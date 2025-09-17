La UEFA Champions League 2025-26 arranca con un emocionante choque de titanes entre la Premier League y la Serie A, con el Manchester City recibiendo al Napoli este jueves. Este partido no solo marca el inicio de la nueva fase de liga, sino que también representa el regreso a casa de uno de los jugadores más emblemáticos del Manchester City: Kevin de Bruyne. El talentoso mediocampista belga, que puso fin a una década gloriosa en Manchester para unirse a las filas del campeón italiano, se reencontrará con la afición que tanto lo idolatra. 'Gli Azzurri‘, actual campeón de Italia, buscará dejar su huella en la Champions League, algo que no ha logrado a pesar de haber ganado dos títulos en los últimos tres años. De Bruyne no estará solo en su regreso a Inglaterra; lo acompañará el exmediocampista del Manchester United, Scott McTominay, quien se ha convertido en una pieza clave para el club italiano y fue nombrado Jugador de la Temporada de la Serie A en 2025. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te explico los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

En España, cuentas con Movistar Liga de Campeones para apoyar a las jugadores del Manchester City ante el Napoli, por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘citizens’ y a 'Gli Azzurri’.

En México, el enfrentamiento entre Manchester City y Napoli se podrá disfrutar por Max y Amazon Prime Video.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Manchester City-Napoli en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fox Sports también transmitirá el encuentro para el territorio argentino.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Manchester City vs. Napoli se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga entre Manchester City y Napoli se podrá disfrutar únicamente por Max.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Manchester City y Napoli en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video.

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 21:00 Movistar Liga de Campeones 2 Gran Bretaña 20:00 discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App y TNT Sports 2 Estados Unidos 3pm ET / 12pm PT Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video México 13:00 Max y Amazon Prime Video Costa Rica 13:00 Disney+ Premium Norte Nicaragua 13:00 Disney+ Premium Norte El Salvador 13:00 Disney+ Premium Norte Guatemala 13:00 Disney+ Premium Norte Honduras 13:00 Disney+ Premium Norte Perú 14:00 Disney+ Premium y ESPN Colombia 14:00 Disney+ Premium y ESPN Ecuador 14:00 Disney+ Premium y ESPN Panamá 14:00 Disney+ Premium Norte República Dominicana 15:00 Disney+ Premium Norte Venezuela 15:00 Disney+ Premium, inter y ESPN Bolivia 15:00 Disney+ Premium y ESPN Chile 16:00 Disney+ Premium y ESPN Argentina 16:00 Disney+ Premium y ESPN Paraguay 16:00 Disney+ Premium y ESPN Uruguay 16:00 Disney+ Premium y ESPN Brasil 16:00 Max

Manchester City recibe a Napoli este jueves 18 de septiembre en el Etihad Stadium por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC