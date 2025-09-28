El Marruecos vs. España Sub-20 abre la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 y será uno de los partidos más esperados de la jornada. La Selección de España llega como favorita para quedarse con la victoria, pero los marroquíes buscan dar la sorpresa en el arranque del torneo.

El compromiso se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con capacidad para más de 55 mil espectadores, en un ambiente que promete intensidad y emociones desde el inicio. Ambos equipos saben que sumar en el debut es clave para avanzar con tranquilidad en la fase de grupos.

Los aficionados podrán disfrutar del duelo en distintas señales de televisión y plataformas digitales, dependiendo del país en el que se encuentren. A continuación, te presentamos los horarios y canales del España vs. Marruecos EN VIVO.

¿A qué hora juega Marruecos vs. España por el Mundial Sub-20?

El partido entre España vs. Marruecos Sub-20 se jugará este domingo 28 de septiembre de 2025. Aquí los horarios según cada país:

País Hora España 22:00 hs Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 17:00 hs Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana, Venezuela, EE.UU. (ET) 16:00 hs Colombia, Perú, Panamá, Ecuador 15:00 hs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras 14:00 hs

¿Qué canal transmite Marruecos vs. España EN VIVO?

El España vs. Marruecos Sub-20 contará con transmisión en diferentes señales de TV y streaming, dependiendo de la región. Aquí el detalle de canales:

País Canal / Plataforma España Teledeporte, FIFA+ Paraguay Unicanal Bolivia Tigo Sports App Resto de Sudamérica DSports Centroamérica FIFA+ México TUDN, VIX Premium Estados Unidos Fox Soccer Plus, Telemundo, FIFA+