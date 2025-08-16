Manchester United y Arsenal se estrenan en la primera jornada de la Premier League 2025-26 este domingo 17 de agosto en el mítico estadio Old Trafford, el “Teatro de los Sueños”. Ambos conjuntos anhelan comenzar con el pie derecho en el legendario torneo considerado como el mejor del fútbol europeo. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten? Aquí te contamos todos los detalles que necesitas para ver el duelo entre Red Devils y Gunners en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet, según el país donde te encuentres.

Los Red Devils, ahora bajo la dirección de Rúben Amorim, busca dejar atrás el difícil segundo semestre de la campaña anterior, donde terminaron en la decimoquinta posición. Durante la pretemporada, el United enfrentó a rivales como West Ham (2-1), Everton (2-2) y Fiorentina (1-1), con la plantilla todavía en proceso de recuperación y adaptación a nuevos esquemas, aunque existe plena confianza en el grupo, liderado por el capitán Bruno Fernandes y piezas clave como Casemiro, Mason Mount, Joshua Zirkzee y Alejandro Garnacho.

Por otro lado, los Gunners de Mikel Arteta llega con el ánimo en alto tras un brillante subcampeonato en la Premier anterior. El Arsenal mostró solidez en sus amistosos, venciendo al AC Milan (1-0), Newcastle (3-2), Athletic Bilbao (3-0) y cayendo ajustadamente ante Tottenham (0-1). El equipo londinense, que cuenta con figuras de la talla de Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Declan Rice y Martin Ødegaard, parte como favorito para este arranque de temporada.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Manchester United vs. Arsenal por la Premier League?

Si te encuentras en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, el partido entre Manchester United y Arsenal se transmite en vivo y en directo por MAX y TNT Sports (solo México).

Por otro lado, en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, el Manchester United contra Arsenal se transmite por ESPN y Disney Plus Premium.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo entre Manchester United y Arsenal se televisa en fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, NBC y SiriusXM FC.

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 11:30 am ET / 8:30 am PT fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, NBC y SiriusXM FC México 09:30 TNT Sports y MAX Costa Rica 09:30 MAX El Salvador 09:30 MAX Nicaragua 09:30 MAX Guatemala 09:30 MAX Honduras 09:30 MAX Panamá 10:30 MAX Perú 10:30 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 10:30 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 10:30 ESPN y Disney Plus Premium Chile 11:30 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 11:30 ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 11:30 MAX Puerto Rico 11:30 NBC y Telemundo Bolivia 11:30 ESPN y Disney Plus Premium Canadá 11:30 DAZN, FuboTV y Fubo Sports Network Argentina 12:30 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 12:30 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 12:30 ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 16:30 TNT Sports España 17:30 DAZN 2 y Movistar