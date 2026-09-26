México y Colombia se verán las caras este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium por un amistoso FIFA internacional 2026. Como el partido es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido México vs. Colombia por un amistoso FIFA internacional 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido México vs. Colombia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego México vs. Colombia por un amistoso FIFA internacional 2026 este sábado 26 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del domingo 27 de septiembre

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido México vs. Colombia?

Este sábado 26 de septiembre se podrá ver el juego México vs. Colombia por un amistoso FIFA internacional 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu

Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo

El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Puerto Rico: ViX