El partido México Verde vs. Panamá pinta para ser uno de los choques más atractivos del arranque de la Serie del Caribe Jalisco 2026, con un anfitrión armado para pelear el título y un invitado panameño con bastante experiencia internacional. El enfrentamiento será este martes 3 de febrero desde las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (3 p.m. ET / 12 p.m. PT). Conoce los horarios por país, qué canales de TV y dónde seguir en cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver México Verde vs. Panamá EN VIVO por TV y online
El juego México Verde vs. Panamá forma parte de la cobertura completa de la Serie del Caribe 2026, por lo que se verá por los mismos canales y plataformas que el resto del torneo en cada región el próximo martes 3 de febrero de 2026.
Estados Unidos y México
|País / Región
|Canal de TV principal
|Streaming / OTT
|Notas clave
|Estados Unidos
|ESPN Deportes (español) / MLB Network (inglés, cobertura completa de los 13 juegos)
|ESPN+ con todos los juegos para suscriptores; algunos servicios tipo Fubo si incluyen ESPN Deportes
|ESPN Deportes mantiene derechos en español para EE. UU. ; MLB Network tiene exclusiva en inglés para el torneo en EE. UU.
|México (señal nacional)
|ESPN, ESPN 2 por TV de paga para todos los juegos de la Serie del Caribe 2026
|Disney+ con juegos en vivo de Charros (México Rojo)
|Charros de Jalisco (México Rojo) se ve en México por ESPN, TVC Deportes, Megacable y Disney+ según listados previos del torneo.
|México (cable regional / deportes)
|TVC Deportes y Canal 315 de Megacable para juegos de México y Panamá, incluido Federales de Chiriquí
|Plataforma de streaming de Megacable, si incluye la señal de TVC/ESPN, puede ofrecer el juego en línea (según paquete)
|Fuentes mexicanas destacan TVC Deportes y Megacable como señales base para la Serie del Caribe 2026.
Caribe y Centroamérica
|País / Región
|Canal de TV principal
|Streaming / OTT
|Notas clave
|Panamá
|Señales deportivas de TVC Deportes y Megacable recibidas vía cable/satélite, además de ESPN Caribe donde esté disponible
|Acceso a ESPN+ en territorios donde esté habilitado; apps de cableoperadores locales si cargan la señal
|Para los Federales de Chiriquí, se menciona TVC Deportes y Megacable como salidas para el público panameño vía sistemas de cable.
|Puerto Rico
|ESPN Deportes / ESPN Caribe según operador
|ESPN+ (si disponible en el territorio)
|La Serie del Caribe suele distribuirse vía ESPN Caribe, además de ESPN Deportes para el público hispano en EE. UU.
|República Dominicana
|ESPN / ESPN Caribe por TV paga
|ESPN+ en territorios habilitados
|La cobertura regional de ESPN Caribe incluye los juegos de los equipos del Caribe, incluyendo México y Panamá.
|Resto Centroamérica (Nicaragua, Costa Rica, Honduras, etc.)
|Cadenas deportivas de cable que cargan ESPN, ESPN 2 o ESPN Caribe
|ESPN+ y plataformas de los operadores si incluyen esos canales en TV Everywhere
|En Nicaragua, Canal 4 se anuncia como canal oficial a nivel nacional de la Serie del Caribe 2026, por lo que también debería transmitir los juegos de Charros y Federales.
A qué hora juega México Verde vs. Panamá EN VIVO por la Serie del Caribe 2026
El juego CMéxico Verde vs. Panamá el martes 3 de febrero de 2026 está programado a las 3:00 p.m. ET por la Serie del Caribe 2026.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido el martes 3 feb 2026
|Estados Unidos – Costa Este
|Nueva York
|20:00 (8:00 p.m.)
|Estados Unidos – Centro
|Chicago
|19:00 (7:00 p.m.)
|Estados Unidos – Montaña
|Denver
|18:00 (6:00 p.m.)
|Estados Unidos – Pacífico
|Los Ángeles
|17:00 (5:00 p.m.)
|Estados Unidos – Alaska
|Anchorage
|16:00 (4:00 p.m.)
|Estados Unidos – Hawái
|Honolulu
|15:00 (3:00 p.m.)
|México – Zona Centro (CDMX, GDL)
|Ciudad de México
|19:00 (7:00 p.m.)
|México – Zona Pacífico (Tijuana)
|Tijuana
|17:00 (5:00 p.m.)
|México – Zona Sureste (Quintana Roo)
|Cancún
|20:00 (8:00 p.m.)
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|20:00 (8:00 p.m.)
|Costa Rica
|San José
|19:00 (7:00 p.m.)
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|19:00 (7:00 p.m.)
|El Salvador
|San Salvador
|19:00 (7:00 p.m.)
|Honduras
|Tegucigalpa
|19:00 (7:00 p.m.)
|Nicaragua
|Managua
|19:00 (7:00 p.m.)
|República Dominicana
|Santo Domingo
|21:00 (9:00 p.m.)
|Puerto Rico
|San Juan
|21:00 (9:00 p.m.)
|Colombia
|Bogotá
|20:00 (8:00 p.m.)
|Perú
|Lima
|20:00 (8:00 p.m.)
|Ecuador
|Quito
|20:00 (8:00 p.m.)
|Bolivia
|La Paz
|21:00 (9:00 p.m.)
|Venezuela
|Caracas
|21:00 (9:00 p.m.)
|Chile
|Santiago
|22:00 (10:00 p.m.)
|Argentina
|Buenos Aires
|22:00 (10:00 p.m.)
|Uruguay
|Montevideo
|22:00 (10:00 p.m.)
|Paraguay
|Asunción
|22:00 (10:00 p.m.)
|Brasil – São Paulo/Río
|São Paulo
|22:00 (10:00 p.m.)
|España (peninsular)
|Madrid
|02:00 (2:00 a.m., miércoles 4 feb)
|Portugal
|Lisboa
|01:00 (1:00 a.m., miércoles 4 feb)
|Reino Unido
|Londres
|01:00 (1:00 a.m., miércoles 4 feb)
|Francia / Alemania / Italia
|París / Berlín / Roma
|02:00 (2:00 a.m., miércoles 4 feb)
|Japón
|Tokio
|11:00 (11:00 a.m., miércoles 4 feb)
|Australia – Sídney
|Sídney
|13:00 (1:00 p.m., miércoles 4 feb)