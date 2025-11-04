El Manchester City recibe al Borussia Dortmund este miércoles 5 de noviembre por la Champions League 2025-26, en uno de los duelos más esperados de la jornada. Conoce aquí el horario del partido y los canales de transmisión en México, Estados Unidos, España y Sudamérica.

El enfrentamiento se disputará en el Etihad Stadium, por la cuarta fecha de la UEFA Champions League 2025-26, y podría definir el futuro del grupo. Ambos equipos llegan igualados con 7 puntos, por lo que una victoria resultará clave para acercarse a los octavos de final y tomar ventaja en la tabla.

Con Erling Haaland liderando el ataque del conjunto inglés y Serhou Guirassy como figura del Dortmund, el partido promete intensidad y goles. Los dirigidos por Pep Guardiola buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que el equipo de Niko Kovač llega motivado tras sus últimos resultados positivos.

En su último enfrentamiento, disputado en 2022, City y Dortmund empataron sin goles. Ahora, el contexto es distinto: ambos necesitan los tres puntos para mantenerse en la pelea por el primer lugar de su grupo y asegurar su clasificación.

Manchester City y Borussia Dortmund se miden por la Champions League 2025-26. (Composición: Mag)

¿A qué hora se juega Manchester City vs. Borussia Dortmund y qué canal lo transmite en México?

El encuentro podrá verse en todo el territorio mexicano desde las 14:00 horas, con transmisión exclusiva en MAX y Amazon Prime Video. Ambas plataformas ofrecerán la cobertura en vivo del partido desde Manchester.

¿Dónde ver Manchester City vs. Borussia Dortmund EN VIVO desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido comenzará a las 15:00 horas (ET) y podrá verse a través de Paramount+, Amazon Prime Video y ViX, que emitirán la señal oficial de la Champions League 2025 en inglés y español.

¿Cómo ver Manchester City vs. Borussia Dortmund EN DIRECTO desde España?

En España, el duelo será transmitido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, que ofrecen la cobertura completa del torneo. El partido está programado para las 21:00 horas (hora peninsular).

¿A qué hora y por qué canal ver Manchester City vs. Borussia Dortmund en Sudamérica?

En Sudamérica, el choque entre Manchester City y Borussia Dortmund podrá verse por ESPN y Disney Plus, con horarios distintos según cada país. En Argentina, también estará disponible en Fox Sports.

País Hora Canales TV / Streaming Argentina 17:00 Fox Sports, Disney Plus Bolivia 16:00 ESPN, Disney Plus Chile 17:00 ESPN, Disney Plus Colombia 15:00 ESPN, Disney Plus Ecuador 15:00 ESPN, Disney Plus Perú 15:00 ESPN, Disney Plus Paraguay 17:00 ESPN, Disney Plus Uruguay 17:00 ESPN, Disney Plus Venezuela 16:00 ESPN, Disney Plus