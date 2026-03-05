México y Gran Bretaña abrirán la actividad del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes 6 de marzo, desde el Minute Maid Park de Houston, Texas, en punto de las 12:00 horas del Tiempo del Centro (1 p.m. ET / 10 a.m. PT). Si quieres saber a qué hora se juega y dónde verlo en tu país, aquí encontrarás los horarios y las señales de TV, tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming.
En territorio mexicano, el compromiso del combinado nacional ante Gran Bretaña se verá en televisión abierta por Canal 5 y Canal 9 de Televisa, además de la señal de ESPN en TV de paga. La transmisión en línea estará disponible en Disney Plus Premium y ViX Plus.
Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el México vs. Gran Bretaña irá por FS1 dentro de la cobertura de FOX Sports, con opción de seguirlo en vivo a través de Fubo, FOX Sports App, Tubi, FOX Deportes y Fox One, según la programación del torneo.
El resto de países de Latinoamérica lo podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.
¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Gran Bretaña por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|México
|12:00
|Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plsu
|Estados Unidos
|1 p.m. ET / 10 a.m. PT
|FOX Sports, FOX Deportes, Fubo, FOX Sports App, Tubi y Fox One
Preguntas y respuestas frecuentes del México vs. Gran Bretaña
¿Cuándo se juega el México vs Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El partido se disputa el viernes 6 de marzo de 2026.
¿A qué hora empieza el partido México vs Gran Bretaña?
El juego inicia a las 12:00 horas del Tiempo del Centro.
¿En qué estadio se juega el México vs Gran Bretaña?
El duelo tendrá lugar en el Minute Maid Park, en Houston, Texas.
¿En qué canal pasan el México vs Gran Bretaña en México?
En México se podrá ver por televisión abierta en Canal 5 y Canal 9 de Televisa, además de ESPN en TV de paga.
¿Dónde ver México vs Gran Bretaña en streaming desde México?
El encuentro estará disponible en línea a través de Disney+ y ViX Plus.
¿Qué canal transmite México vs Gran Bretaña en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el juego será transmitido por FS1 dentro de la cobertura de FOX Sports.
¿Qué opciones de streaming hay para ver México vs Gran Bretaña en Estados Unidos?
Podrás seguir el encuentro en vivo por Fubo, FOX Sports App, Tubi y Fox One, dependiendo de tu proveedor y programación local.