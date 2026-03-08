México y Brasil sostendrán un vibrante encuentro en el marco de la tercera jornada del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El juego se disputará estar domingo 8 de marzo, a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro (9 p.m. ET / 6 p.m. PT), desde el diamante central del Minute Maid Park de Houston, Texas. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal se transmite el duelo? Aquí te contamos todo lo que debes saber.
En territorio mexicano, el compromiso del combinado nacional ante Brasil se verá en televisión abierta por Canal 5 y Canal 9 de Televisa, además de la señal de ESPN en TV de paga. La transmisión en línea estará disponible en Disney Plus Premium y ViX Plus.
Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el México vs. Brasil irá por FS1 dentro de la cobertura de FOX Sports, con opción de seguirlo en vivo a través de Fubo, FOX Sports App, Tubi, FOX Deportes y Fox One, según la programación del torneo.
El resto de países de Latinoamérica lo podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.
¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|México
|12:00
|Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plsu
|Estados Unidos
|1 p.m. ET / 10 a.m. PT
|FOX Sports, FOX Deportes, Fubo, FOX Sports App, Tubi y Fox One