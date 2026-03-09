México y Team USA se vuelven a encontrar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero esta vez con la tabla del Grupo B respirándoles en la nuca. En el Daikin Park de Houston, Texas, sede de esta zona, el campeón de 2017 y subcampeón de 2023 se cruza con una selección mexicana que en la última edición ya dejó claro que puede mirar de frente a cualquier potencia. No es solo un clásico de alto voltaje: es un juego que puede redefinir la parte alta del grupo desde apenas la Jornada 4, este lunes 9 de marzo, en el diamante de Houston. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal se transmite el duelo? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

En territorio mexicano, el compromiso del combinado nacional ante el Team USA se verá en televisión abierta por Canal 5 y Canal 9 de Televisa, además de la señal de ESPN en TV de paga. La transmisión en línea estará disponible en Disney Plus Premium y ViX Plus.

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el México vs. Team USA irá por FS1 dentro de la cobertura de FOX Sports, con opción de seguirlo en vivo a través de Fubo, FOX Sports App, Tubi, FOX Deportes y Fox One, según la programación del torneo.

El resto de países de Latinoamérica lo podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 18:00 Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plsu Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 P.m. PT FOX Sports, FOX Deportes, Fubo, FOX Sports App, Tubi y Fox One