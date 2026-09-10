Este 10 de septiembre, Marathón se medirá contra Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras. La Liga llega a la contienda con la obligación de ganar para calmar los cuestionamientos de sus hinchas que se desataron tras perder el clásico ante Saprissa por 2-0.

Si bien mostraron pasajes de buen fútbol, aún tiene que mostrar solidez en su línea defensiva y efectividad cuando pasan al ataque. Liga quiere marcar la diferencia en la serie en Honduras y definir la clasificación como local; como se sabe, el ganador del certamen tendrá un pase directo a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Marathón, por su parte, recibirá a Alajuelense con la moral al tope. El 5 de septiembre, el conjunto hondureño ganó 5-0 a CD Estrella Roja. Su estilo de juego es tener el balón como protagonista. Busca presionar en campo rival para obligar a su contrincante a equivocarse.

Señal de ESPN y Disney Plus EN VIVO para ver la transmisión de Marathon vs. LDA Alajuelense, por los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Marathón vs. Alajuelense EN VIVO por la Copa Centroamericana en Estados Unidos?

El partido Marathón vs. Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 se jugará el jueves 10 de septiembre en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

ET: 9:06 p.m.

CT: 8:06 p.m.

MT: 7:06 p.m.

PT: 6:06 p.m.

¿A qué hora juega Marathón vs. Alajuelense en Costa Rica y Honduras?

En Costa Rica y Honduras, el horario del partido entre Marathón vs. Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 es 7:06 p. m.

¿Dónde ver Marathón vs. Alajuelense EN VIVO en Estados Unidos?

La transmisión del partido por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 entre Marathón y Alajuelense en Estados Unidos por la plataforma de Paramount+.

Canales para ver Marathón vs. Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana

Revisa la guía de canales para ver el partido entre Marathón vs. Alajuelense en Costa Rica, México y Honduras.

Costa Rica: ESPN Norte y Disney+ Premium

Honduras: ESPN Norte y Disney+ Premium

Argentina: Disney+ Premium

Bolivia: Disney+ Premium

Brasil: Disney+ Premium

Chile: Disney+ Premium

Colombia: Disney+ Premium

Cuba: Disney+ Premium Caribe

Ecuador: Disney+ Premium

El Salvador: ESPN Norte y Disney+ Premium

Guatemala: ESPN Norte y Disney+ Premium

México: FOX One

Nicaragua: ESPN Norte y Disney+ Premium

Panamá: ESPN Norte y Disney+ Premium

Paraguay: Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium

Puerto Rico: Disney+ Premium

Uruguay: Disney+ Premium

Venezuela: Disney+ Premium