorable en otro encuentro del grupo, les daría la clasificación automática. Dada la victoria 4-0 en el partido de ida y el hecho de que Luxemburgo ya no tiene opciones de avanzar, se espera que Alemania busque una goleada que mejore su diferencia de goles, vital para superar a Eslovaquia en la cima de la tabla.

Nagelsmann ha convocado al mediocampista de 19 años Assan Ouédraogo (RB Leipzig), quien hará su debut con la selección mayor, en reemplazo del lesionado Nadiem Amiri. El seleccionador alemán elogió a Ouédraogo como un mediocampista ofensivo clave. Además, el extremo Leroy Sané (Galatasaray) regresa al equipo, mientras que la ausencia más notable es la del mediocampista Angelo Stiller (VfB Stuttgart). La Die Mannschaft no solo busca la victoria, sino también maximizar la diferencia de goles, un factor que podría ser decisivo para evitar jugarse el pase directo en el último partido contra Eslovaquia.

Alemania figura en el fondo de la tabla del Grupo A de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 con 0 unidades. | Crédito: FLF - site officiel / Facebook
¿A qué hora ver Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde USA?

Para ver la transmisión del partido de Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 2:45 p.m. ET o 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

HorariosCiudades en Estados Unidos
2:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del EsteVirginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
1:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del CentroWisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
12:45 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la MontañaWyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
11:45 a.m. PT (UTC-8) - Hora del PacíficoWashington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde el resto del mundo?

PAÍSHORA
Alemania8:45 pm
Argentina4:45 pm
Bolivia3:45 pm
Brasil4:45 pm
Canadá2:45 pm
Chile4:45 pm
Colombia2:45 pm
Costa Rica1:45 pm
Ecuador2:45 pm
El Salvador1:45 pm
Francia8:45 pm
Guatemala1:45 pm
Honduras1:45 pm
Luxemburgo8:45 pm
México1:45 pm
Nicaragua1:45 pm
Panamá2:45 pm
Perú2:45 pm
Puerto Rico3:45 pm
Reino Unido7:45 pm
República Dominicana3:45 pm
Ucrania9:45 pm
Uruguay4:45 pm
Venezuela3:45 pm
Alemania lidera el Grupo A de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 con 9 puntos. | Crédito: Germany Football Team / Facebook
¿Qué canal transmite Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde USA?

El único canal de TV que transmitirá el juego de Luxemburgo vs. Alemania desde Estados Unidos será FOX Sports 2. Además, podrás seguir la transmisión en streaming a través de fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One si quieres verlo desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV. Estas son todas las opciones que tienes para seguir el duelo de la Jornada 9 de las Eliminatorias 2026 de la UEFA si vives en USA.

¿Qué canal transmite Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO desde el resto del mundo?

PAÍSHORA
AlemaniaRTL+ y RTL
ArgentinaDisney+ Premium Sur
BoliviaDisney+ Premium Sur
BrasilGloboplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y SporTV
CanadáDAZN y fuboTV
ChileDisney+ Premium Sur
ColombiaDisney+ Premium Sur
Costa RicaDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
EcuadorDisney+ Premium Sur
El SalvadorDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
FranciaL’Équipe Live Foot
GuatemalaDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
HondurasDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
LuxemburgoRTL Télé Lëtzebuerg
MéxicoSky+ y Sky Sports
NicaraguaDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
PanamáBluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports 2
PerúDisney+ Premium Sur
Puerto RicoViX, Fox Sports 2 y NAICOM
Reino UnidoAmazon Prime Video
República DominicanaDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Resto del mundoUEFA.tv
UruguayDisney+ Premium Sur
VenezuelaDisney+ Premium Sur

Luxemburgo vs. Alemania EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Viernes, 14 de noviembre de 2025
  • Lugar: Stade de Luxembourg de Gasperich, Luxemburgo
  • Hora: 2:45 p.m. Tiempo del Este
  • Canal TV: Fox Sports 2
  • Streaming: FuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One
