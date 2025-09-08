La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial 2026, donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. En esta ocasión, el equipo dirigido por Javier Aguirre se mide ante Corea del Sur en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre 2025.

Este será el segundo duelo del Tri en la gira asiática, luego de haber enfrentado a Japón, recordando además que el último choque contra una selección asiática fue en 2023 ante Uzbekistán, donde empataron 3-3. Ahora, el combinado mexicano busca afinar detalles y mantener ritmo competitivo rumbo a la justa mundialista.

El antecedente más reciente entre México y Corea del Sur fue en 2020, con triunfo 3-2 para el Tri en Austria gracias a los goles de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Salcedo. Tras este encuentro, los verdes continuarán su preparación en octubre enfrentando a Colombia y Ecuador.

¿A qué hora se juega el amistoso México vs. Corea del Sur hoy 9 de septiembre 2025?

El partido México vs. Corea del Sur EN VIVO se disputará este martes 9 de septiembre de 2025 en el Geodis Park de Nashville, Tennessee. El silbatazo inicial está programado para las 19:30 horas, tiempo del Centro de México.

En Estados Unidos, la transmisión se podrá seguir en distintos horarios según la zona: 21:30 horas del Este, 20:30 horas del Centro y 18:30 horas del Pacífico. De esta manera, los aficionados del Tri en ambos países podrán disfrutar del encuentro en tiempo real.

¿Qué canal pasa el partido México vs. Corea del Sur EN VIVO en México y Estados Unidos?

La transmisión del amistoso internacional México vs. Corea del Sur estará disponible tanto en señal abierta como en plataformas digitales.

En México , el duelo podrá verse EN VIVO a través de Canal 5, TUDN y ViX .

, el duelo podrá verse a través de . En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX, asegurando que ningún seguidor del Tri se pierda este compromiso rumbo al Mundial 2026.