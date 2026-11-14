⚽ ¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Jamaica EN VIVO por Concacaf Nations League 2026 en EE.UU.?

La Selección Mexicana visita a Jamaica este sábado 14 de noviembre de 2026 en el National Stadium de Kingston, donde disputará el partido de ida a partir de las 19:00 horas , tiempo del centro de México. El Tri buscará sacar ventaja fuera de casa antes de afrontar la vuelta. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, podrás seguir la transmisión por TV señal abierta y de paga, así como las opciones de streaming para ver el encuentro desde tu país.

¿A qué hora juega México - Jamaica HOY 14 de noviembre?

El partido México vs. Jamaica se jugará el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas del centro de México y las 20:00 de Perú, Colombia y Jamaica. El encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y se disputará en el National Stadium de Kingston, con Jamaica como local.

País o territorio Hora local de inicio Fecha México — Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 19:00 Sábado 14 de noviembre México — Cancún 20:00 Sábado 14 de noviembre México — Hermosillo y La Paz 18:00 Sábado 14 de noviembre México — Tijuana 17:00 Sábado 14 de noviembre Guatemala 19:00 Sábado 14 de noviembre El Salvador 19:00 Sábado 14 de noviembre Honduras 19:00 Sábado 14 de noviembre Nicaragua 19:00 Sábado 14 de noviembre Costa Rica 19:00 Sábado 14 de noviembre Panamá 20:00 Sábado 14 de noviembre Colombia 20:00 Sábado 14 de noviembre Perú 20:00 Sábado 14 de noviembre Ecuador — territorio continental 20:00 Sábado 14 de noviembre Jamaica 20:00 Sábado 14 de noviembre Cuba 20:00 Sábado 14 de noviembre Venezuela 21:00 Sábado 14 de noviembre Bolivia 21:00 Sábado 14 de noviembre República Dominicana 21:00 Sábado 14 de noviembre Puerto Rico 21:00 Sábado 14 de noviembre Argentina 22:00 Sábado 14 de noviembre Uruguay 22:00 Sábado 14 de noviembre Paraguay 22:00 Sábado 14 de noviembre Chile — Santiago 22:00 Sábado 14 de noviembre Brasil — Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 22:00 Sábado 14 de noviembre Estados Unidos — Nueva York y Miami 20:00 Sábado 14 de noviembre Estados Unidos — Chicago y Houston 19:00 Sábado 14 de noviembre Estados Unidos — Denver 18:00 Sábado 14 de noviembre Estados Unidos — Los Ángeles 17:00 Sábado 14 de noviembre España — península y Baleares 02:00 Domingo 15 de noviembre España — Canarias 01:00 Domingo 15 de noviembre

En México, el encuentro comenzará a las 19:00 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los aficionados en Cancún deberán sintonizarlo a las 20:00; en Hermosillo y La Paz, a las 18:00; y en Tijuana, a las 17:00. El horario del centro de México también coincide con el de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

En Perú, Colombia y Ecuador, México vs. Jamaica arrancará a las 20:00 del sábado, la misma hora que en Panamá y Kingston, sede del encuentro. Para Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el inicio será a las 21:00. Estos horarios son equivalencias del comienzo oficial fijado por Concacaf.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, el partido comenzará a las 22:00 del sábado. Ese horario también corresponde a Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro. En España, en cambio, habrá que seguirlo durante la madrugada del domingo 15: a las 02:00 en la península y Baleares, y a la 01:00 en Canarias.

Para quienes lo sigan desde Estados Unidos, el inicio será a las 20:00 del este, las 19:00 del centro, las 18:00 de la zona de montaña y las 17:00 del Pacífico. En México, las opciones de transmisión anunciadas incluyen Azteca 7 y Canal 5; la disponibilidad de esas señales no debe extrapolarse a otros países.

¿Dónde ver México-Jamaica EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

El partido entre México y Jamaica se podrá ver en México por Azteca 7 y Canal 5, con opciones online como las plataformas de TV Azteca y ViX Premium. El encuentro del sábado 14 de noviembre de 2026 corresponde a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y se disputará en el National Stadium de Kingston, con Jamaica como local.

País o territorio Canales de televisión Streaming online México Azteca 7, en televisión abierta Aplicación y sitio web de TV Azteca México Canal 5, en televisión abierta ViX Premium Estados Unidos Univision y TUDN ViX

En México, los aficionados podrán seguir el Jamaica vs. México por televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5. La opción con información directa de la televisora es Azteca 7 : su cobertura comenzará a las 18:50 y el silbatazo inicial está previsto para las 19:00, tiempo del centro de México. Para quienes estén en Baja California, los horarios son las 16:50 y las 17:00, respectivamente.

Para verlo por internet desde México, TV Azteca anuncia la transmisión en su aplicación y sitio web . ViX Premium también figura entre las alternativas reportadas para el partido, por lo que quienes prefieran esta plataforma deben comprobar que el encuentro esté incluido en su suscripción.

En Estados Unidos, TelevisaUnivision confirmó la emisión simultánea por Univision, TUDN y ViX . Hay una discrepancia de media hora entre el horario publicado por la televisora y el calendario de Concacaf: el comunicado señala las 19:30 ET, mientras que el organizador programa el inicio a las 20:00 ET, equivalentes a las 19:00 CT y las 17:00 PT. Para no perderse el comienzo, conviene sintonizar desde el horario más temprano anunciado.