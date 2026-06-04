En el Estadio Nemesio Díez y a más de 2,600 metros de altura, México recibirá este jueves 4 de junio a Serbia en uno de sus últimos amistosos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 20:00 horas del Centro de México (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT en Estados Unidos) y servirá como una prueba exigente para el Tri frente a una selección europea de gran intensidad física. ¿Quieres saber qué canal transmite EN VIVO por TV abierta, cable o streaming online? Aquí te contamos todos los detalles según el país donde te encuentres.

En territorio mexicano, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Azteca Deportes Network transmitirán EN VIVO el partido entre México y Serbia tanto por señal abierta como mediante plataformas digitales compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras.

En Estados Unidos y Puerto Rico, los aficionados del Tri podrán seguir el amistoso internacional a través de Univision, TUDN USA, FOX Deportes, ViX, fuboTV, TUDN App, Univision NOW y otras plataformas online habilitadas para la cobertura del encuentro.

Por otro lado, en países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, la cobertura estará disponible mediante TUDN, Azteca Deportes y ViX Premium.

Finalmente, en España, el compromiso entre México y Serbia podrá seguirse mediante la señal de #Vamos.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Serbia EN VIVO por amistoso al Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO LOCAL CANALES TV / STREAMING Costa Rica 20:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX República Dominicana 22:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX El Salvador 20:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Guatemala 20:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Honduras 20:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX México 20:00 Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y ViX Nicaragua 20:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Panamá 21:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Puerto Rico 22:00 FOX Deportes, ViX y Univision Colombia 21:00 — Perú 21:00 — Chile 22:00 — Argentina 23:00 — España 04:00 del viernes 5 de junio #Vamos EE. UU. (ET) 10:00 p.m. ET Univision, TUDN USA, FOX Deportes, ViX y fuboTV EE. UU. (PT) 7:00 p.m. PT Univision, TUDN USA, FOX Deportes, ViX y fuboTV

¿Dónde se jugará México vs. Serbia?

El amistoso internacional se disputará en el Estadio Nemesio Díez, ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México, uno de los escenarios con mayor tradición dentro del fútbol mexicano y casa habitual del Deportivo Toluca.

📍 Dirección del estadio

Av. Constituyentes Pte. 1000, La Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México.

Datos del Estadio Nemesio Díez

Información Detalle Estadio Nemesio Díez Ciudad Toluca Estado Estado de México País México Capacidad Aproximadamente 30 mil espectadores Superficie Césped natural Inauguración 1954

La afición mexicana volverá a llenar las tribunas del Nemesio Díez para acompañar al Tri en uno de sus últimos compromisos antes del arranque mundialista.

🌤 Clima esperado en Toluca

Según los pronósticos meteorológicos, se espera una noche fresca en Toluca con temperaturas cercanas a los 13 °C durante el horario del encuentro y baja probabilidad de lluvia.

🚗 Cómo llegar al Estadio Nemesio Díez

El recinto cuenta con accesos rápidos desde distintos puntos de Toluca mediante avenidas principales y transporte público.

Opciones recomendadas

Acceso vehicular por Paseo Tollocan y Avenida Morelos.

Servicio de taxis y aplicaciones como Uber y Didi.

Transporte público desde Terminal Toluca y zonas céntricas.

Estacionamientos habilitados en los alrededores del estadio.

Las autoridades locales recomiendan llegar con anticipación debido al importante flujo de aficionados esperado para el amistoso internacional.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Serbio por amistoso al Mundial 2026

Partido: México vs. Serbia

Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

Hora CDMX: 20:00

Hora ET: 10:00 p.m.

Hora PT: 7:00 p.m.

TV en México: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Streaming: ViX

Estadio: Nemesio Díez

Ciudad: Toluca

México utilizará el amistoso para seguir ajustando piezas antes del inicio de la Copa del Mundo, mientras que Serbia intentará ganar ritmo competitivo y adaptarse a las condiciones de Toluca en plena recta final de preparación hacia el Mundial 2026.