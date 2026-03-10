CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/03/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el juego entre México e Italia este miércoles 11 de marzo por la quinta entrada del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADO POR CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
México e Italia prometen sacar chispas en el diamante del Minute Maid Park de Houston, Texas, donde disputarán una aguerrida batalla para obtener el segundo boleto del Grupo B rumbo a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El encuentro de la Novena Tricolor se jugará este miércoles 11 de marzo, desde las 18:00 horas del Tiempo del Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal se transmite el duelo? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

En territorio mexicano, el compromiso del combinado nacional frente a Italia se verá en televisión abierta por Canal 5 y Canal 9 de Televisa, además de la señal de ESPN en TV de paga. La transmisión en línea estará disponible en Disney Plus Premium y ViX Plus.

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el México vs. Italia irá por FS1 dentro de la cobertura de FOX Sports, con opción de seguirlo en vivo a través de Fubo, FOX Sports App, Tubi, FOX Deportes y Fox One, según la programación del torneo.

El resto de países de Latinoamérica lo podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
México18:00Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plsu
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 P.m. PTFOX Sports, FOX Deportes, Fubo, FOX Sports App, Tubi y Fox One

Horario para ver el juego México vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

  • 18:00 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica
  • 19:00 en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador
  • 20:00 en Cuba, Venezuela, Canadá, Bolivia y Puerto Rico
  • 21:00 en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay

En Estados Unidos

  • 8 p.m. ET
  • 7 p.m. CT
  • 6 p.m. MT
  • 5 p.m. PT
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

