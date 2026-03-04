Revisa los horarios y canales de TV para ver el partido amistoso entre la Selección Mexicana de Béisbol vs. Los Ángeles Dodgers este miércoles 4 de marzo desde Arizona. Foto: worldbaseball
Revisa los horarios y canales de TV para ver el partido amistoso entre la Selección Mexicana de Béisbol vs. Los Ángeles Dodgers este miércoles 4 de marzo desde Arizona. Foto: worldbaseball
La Selección Mexicana de Beisbol tendrá uno de sus ensayos más exigentes antes del Clásico Mundial 2026 cuando se mida a Los Ángeles Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial y una de las organizaciones más poderosas de MLB. Para el equipo dirigido por Benjamín Gil, no es solo un amistoso: es el examen más cercano a lo que enfrentarán en el máximo torneo internacional.

Se trata de un duelo dentro del Spring Training que coloca a México frente a un roster plagado de talento de Grandes Ligas, ideal para medir el ritmo competitivo, la profundidad del pitcheo y la capacidad de reacción ante lineups de élite. Para la afición mexicana, es también una oportunidad de ver al Tri competir de tú a tú contra una potencia de MLB en un escenario de gran visibilidad.

Fecha, horario y estadio del México vs Dodgers

El partido entre México y Los Angeles Dodgers está programado para el miércoles 4 de marzo de 2026 como juego de exhibición previo al inicio del Clásico Mundial. De acuerdo al calendario de juegos de preparación del torneo, el duelo iniciará a las 13:05 h de Phoenix (hora local), que corresponde a 14:05 h del centro de México.

El escenario será el Camelback Ranch, complejo de Spring Training que funge como casa de los Dodgers en Glendale, Arizona, y que habitualmente recibe los duelos de pretemporada del club angelino. Jugar en territorio estadounidense, en un estadio acostumbrado a ver beisbol de Grandes Ligas, añade un componente extra de presión y exigencia para la novena mexicana.

Dónde ver México vs Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde México

Además de la TV, los aficionados podrán seguir el choque mediante servicios de streaming vinculados a señales deportivas internacionales que suelen tomar la cobertura de juegos de Spring Training y partidos de exhibición del Clásico Mundial. Como complemento, las redes sociales oficiales de la Selección Mexicana de Beisbol y de MLB ofrecen marcadores en vivo, highlights y actualizaciones en tiempo real del encuentro, una buena opción si sigues el juego desde el móvil.

Tipo de plataformaCanal / ServicioPaís donde aplicaDetalle de la transmisión
TV de pagaESPNMéxicoTransmite en vivo el juego de exhibición México vs Dodgers como parte de la cobertura WBC.
TV de pagaTUDN (señal de TV)MéxicoSeñal deportiva de TelevisaUnivision con derechos de juegos de México rumbo al Clásico.
TV abiertaCanal 5MéxicoCadena abierta que emite partidos de México del ciclo del Clásico Mundial; puede tomar el amistoso según parrilla local.
TV abiertaNu9veMéxicoAlternativa abierta que complementa la transmisión de partidos de México en el proceso WBC. ​
Streaming OTTViXMéxicoTransmisión online en vivo del México vs Dodgers; confirmado para territorio mexicano.
Streaming OTTTUDN / Vix (app)MéxicoSeñal digital de TUDN dentro de ViX para ver el duelo en dispositivos móviles y Smart TV.
Streaming OTTDisney+ (deportes)MéxicoAlgunos juegos de preparación de México se ofrecen en su catálogo deportivo; disponibilidad sujeta a plan.
Plataforma oficialMLB.TVMéxicoOfrece el juego como exhibición del Spring Training y preparación WBC, accesible vía suscripción.

Dónde ver México vs Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde EE.UU.

Tipo de plataformaCanal / ServicioPaís donde aplicaDetalle de la transmisión
TV regionalSportsNet LA (SNLA)Estados UnidosCanal oficial de Dodgers; televisa el juego de exhibición ante México desde Camelback Ranch.
TV / Radio localKTNQ (radio esp.)Estados UnidosParte de la oferta de juegos primaverales con audio en español para la comunidad latina. ​
Streaming oficialMLB.TVEstados UnidosTransmisión en vivo del feed de SportsNet LA; disponible para suscriptores.
Streaming deportesESPN+Estados UnidosListado como juego de exhibición México vs Dodgers vía player de ESPN, para mercado estadounidense. ​

Hora, sede, TV y online para ver el amistoso México vs. Dodgers

DatosDetalle
Fecha del partidoMiércoles 4 de marzo de 2026
Hora en Arizona12:05–13:05 h aprox. (Cactus League, horario local de Spring Training).
Hora en México14:05 h tiempo del centro de México (CDMX).
EstadioCamelback Ranch, Glendale, Arizona (casa de Dodgers en Spring Training).
