México e Italia prometen sacar chispas en el diamante del Minute Maid Park de Houston, Texas, donde disputarán una aguerrida batalla para obtener el segundo boleto del Grupo B rumbo a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El encuentro de la Novena Tricolor se jugará este miércoles 11 de marzo, desde las 18:00 horas del Tiempo del Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) . ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal se transmite el duelo? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

En territorio mexicano, el compromiso del combinado nacional frente a Italia se verá en televisión abierta por Canal 5 y Canal 9 de Televisa, además de la señal de ESPN en TV de paga. La transmisión en línea estará disponible en Disney Plus Premium y ViX Plus.

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el México vs. Italia irá por FS1 dentro de la cobertura de FOX Sports, con opción de seguirlo en vivo a través de Fubo, FOX Sports App, Tubi, FOX Deportes y Fox One, según la programación del torneo.

El resto de países de Latinoamérica lo podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 18:00 Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plsu Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 P.m. PT FOX Sports, FOX Deportes, Fubo, FOX Sports App, Tubi y Fox One

Horario para ver el juego México vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

18:00 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica

19:00 en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador

20:00 en Cuba, Venezuela, Canadá, Bolivia y Puerto Rico

21:00 en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay

En Estados Unidos

8 p.m. ET

7 p.m. CT

6 p.m. MT

5 p.m. PT