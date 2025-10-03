La Selección Mexicana Sub-20 define su futuro en el Mundial de Chile 2025 frente a Marruecos, líder invicto del Grupo C. El ‘mini Tri’ necesita un triunfo para clasificar de manera directa a octavos de final, en un duelo que se disputará este sábado 4 de octubre. Revisa aquí el horario y los canales de TV para seguir el partido EN VIVO desde México, Estados Unidos y España.

¿A qué hora juega México vs Marruecos Sub-20 hoy?

México (CDMX): 14:00 hrs

14:00 hrs Estados Unidos (ET): 16:00 hrs

16:00 hrs España: 21:00 hrs

21:00 hrs Chile: 17:00 hrs

17:00 hrs Argentina: 17:00 hrs

¿En qué canal ver México vs Marruecos en vivo?

México: Canal 9 (Televisa), TUDN y ViX

Canal 9 (Televisa), TUDN y ViX Estados Unidos: Fox Sports 2, Telemundo, Universo, Fubo Sports

Fox Sports 2, Telemundo, Universo, Fubo Sports España: FIFA+

FIFA+ Sudamérica: FIFA+, DSports y DGO

¿Cómo llega México al partido?

El equipo dirigido por Eduardo Arce llega con dos empates consecutivos:

2-2 ante Brasil (goles de Alexéi Domínguez y Diego Ochoa).

2-2 frente a España (doblete de Gilberto Mora).

Con dos puntos, México necesita ganar a Marruecos para asegurar su boleto directo a octavos. En caso de empate, dependerá de lo que ocurra en el duelo entre Brasil y España.

¿Cómo llega Marruecos al partido?

Los marroquíes ya están clasificados con seis puntos, luego de vencer a:

España (2-0, goles de Zabiri y Yassine).

Brasil (2-1, tantos de Zabiri y Maamma).

Su poder físico y ofensivo los ha convertido en la gran sorpresa del torneo y en favoritos para quedarse con el primer lugar del grupo.

Antecedentes entre México y Marruecos

Este será el primer choque en un Mundial Sub-20 entre ambas selecciones. Sin embargo, se enfrentaron en el Torneo Maurice Revello (Esperanzas de Toulon), con saldo favorable para México en los dos duelos disputados.

Posibles alineaciones México vs Marruecos

México Sub-20: Emmanuel Ochoa; Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, César Garza; Amaury Morales, Alexei Domínguez, Elías Montiel, Gilberto Mora, Obed Vargas; Oswaldo Virgen.

Marruecos Sub-20: Benchaouch; Zahouani, Bakhty, Baouf, Maamar; Khalifi, Essadak, Maamma; El Haddad, Ben Youssef, Zabiri.