Con el objetivo de llegar en gran forma a la temporada, Manchester United y PSG sostendrán un partido amistoso hoy sábado 8 de agosto en el Estadio Ullevi, Suecia. Los actuales campeones de la Champions League quieren seguir haciendo historia y, de la mano de Luis Enrique, buscan mantener el gran nivel futbolístico que los llevó a posicionarse como el mejor equipo de la Liga de Francia.

Si bien aún no puede contar con todas sus figuras, como Ousmane Dembélé, quien se sumará a los trabajos en los próximos días, Luis Enrique está trabajando aspectos tácticos y físicos. Busca que su equipo sea dinámico tanto al momento de atacar como de defender.

Los ‘Diablos Rojos’, por su parte, quieren volver a ganar la Premier League. El estratega Michael Carrick está aprovechando al máximo la pretemporada y en los tres partidos amistosos que disputó les dio la oportunidad a jugadores, tanto de las canteras como los que volvieron de las sesiones, de mostrar su nivel.

Si bien los resultados lo apoyaron, el entrenador sabe que eso queda en las estadísticas. En esos tipos de partidos, lo más importante es el funcionamiento del equipo y los puntos que necesita reforzar para cumplir con los objetivos de la temporada.

Duelo estelar entre Manchester United y PSG en partido amistoso 2026. Verifique la guía de horarios por huso horario y los canales de televisión disponibles en España, México y Estados Unidos. | Crédito: Composición Gestión Mix

¿A qué hora juega Manchester United vs. PSG hoy?

Horarios del partido amistoso entre Manchester United y PSG.

Estados Unidos (ET): 11:00 a.m.

Estados Unidos (CT): 10:00 a. m.

Estados Unidos (MT): 9:00 a. m.

Estados Unidos (PT): 8:00 a. m.

México (CDMX): 9:00 a.m.

España: 5:00 p.m.

Puerto Rico: 11:00 a.m.

República Dominicana: 11:00 a. m.

Panamá: 10:00 a. m.

Costa Rica: 9:00 a. m.

El Salvador: 9:00 a. m.

Guatemala: 9:00 a. m.

Honduras: 9:00 a.m.

Nicaragua: 9:00 a. m.

Argentina: 12:00 p. m.

Brasil (Brasilia): 12:00 p. m.

Uruguay: 12:00 p. m.

Paraguay: 12:00 p. m.

Chile (Santiago): 11:00 a. m.

Bolivia: 11:00 a. m.

Venezuela: 11:00 a. m.

Ecuador: 10:00 a. m.

Perú: 10:00 a. m.

Colombia: 10:00 a. m.

En México, el partido amistoso entre Manchester United y PSG empezará a las 9:00 a.m. Si te encuentras en España, el pitazo inicial del compromiso será a las 17:00 horas (hora peninsular) y en Islas Canarias a las 16:00 horas.

¿Dónde ver Manchester United vs. PSG EN VIVO por TV y streaming?

Tanto en México, España, Estados Unidos y el resto del mundo, el amistoso entre Manchester United contra PSG será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por MUTV (canal oficial de Manchester United).

Si quieres disfrutar del compromiso, tienes que suscribirte a MUTV, plataforma que te llevará el Manchester United vs. PSG, como la previa y el postpartido. Además, de un contenido exclusivo de los ‘Diablos Rojos’.

¿Cómo suscribirse a MUTV?

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