México vs. Japón se enfrentan este sábado 6 de septiembre en un partido amistoso internacional FIFA que servirá como preparación rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre quiere seguir probando jugadores y afinando su estilo de juego, mientras que los nipones llegan ya clasificados a la próxima Copa del Mundo y aprovecharán este duelo de alto nivel para mantener el ritmo competitivo.

La Selección Mexicana encara esta Fecha FIFA con dos compromisos ante rivales asiáticos de peso y primero lo hace frente a Japón. Para este encuentro, una de las principales novedades es el regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien atraviesa un buen momento en la MLS con el San Diego FC y vuelve a ser considerado por el técnico Aguirre.

Por el lado de los japoneses, este encuentro también resulta importante. Tras convertirse en el primer equipo clasificado a la Copa del Mundo después de los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), el conjunto nipón tendrá un margen amplio de preparación, y partidos como este les permiten medir fuerzas contra selecciones mundialistas.

México vs. Japón: fecha y hora del partido amistoso

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Sábado 6 de septiembre Hora: 20:00 horas, tiempo del centro de México

20:00 horas, tiempo del centro de México Lugar: Oakland-Alameda County Coliseum, Oakland, California

México vs. Japón: dónde ver EN VIVO

El amistoso de la Selección Mexicana ante Japón contará con transmisión por diversas señales de TV abierta, televisión de paga y streaming, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del encuentro.

TV abierta: Canal 5 y Canal 7

Canal 5 y Canal 7 TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium

Este partido marcará un nuevo examen para el combinado de Javier Aguirre, que quiere llegar con solidez al Mundial 2026, mientras Japón buscará seguir demostrando por qué fue una de las primeras selecciones en asegurar su boleto a la justa mundialista.