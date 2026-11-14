Conoce a qué hora juegan y qué canal transmiten el partido entre México vs. Jamaica EN VIVO por TV y Streaming Online por 4tos de final de la CONCACAF Nations League. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce a qué hora juegan y qué canal transmiten el partido entre México vs. Jamaica EN VIVO por TV y Streaming Online por 4tos de final de la CONCACAF Nations League. (Foto: Composición Gestión Mix)
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Jairo Rúa
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⚽ ¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Jamaica EN VIVO por Concacaf Nations League 2026 en EE.UU.?

La Selección Mexicana visita a Jamaica este sábado 14 de noviembre de 2026 en el National Stadium de Kingston, donde disputará el partido de ida a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El Tri buscará sacar ventaja fuera de casa antes de afrontar la vuelta. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, podrás seguir la transmisión por TV señal abierta y de paga, así como las opciones de streaming para ver el encuentro desde tu país.

¿A qué hora juega México - Jamaica HOY 14 de noviembre?

El partido México vs. Jamaica se jugará el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas del centro de México y las 20:00 de Perú, Colombia y Jamaica. El encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y se disputará en el National Stadium de Kingston, con Jamaica como local.

País o territorioHora local de inicioFecha
México — Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey19:00Sábado 14 de noviembre
México — Cancún20:00Sábado 14 de noviembre
México — Hermosillo y La Paz18:00Sábado 14 de noviembre
México — Tijuana17:00Sábado 14 de noviembre
Guatemala19:00Sábado 14 de noviembre
El Salvador19:00Sábado 14 de noviembre
Honduras19:00Sábado 14 de noviembre
Nicaragua19:00Sábado 14 de noviembre
Costa Rica19:00Sábado 14 de noviembre
Panamá20:00Sábado 14 de noviembre
Colombia20:00Sábado 14 de noviembre
Perú20:00Sábado 14 de noviembre
Ecuador — territorio continental20:00Sábado 14 de noviembre
Jamaica20:00Sábado 14 de noviembre
Cuba20:00Sábado 14 de noviembre
Venezuela21:00Sábado 14 de noviembre
Bolivia21:00Sábado 14 de noviembre
República Dominicana21:00Sábado 14 de noviembre
Puerto Rico21:00Sábado 14 de noviembre
Argentina22:00Sábado 14 de noviembre
Uruguay22:00Sábado 14 de noviembre
Paraguay22:00Sábado 14 de noviembre
Chile — Santiago22:00Sábado 14 de noviembre
Brasil — Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro22:00Sábado 14 de noviembre
Estados Unidos — Nueva York y Miami20:00Sábado 14 de noviembre
Estados Unidos — Chicago y Houston19:00Sábado 14 de noviembre
Estados Unidos — Denver18:00Sábado 14 de noviembre
Estados Unidos — Los Ángeles17:00Sábado 14 de noviembre
España — península y Baleares02:00Domingo 15 de noviembre
España — Canarias01:00Domingo 15 de noviembre

En México, el encuentro comenzará a las 19:00 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los aficionados en Cancún deberán sintonizarlo a las 20:00; en Hermosillo y La Paz, a las 18:00; y en Tijuana, a las 17:00. El horario del centro de México también coincide con el de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

En Perú, Colombia y Ecuador, México vs. Jamaica arrancará a las 20:00 del sábado, la misma hora que en Panamá y Kingston, sede del encuentro. Para Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el inicio será a las 21:00. Estos horarios son equivalencias del comienzo oficial fijado por Concacaf.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, el partido comenzará a las 22:00 del sábado. Ese horario también corresponde a Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro. En España, en cambio, habrá que seguirlo durante la madrugada del domingo 15: a las 02:00 en la península y Baleares, y a la 01:00 en Canarias.

Para quienes lo sigan desde Estados Unidos, el inicio será a las 20:00 del este, las 19:00 del centro, las 18:00 de la zona de montaña y las 17:00 del Pacífico. En México, las opciones de transmisión anunciadas incluyen Azteca 7 y Canal 5; la disponibilidad de esas señales no debe extrapolarse a otros países.

¿Dónde ver México-Jamaica EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

El partido entre México y Jamaica se podrá ver en México por Azteca 7 y Canal 5, con opciones online como las plataformas de TV Azteca y ViX Premium. El encuentro del sábado 14 de noviembre de 2026 corresponde a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y se disputará en el National Stadium de Kingston, con Jamaica como local.

País o territorioCanales de televisiónStreaming online
MéxicoAzteca 7, en televisión abiertaAplicación y sitio web de TV Azteca
MéxicoCanal 5, en televisión abiertaViX Premium
Estados UnidosUnivision y TUDNViX

En México, los aficionados podrán seguir el Jamaica vs. México por televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5. La opción con información directa de la televisora es Azteca 7: su cobertura comenzará a las 18:50 y el silbatazo inicial está previsto para las 19:00, tiempo del centro de México. Para quienes estén en Baja California, los horarios son las 16:50 y las 17:00, respectivamente.

Para verlo por internet desde México, TV Azteca anuncia la transmisión en su aplicación y sitio web. ViX Premium también figura entre las alternativas reportadas para el partido, por lo que quienes prefieran esta plataforma deben comprobar que el encuentro esté incluido en su suscripción.

En Estados Unidos, TelevisaUnivision confirmó la emisión simultánea por Univision, TUDN y ViX. Hay una discrepancia de media hora entre el horario publicado por la televisora y el calendario de Concacaf: el comunicado señala las 19:30 ET, mientras que el organizador programa el inicio a las 20:00 ET, equivalentes a las 19:00 CT y las 17:00 PT. Para no perderse el comienzo, conviene sintonizar desde el horario más temprano anunciado.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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