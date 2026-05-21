Este viernes 22 de mayo, la selección mexicana vivirá su primer amistoso internacional de cara al Mundial 2026 que se llevará a cabo en poco menos de un mes, donde el ‘Tri’ abrirá el torneo. No te pierdas la transmisión de México vs. Ghana desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde la selección mexicana buscará un triunfo en casa como preparación a la Copa del Mundo. A continuación, te dejo con los horarios y los canales para ver la transmisión del juego México-Ghana.
¿A qué hora juega México vs. Ghana EN VIVO por amistoso internacional?
Mira el juego de México vs. Ghana este viernes 22 de mayo de 2026 por amistoso internacional desde las 20:00 horas CDMX o 22:00 ET. Este es el horario de inicio para ver el juego desde el Estadio Cuauhtémoc por amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026.
¿Qué canales transmiten México vs. Ghana EN VIVO por amistoso internacional?
Mira el juego de México vs. Ghana EN VIVO será a través de Canal 5, Canal 9 y Azteca 7 en TV abierta, siendo la única señal que han habilitado para ver este partido desde México. Si vives en los Estados Unidos, podrás ver el partido de Cruz Azul vs. Pumas UNAM a través de Universo y Telemundo
Horarios, TV Abierta y dónde ver México vs. Ghana por amistoso internacional
- Partido: México vs. Ghana por amistoso internacional para el Mundial 2026
- Fecha: Viernes 22 de mayo de 2026
- Lugar: Estadio Cuauhtémoc
- Horario: 20:00 horas CDMX
- Canal TV: TV Azteca 7, Canal 9 y Canal 5
- Streaming: Azteca Deportes y ViX Premium