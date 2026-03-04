La Selección Mexicana de Beisbol tendrá uno de sus ensayos más exigentes antes del Clásico Mundial 2026 cuando se mida a Los Ángeles Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial y una de las organizaciones más poderosas de MLB. Para el equipo dirigido por Benjamín Gil, no es solo un amistoso: es el examen más cercano a lo que enfrentarán en el máximo torneo internacional.
Se trata de un duelo dentro del Spring Training que coloca a México frente a un roster plagado de talento de Grandes Ligas, ideal para medir el ritmo competitivo, la profundidad del pitcheo y la capacidad de reacción ante lineups de élite. Para la afición mexicana, es también una oportunidad de ver al Tri competir de tú a tú contra una potencia de MLB en un escenario de gran visibilidad.
Fecha, horario y estadio del México vs Dodgers
El partido entre México y Los Angeles Dodgers está programado para el miércoles 4 de marzo de 2026 como juego de exhibición previo al inicio del Clásico Mundial. De acuerdo al calendario de juegos de preparación del torneo, el duelo iniciará a las 13:05 h de Phoenix (hora local), que corresponde a 14:05 h del centro de México.
El escenario será el Camelback Ranch, complejo de Spring Training que funge como casa de los Dodgers en Glendale, Arizona, y que habitualmente recibe los duelos de pretemporada del club angelino. Jugar en territorio estadounidense, en un estadio acostumbrado a ver beisbol de Grandes Ligas, añade un componente extra de presión y exigencia para la novena mexicana.
Dónde ver México vs Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde México
Además de la TV, los aficionados podrán seguir el choque mediante servicios de streaming vinculados a señales deportivas internacionales que suelen tomar la cobertura de juegos de Spring Training y partidos de exhibición del Clásico Mundial. Como complemento, las redes sociales oficiales de la Selección Mexicana de Beisbol y de MLB ofrecen marcadores en vivo, highlights y actualizaciones en tiempo real del encuentro, una buena opción si sigues el juego desde el móvil.
|Tipo de plataforma
|Canal / Servicio
|País donde aplica
|Detalle de la transmisión
|TV de paga
|ESPN
|México
|Transmite en vivo el juego de exhibición México vs Dodgers como parte de la cobertura WBC.
|TV de paga
|TUDN (señal de TV)
|México
|Señal deportiva de TelevisaUnivision con derechos de juegos de México rumbo al Clásico.
|TV abierta
|Canal 5
|México
|Cadena abierta que emite partidos de México del ciclo del Clásico Mundial; puede tomar el amistoso según parrilla local.
|TV abierta
|Nu9ve
|México
|Alternativa abierta que complementa la transmisión de partidos de México en el proceso WBC.
|Streaming OTT
|ViX
|México
|Transmisión online en vivo del México vs Dodgers; confirmado para territorio mexicano.
|Streaming OTT
|TUDN / Vix (app)
|México
|Señal digital de TUDN dentro de ViX para ver el duelo en dispositivos móviles y Smart TV.
|Streaming OTT
|Disney+ (deportes)
|México
|Algunos juegos de preparación de México se ofrecen en su catálogo deportivo; disponibilidad sujeta a plan.
|Plataforma oficial
|MLB.TV
|México
|Ofrece el juego como exhibición del Spring Training y preparación WBC, accesible vía suscripción.
Dónde ver México vs Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde EE.UU.
|Tipo de plataforma
|Canal / Servicio
|País donde aplica
|Detalle de la transmisión
|TV regional
|SportsNet LA (SNLA)
|Estados Unidos
|Canal oficial de Dodgers; televisa el juego de exhibición ante México desde Camelback Ranch.
|TV / Radio local
|KTNQ (radio esp.)
|Estados Unidos
|Parte de la oferta de juegos primaverales con audio en español para la comunidad latina.
|Streaming oficial
|MLB.TV
|Estados Unidos
|Transmisión en vivo del feed de SportsNet LA; disponible para suscriptores.
|Streaming deportes
|ESPN+
|Estados Unidos
|Listado como juego de exhibición México vs Dodgers vía player de ESPN, para mercado estadounidense.
Hora, sede, TV y online para ver el amistoso México vs. Dodgers
|Datos
|Detalle
|Fecha del partido
|Miércoles 4 de marzo de 2026
|Hora en Arizona
|12:05–13:05 h aprox. (Cactus League, horario local de Spring Training).
sports.yahoo+1
|Hora en México
|14:05 h tiempo del centro de México (CDMX).
infobae+1
|Estadio
|Camelback Ranch, Glendale, Arizona (casa de Dodgers en Spring Training).
infobae+1