MÁNCHESTER (INGLATERRA), 17/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el partido entre Manchester United y Arsenal este domingo 17 de agosto por la fecha 1 de la Premier League desde el estadio Old Trafford de Mánchester. Foto de Paul ELLIS para AFP / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
/ PAUL ELLIS
Noé Yactayo
Manchester United y Arsenal se estrenan en la primera jornada de la Premier League 2025-26 este domingo 17 de agosto en el mítico estadio Old Trafford, el “Teatro de los Sueños”. Ambos conjuntos anhelan comenzar con el pie derecho en el legendario torneo considerado como el mejor del fútbol europeo. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten? Aquí te contamos todos los detalles que necesitas para ver el duelo entre Red Devils y Gunners en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet, según el país donde te encuentres.

Los Red Devils, ahora bajo la dirección de Rúben Amorim, busca dejar atrás el difícil segundo semestre de la campaña anterior, donde terminaron en la decimoquinta posición. Durante la pretemporada, el United enfrentó a rivales como West Ham (2-1), Everton (2-2) y Fiorentina (1-1), con la plantilla todavía en proceso de recuperación y adaptación a nuevos esquemas, aunque existe plena confianza en el grupo, liderado por el capitán Bruno Fernandes y piezas clave como Casemiro, Mason Mount, Joshua Zirkzee y Alejandro Garnacho.

Por otro lado, los Gunners de Mikel Arteta llega con el ánimo en alto tras un brillante subcampeonato en la Premier anterior. El Arsenal mostró solidez en sus amistosos, venciendo al AC Milan (1-0), Newcastle (3-2), Athletic Bilbao (3-0) y cayendo ajustadamente ante Tottenham (0-1). El equipo londinense, que cuenta con figuras de la talla de Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Declan Rice y Martin Ødegaard, parte como favorito para este arranque de temporada.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Manchester United vs. Arsenal por la Premier League?

Si te encuentras en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, el partido entre Manchester United y Arsenal se transmite en vivo y en directo por MAX y TNT Sports (solo México).

Por otro lado, en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, el Manchester United contra Arsenal se transmite por ESPN y Disney Plus Premium.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo entre Manchester United y Arsenal se televisa en fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, NBC y SiriusXM FC.

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos11:30 am ET / 8:30 am PTfuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, NBC y SiriusXM FC
México09:30TNT Sports y MAX
Costa Rica09:30MAX
El Salvador09:30MAX
Nicaragua09:30MAX
Guatemala09:30MAX
Honduras09:30MAX
Panamá10:30MAX
Perú10:30ESPN y Disney Plus Premium
Colombia10:30ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador10:30ESPN y Disney Plus Premium
Chile11:30ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela11:30ESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana11:30MAX
Puerto Rico11:30NBC y Telemundo
Bolivia11:30ESPN y Disney Plus Premium
Canadá11:30DAZN, FuboTV y Fubo Sports Network
Argentina12:30ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay12:30ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay12:30ESPN y Disney Plus Premium
Reino Unido16:30TNT Sports
España17:30DAZN 2 y Movistar
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

