Manchester City enfrenta al Napoli por la Champions League 2025-26 en el Etihad Stadium. Conoce el horario y canal de transmisión en España, México y USA para no perderte la acción. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
La UEFA Champions League 2025-26 arranca con un emocionante choque de titanes entre la Premier League y la Serie A, con el Manchester City recibiendo al Napoli este jueves. Este partido no solo marca el inicio de la nueva fase de liga, sino que también representa el regreso a casa de uno de los jugadores más emblemáticos del Manchester City: Kevin de Bruyne. El talentoso mediocampista belga, que puso fin a una década gloriosa en Manchester para unirse a las filas del campeón italiano, se reencontrará con la afición que tanto lo idolatra. 'Gli Azzurri‘, actual campeón de Italia, buscará dejar su huella en la Champions League, algo que no ha logrado a pesar de haber ganado dos títulos en los últimos tres años. De Bruyne no estará solo en su regreso a Inglaterra; lo acompañará el exmediocampista del Manchester United, Scott McTominay, quien se ha convertido en una pieza clave para el club italiano y fue nombrado Jugador de la Temporada de la Serie A en 2025. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te explico los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

En España, cuentas con Movistar Liga de Campeones para apoyar a las jugadores del Manchester City ante el Napoli, por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘citizens’ y a 'Gli Azzurri’.

En México, el enfrentamiento entre Liverpool FC y Atlético de Madrid se podrá disfrutar por Max y Amazon Prime Video.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Manchester City-Napoli en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fox Sports también transmitirá el encuentro para el territorio argentino.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Manchester City vs. Napoli se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga entre Athletic y Arsenal se podrá disfrutar únicamente por Max.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Athletic y Arsenal FC en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Manchester City vs. Napoli por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España21:00Movistar Liga de Campeones 2
Gran Bretaña20:00discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App y TNT Sports 2
Estados Unidos3pm ET / 12pm PTParamount+, DAZN y Amazon Prime Video
México13:00Max y Amazon Prime Video
Costa Rica13:00Disney+ Premium Norte
Nicaragua13:00Disney+ Premium Norte
El Salvador13:00Disney+ Premium Norte
Guatemala13:00Disney+ Premium Norte
Honduras13:00Disney+ Premium Norte
Perú14:00Disney+ Premium y ESPN
Colombia14:00Disney+ Premium y ESPN
Ecuador14:00Disney+ Premium y ESPN
Panamá14:00Disney+ Premium Norte
República Dominicana15:00Disney+ Premium Norte
Venezuela15:00Disney+ Premium, inter y ESPN
Bolivia15:00Disney+ Premium y ESPN
Chile16:00Disney+ Premium y ESPN
Argentina16:00Disney+ Premium y ESPN
Paraguay16:00Disney+ Premium y ESPN
Uruguay16:00Disney+ Premium y ESPN
Brasil16:00Max
Manchester City vs Napoli por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26
Manchester City recibe a Napoli este jueves 18 de septiembre en el Etihad Stadium por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

