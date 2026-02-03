El partido México Verde vs. Panamá pinta para ser uno de los choques más atractivos del arranque de la Serie del Caribe Jalisco 2026, con un anfitrión armado para pelear el título y un invitado panameño con bastante experiencia internacional. El enfrentamiento será este martes 3 de febrero desde las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) . Conoce los horarios por país, qué canales de TV y dónde seguir en cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver México Verde vs. Panamá EN VIVO por TV y online

El juego México Verde vs. Panamá forma parte de la cobertura completa de la Serie del Caribe 2026, por lo que se verá por los mismos canales y plataformas que el resto del torneo en cada región el próximo martes 3 de febrero de 2026.

Estados Unidos y México

País / Región Canal de TV principal Streaming / OTT Notas clave Estados Unidos ESPN Deportes (español) / MLB Network (inglés, cobertura completa de los 13 juegos) ESPN+ con todos los juegos para suscriptores​; algunos servicios tipo Fubo si incluyen ESPN Deportes ​ ESPN Deportes mantiene derechos en español para EE. UU. ; MLB Network tiene exclusiva en inglés para el torneo en EE. UU. México (señal nacional) ESPN, ESPN 2 por TV de paga para todos los juegos de la Serie del Caribe 2026 ​ Disney+ con juegos en vivo de Charros (México Rojo) ​ Charros de Jalisco (México Rojo) se ve en México por ESPN, TVC Deportes, Megacable y Disney+ según listados previos del torneo. ​ México (cable regional / deportes) TVC Deportes y Canal 315 de Megacable para juegos de México y Panamá, incluido Federales de Chiriquí Plataforma de streaming de Megacable, si incluye la señal de TVC/ESPN, puede ofrecer el juego en línea (según paquete) ​ Fuentes mexicanas destacan TVC Deportes y Megacable como señales base para la Serie del Caribe 2026.

Caribe y Centroamérica

País / Región Canal de TV principal Streaming / OTT Notas clave Panamá Señales deportivas de TVC Deportes y Megacable recibidas vía cable/satélite, además de ESPN Caribe donde esté disponible Acceso a ESPN+ en territorios donde esté habilitado; apps de cableoperadores locales si cargan la señal ​ Para los Federales de Chiriquí, se menciona TVC Deportes y Megacable como salidas para el público panameño vía sistemas de cable. ​ Puerto Rico ESPN Deportes / ESPN Caribe según operador ESPN+ (si disponible en el territorio) ​ La Serie del Caribe suele distribuirse vía ESPN Caribe, además de ESPN Deportes para el público hispano en EE. UU. República Dominicana ESPN / ESPN Caribe por TV paga ​ ESPN+ en territorios habilitados ​ La cobertura regional de ESPN Caribe incluye los juegos de los equipos del Caribe, incluyendo México y Panamá. ​ Resto Centroamérica (Nicaragua, Costa Rica, Honduras, etc.) Cadenas deportivas de cable que cargan ESPN, ESPN 2 o ESPN Caribe ​ ESPN+ y plataformas de los operadores si incluyen esos canales en TV Everywhere ​ En Nicaragua, Canal 4 se anuncia como canal oficial a nivel nacional de la Serie del Caribe 2026, por lo que también debería transmitir los juegos de Charros y Federales.​

A qué hora juega México Verde vs. Panamá EN VIVO por la Serie del Caribe 2026

El juego CMéxico Verde vs. Panamá el martes 3 de febrero de 2026 está programado a las 3:00 p.m. ET por la Serie del Caribe 2026.

País / Región Ciudad de referencia Hora local del partido el martes 3 feb 2026 Estados Unidos – Costa Este Nueva York 20:00 (8:00 p.m.) Estados Unidos – Centro Chicago 19:00 (7:00 p.m.) Estados Unidos – Montaña Denver 18:00 (6:00 p.m.) Estados Unidos – Pacífico Los Ángeles 17:00 (5:00 p.m.) Estados Unidos – Alaska Anchorage 16:00 (4:00 p.m.) Estados Unidos – Hawái Honolulu 15:00 (3:00 p.m.) México – Zona Centro (CDMX, GDL) Ciudad de México 19:00 (7:00 p.m.) México – Zona Pacífico (Tijuana) Tijuana 17:00 (5:00 p.m.) México – Zona Sureste (Quintana Roo) Cancún 20:00 (8:00 p.m.) Panamá Ciudad de Panamá 20:00 (8:00 p.m.) Costa Rica San José 19:00 (7:00 p.m.) Guatemala Ciudad de Guatemala 19:00 (7:00 p.m.) El Salvador San Salvador 19:00 (7:00 p.m.) Honduras Tegucigalpa 19:00 (7:00 p.m.) Nicaragua Managua 19:00 (7:00 p.m.) República Dominicana Santo Domingo 21:00 (9:00 p.m.) Puerto Rico San Juan 21:00 (9:00 p.m.) Colombia Bogotá 20:00 (8:00 p.m.) Perú Lima 20:00 (8:00 p.m.) Ecuador Quito 20:00 (8:00 p.m.) Bolivia La Paz 21:00 (9:00 p.m.) Venezuela Caracas 21:00 (9:00 p.m.) Chile Santiago 22:00 (10:00 p.m.) Argentina Buenos Aires 22:00 (10:00 p.m.) Uruguay Montevideo 22:00 (10:00 p.m.) Paraguay Asunción 22:00 (10:00 p.m.) Brasil – São Paulo/Río São Paulo 22:00 (10:00 p.m.) España (peninsular) Madrid 02:00 (2:00 a.m., miércoles 4 feb) Portugal Lisboa 01:00 (1:00 a.m., miércoles 4 feb) Reino Unido Londres 01:00 (1:00 a.m., miércoles 4 feb) Francia / Alemania / Italia París / Berlín / Roma 02:00 (2:00 a.m., miércoles 4 feb) Japón Tokio 11:00 (11:00 a.m., miércoles 4 feb) Australia – Sídney Sídney 13:00 (1:00 p.m., miércoles 4 feb)