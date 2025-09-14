Manchester City recibe al Manchester United este domingo 14 de septiembre de 2025 en el Etihad Stadium, por la sexta jornada de la Premier League. Se trata de un nuevo capítulo del histórico Derbi de Mánchester, con los ‘citizens’ defendiendo su liderato bajo la dirección de Pep Guardiola y los ‘red devils’ buscando recomponerse tras un inicio de temporada irregular. La expectativa es máxima a nivel mundial, y millones de aficionados en México, Estados Unidos y España se preguntan cómo y dónde ver en directo este partidazo de la liga inglesa.

Horarios confirmados del partido en México, USA y España

México (CDMX): 9:30 a.m.

9:30 a.m. Estados Unidos (ET): 11:30 a.m.

11:30 a.m. Estados Unidos (PT): 8:30 a.m.

8:30 a.m. España (peninsular): 17:30 horas

Canales y plataformas en Estados Unidos

En Estados Unidos, el Manchester City vs. Manchester United se podrá ver EN VIVO por Peacock, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League.

Además, estará disponible vía streaming en la app oficial de Peacock, compatible con múltiples dispositivos móviles, Smart TVs y consolas de videojuegos.

Transmisión en México

En México, el partido se jugará a las 9:30 a.m. (hora del centro). Aunque la Premier League suele transmitirse por Paramount+ y ESPN, la confirmación oficial de canales para este clásico aún se encuentra pendiente.

Transmisión en España

En España, el duelo se disputará a las 17:30 (hora peninsular). Los derechos de la Premier League suelen estar en manos de DAZN y Movistar Plus+, aunque no se ha oficializado el canal exacto para esta fecha.

Alineaciones probables de Manchester City vs. Manchester United por la Premier League

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait Nouri; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku.

Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait Nouri; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku. Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo; Zirkzee.