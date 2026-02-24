La Selección Mexicana calienta motores para el Mundial 2026 con un emocionante amistoso frente a su similar de Islandia este miércoles 25 de febrero a las 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 6:00 p.m. PT . Como coanfitrión del gran torneo junto a Estados Unidos y Canadá, el “Tri” busca llegar en su mejor forma para el debut el próximo 11 de junio. Este encuentro es vital para que el equipo azteca ajuste sus piezas clave y consolide su jerarquía en el terreno de juego. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite el México vs. Islandia, aquí tienes la guía definitiva para verlo en vivo.

El conjunto local, actualmente en el puesto 16 del ranking mundial, llega con una racha positiva tras vencer a Panamá y Bolivia recientemente. Estos triunfos han devuelto la confianza al grupo, mostrando una defensa sólida que no ha permitido anotaciones en lo que va del año. Al tener su lugar asegurado en la Copa del Mundo como anfitrión, México aprovecha estos partidos para pulir su estrategia y probar nuevos talentos. La meta es superar cualquier expectativa y hacer historia en un torneo que se jugará, en gran parte, frente a su propia gente. El “Tri” está decidido a demostrar que tiene el nivel necesario para competir contra las potencias globales.

Por su parte, la selección de Islandia llega a este compromiso buscando renovar su imagen tras no lograr la clasificación para el Mundial 2026. Aunque los nórdicos ocupan el lugar 74 del ranking FIFA, siguen siendo un rival físicamente fuerte que exigirá al máximo a los defensores mexicanos. Recordados por su espíritu combativo, los islandeses intentarán dar la sorpresa y frenar el buen paso que lleva el equipo azteca este año. Este choque de estilos entre la técnica mexicana y la potencia europea será una prueba de fuego ideal para medir fuerzas reales.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite México vs. Islandia por amistoso internacional. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega México vs. Islandia por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido amistoso internacional México vs. Islandia que se jugará este miércoles 25 de febrero de 2026 desde el Estadio Corregidora de Querétaro:

9:00 p.m. - Hora del Este (ET)

8:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

7:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

6:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega México vs. Islandia por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento México vs. Islandia está programado para comenzar a partir de las 8:00 pm (Tiempo del Centro) / 9:00 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Corregidora de Querétaro:

Argentina - 11:00 pm

Brasil - 11:00 pm

Chile - 11:00 pm

Paraguay - 11:00 pm

Uruguay - 11:00 pm

Colombia - 9:00 pm

Ecuador - 9:00 pm

Perú - 9:00 pm

República Dominicana - 10:00 pm

Bolivia - 10:00 pm

Puerto Rico - 10:00 pm

Venezuela - 10:00 pm

Sintoniza TV Azteca 7 en vivo por internet para el México vs. Islandia. Descubre cómo ver al Tri en señal abierta y fútbol online para no perderte ningún detalle del camino al Mundial 2026. | Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Qué canal transmite México vs. Islandia por TV y streaming desde USA?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre México y Islandia podrá verse en USA a través de los canales / streaming fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

¿Cómo ver el partido en México vs. Islandia por TV y streaming desde México?

El partido México vs. Islandia será transmitido en México por los canales / streaming Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.