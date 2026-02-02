¿A qué hora juega México Rojo vs. Puerto Rico? Sigue la Serie del Caribe 2026 en vivo desde EE. UU. Consulta canales y horarios para no perderte este clásico del Caribe hoy. ¡Apoya a tu equipo favorito en el diamante! | Crédito: mlb.com / Composición Mag
¿A qué hora juega México Rojo vs. Puerto Rico? Sigue la Serie del Caribe 2026 en vivo desde EE. UU. Consulta canales y horarios para no perderte este clásico del Caribe hoy. ¡Apoya a tu equipo favorito en el diamante! | Crédito: mlb.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

No te pierdas ni un solo instante de la acción en la , la 68va edición del prestigioso torneo internacional de béisbol que consistirá en 13 juegos en vivo disputados entre cuatro países a lo largo de siete días en el Estadio Panamericano en Zapopan, Jalisco. En el Juego 2 del Día 3 de la contienda, los Charros de Jalisco (México Rojo) y los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) medirán fuerzas este martes 03 de febrero en un partido que será transmitido en México, Estados Unidos, Puerto Rico y distintas partes en el mundo, por lo que aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para seguirlo minuto a minuto.

¿A qué hora y dónde ver México Rojo vs. Puerto Rico EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Juego 2 del Día 3 de la Serie del Caribe 2026 entre Charros de Jalisco (México Rojo) y Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) será a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, a través de ESPN y ESPN Deportes, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB Network. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

HorariosCiudades en Estados Unidos
8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del EsteVirginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del CentroWisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la MontañaWyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del PacíficoWashington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver México Rojo vs. Puerto Rico EN VIVO desde México?

Mira el Juego 2 del Día 3 de la Serie del Caribe 2026 entre los Charros de Jalisco (México Rojo) vs. Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 19:00 horas Tiempo del Centro de México. Si quieres ver la transmisión podrás hacerlo mediante TVC Deportes (315, 316 y 317 en Megacable; 575 en Total Play; y 348 en Dish), mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Disney Plus y MLB Network. Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver este y el resto de los doce partidos de la edición número 68 de la Serie del Caribe.

¿A qué hora y dónde ver México Rojo vs. Puerto Rico EN VIVO desde Puerto Rico?

Si vives en Puerto Rico y quieres presenciar el Juego 2 del Día 3 de la Serie del Caribe 2026 entre los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y los Charros de Jalisco de México (Rojo) EN VIVO y EN DIRECTO, sintoniza la transmisión de WAPA TV, ESPN, ESPN Deportes y MLB Network a partir de las 20:00 hora de San Juan.

México Rojo vs. Puerto Rico por la Serie del Caribe 2026: hora y canales en el mundo

PaísHorariosCanales
Argentina10:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Bolivia9:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Chile10:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Colombia8:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Ecuador8:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
España4:00 a.m. (día siguiente)MLB Network
Paraguay10:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Perú8:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Uruguay10:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Venezuela9:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Puerto Rico8:00 p.m.WAPA TV, ESPN, ESPN Deportes y MLB Network
México y Centroamérica7:00 p.m.TVC Deportes, ESPN, Disney Plus y MLB Network
El Caribe8:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
