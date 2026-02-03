Conoce la hora por país para ver el juego entre México Verde vs. Panamá EN VIVO por la Serie del Caribe 2026. (Foto: Composición Mag)
El partido México Verde vs. Panamá pinta para ser uno de los choques más atractivos del arranque de la , con un anfitrión armado para pelear el título y un invitado panameño con bastante experiencia internacional. El enfrentamiento será este martes 3 de febrero desde las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (3 p.m. ET / 12 p.m. PT). Conoce los horarios por país, qué canales de TV y dónde seguir en cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver México Verde vs. Panamá EN VIVO por TV y online

El juego México Verde vs. Panamá forma parte de la cobertura completa de la Serie del Caribe 2026, por lo que se verá por los mismos canales y plataformas que el resto del torneo en cada región el próximo martes 3 de febrero de 2026.

Estados Unidos y México

País / RegiónCanal de TV principalStreaming / OTTNotas clave
Estados UnidosESPN Deportes (español) / MLB Network (inglés, cobertura completa de los 13 juegos) ESPN+ con todos los juegos para suscriptores​; algunos servicios tipo Fubo si incluyen ESPN Deportes ​ESPN Deportes mantiene derechos en español para EE. UU. ; MLB Network tiene exclusiva en inglés para el torneo en EE. UU.
México (señal nacional)ESPN, ESPN 2 por TV de paga para todos los juegos de la Serie del Caribe 2026 ​Disney+ con juegos en vivo de Charros (México Rojo) ​Charros de Jalisco (México Rojo) se ve en México por ESPN, TVC Deportes, Megacable y Disney+ según listados previos del torneo. ​
México (cable regional / deportes)TVC Deportes y Canal 315 de Megacable para juegos de México y Panamá, incluido Federales de Chiriquí Plataforma de streaming de Megacable, si incluye la señal de TVC/ESPN, puede ofrecer el juego en línea (según paquete) ​Fuentes mexicanas destacan TVC Deportes y Megacable como señales base para la Serie del Caribe 2026.

Caribe y Centroamérica

País / RegiónCanal de TV principalStreaming / OTTNotas clave
PanamáSeñales deportivas de TVC Deportes y Megacable recibidas vía cable/satélite, además de ESPN Caribe donde esté disponible Acceso a ESPN+ en territorios donde esté habilitado; apps de cableoperadores locales si cargan la señal ​Para los Federales de Chiriquí, se menciona TVC Deportes y Megacable como salidas para el público panameño vía sistemas de cable. ​
Puerto RicoESPN Deportes / ESPN Caribe según operador ESPN+ (si disponible en el territorio) ​La Serie del Caribe suele distribuirse vía ESPN Caribe, además de ESPN Deportes para el público hispano en EE. UU.
República DominicanaESPN / ESPN Caribe por TV paga ​ESPN+ en territorios habilitados ​La cobertura regional de ESPN Caribe incluye los juegos de los equipos del Caribe, incluyendo México y Panamá. ​
Resto Centroamérica (Nicaragua, Costa Rica, Honduras, etc.)Cadenas deportivas de cable que cargan ESPN, ESPN 2 o ESPN Caribe ​ESPN+ y plataformas de los operadores si incluyen esos canales en TV Everywhere ​En Nicaragua, Canal 4 se anuncia como canal oficial a nivel nacional de la Serie del Caribe 2026, por lo que también debería transmitir los juegos de Charros y Federales.​

A qué hora juega México Verde vs. Panamá EN VIVO por la Serie del Caribe 2026

El juego CMéxico Verde vs. Panamá el martes 3 de febrero de 2026 está programado a las 3:00 p.m. ET por la Serie del Caribe 2026.

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido el martes 3 feb 2026
Estados Unidos – Costa EsteNueva York20:00 (8:00 p.m.)
Estados Unidos – CentroChicago19:00 (7:00 p.m.)
Estados Unidos – MontañaDenver18:00 (6:00 p.m.)
Estados Unidos – PacíficoLos Ángeles17:00 (5:00 p.m.)
Estados Unidos – AlaskaAnchorage16:00 (4:00 p.m.)
Estados Unidos – HawáiHonolulu15:00 (3:00 p.m.)
México – Zona Centro (CDMX, GDL)Ciudad de México19:00 (7:00 p.m.)
México – Zona Pacífico (Tijuana)Tijuana17:00 (5:00 p.m.)
México – Zona Sureste (Quintana Roo)Cancún20:00 (8:00 p.m.)
PanamáCiudad de Panamá20:00 (8:00 p.m.)
Costa RicaSan José19:00 (7:00 p.m.)
GuatemalaCiudad de Guatemala19:00 (7:00 p.m.)
El SalvadorSan Salvador19:00 (7:00 p.m.)
HondurasTegucigalpa19:00 (7:00 p.m.)
NicaraguaManagua19:00 (7:00 p.m.)
República DominicanaSanto Domingo21:00 (9:00 p.m.)
Puerto RicoSan Juan21:00 (9:00 p.m.)
ColombiaBogotá20:00 (8:00 p.m.)
PerúLima20:00 (8:00 p.m.)
EcuadorQuito20:00 (8:00 p.m.)
BoliviaLa Paz21:00 (9:00 p.m.)
VenezuelaCaracas21:00 (9:00 p.m.)
ChileSantiago22:00 (10:00 p.m.)
ArgentinaBuenos Aires22:00 (10:00 p.m.)
UruguayMontevideo22:00 (10:00 p.m.)
ParaguayAsunción22:00 (10:00 p.m.)
Brasil – São Paulo/RíoSão Paulo22:00 (10:00 p.m.)
España (peninsular)Madrid02:00 (2:00 a.m., miércoles 4 feb)
PortugalLisboa01:00 (1:00 a.m., miércoles 4 feb)
Reino UnidoLondres01:00 (1:00 a.m., miércoles 4 feb)
Francia / Alemania / ItaliaParís / Berlín / Roma02:00 (2:00 a.m., miércoles 4 feb)
JapónTokio11:00 (11:00 a.m., miércoles 4 feb)
Australia – SídneySídney13:00 (1:00 p.m., miércoles 4 feb)
