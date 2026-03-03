El partido de exhibición entre México y Arizona Diamondbacks está programado para el martes 3 de marzo de 2026 en el complejo Salt River Fields at Talking Stick, en Scottsdale, Arizona . El primer lanzamiento está previsto a las 2:10 p.m., hora del centro de México, horario que corresponde a las 1:10 p.m. en el tiempo local de Arizona.

Salt River Fields es una de las sedes oficiales de los juegos de exhibición del Clásico Mundial 2026, y funge como complejo de entrenamiento de primavera de los Arizona Diamondbacks y Colorado Rockies. Esto significa que México se medirá a un rival de MLB en un entorno completamente profesional, con instalaciones y condiciones muy similares a las que encontrará en el torneo.

Aspecto Detalle Partido México vs Arizona Diamondbacks Tipo de juego Partido de exhibición / preparación rumbo al Clásico Mundial 2026 Fecha Martes 3 de marzo de 2026 Hora (CDMX, tiempo del centro) 14:10 horas Hora aproximada en Arizona 13:10 horas (hora local Arizona) País principal de interés México Canal de TV en México ESPN (señal de paga) Streaming principal en México ViX Otros servicios de streaming Disney+ (plan con deportes / donde esté disponible) Plataforma oficial de MLB MLB.TV (suscripción, con el juego listado como duelo de exhibición) Disponibilidad en EE. UU. Fubo, señal regional de D-Backs, MLB.TV Competición asociada Exhibición previa al Clásico Mundial de Béisbol 2026 Motivo del partido Juego de preparación de la Selección Mexicana Público objetivo Aficionados mexicanos al béisbol y a la Selección Nacional

¿Por qué este amistoso es tan importante para México?

La Selección Mexicana llega a este juego con la mira puesta en afinar detalles tácticos y de química antes de su debut en el Clásico Mundial 2026 frente a Gran Bretaña el viernes 6 de marzo a las 12:00 p.m. (hora de la Ciudad de México) . En la edición 2023, México ya venció 2-1 al conjunto británico, en un duelo mucho más parejo de lo que sugerían los pronósticos previos.

El cuerpo técnico, encabezado por el mánager Benjamín Gil, utilizará este choque ante Arizona como laboratorio competitivo para probar alineaciones, revisar el bullpen y ajustar la defensa ante bateadores de Grandes Ligas. Aunque se trata de un partido de exhibición, el nivel del rival obliga a México a tomarlo con máxima seriedad para no dejar dudas en su preparación rumbo al torneo.

El manejo del pitcheo: foco en Javier Assad y el bullpen

Javier Assad está proyectado como pitcher abridor de México para el juego de debut ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial 2026. Por ese motivo, se espera que tenga participación muy limitada ante los Diamondbacks, únicamente para entrar en ritmo competitivo sin comprometer su carga de trabajo antes del arranque oficial.

En cambio, el duelo contra Arizona luce ideal para que el staff mexicano pruebe relevistas medios y cerradores en escenarios de alta presión frente a bateadores de MLB, tal como recomiendan los análisis de exhibiciones previas. Para el aficionado mexicano, este tipo de partidos ofrece una ventana para identificar qué brazos llegan con mejor comando y qué lanzadores podrían ganar protagonismo durante el torneo.

Lo que debes saber como aficionado mexicano

Para la afición mexicana, este juego ante Arizona tiene tres grandes atractivos: ver a la Selección probándose frente a un roster de MLB, evaluar el momento de sus figuras y medir el ambiente competitivo previo al Clásico Mundial. Además, el horario vespertino de las 2:10 p.m. (centro de México) facilita que el público pueda seguir el encuentro en televisión y plataformas digitales sin sacrificar completamente la jornada laboral.

Aunque la etiqueta es de partido de exhibición, el contexto lo convierte en un examen serio: México viene de buenos resultados recientes en torneos internacionales y se ha consolidado como una de las selecciones a seguir en el Clásico Mundial. Un desempeño sólido frente a los Diamondbacks enviaría una señal positiva tanto al propio vestidor como al resto de rivales del grupo.