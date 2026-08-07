México está a una victoria de cerrar con la medalla de oro su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La Tri Sub-23 enfrentará este viernes 7 de agosto a Venezuela en la final del fútbol masculino, un partido que le ofrece la posibilidad de defender el campeonato conquistado en San Salvador 2023 y completar el torneo nuevamente en lo más alto del podio.

El Tri llega al encuentro después de superar con autoridad las semifinales, pero tendrá enfrente a una selección venezolana que ya conoce bien. México y Venezuela coincidieron durante la fase de grupos y el conjunto dirigido por Eduardo Arce necesitó esperar hasta los minutos finales para conseguir una victoria por 1-0. Ahora volverán a encontrarse, aunque esta vez no habrá margen para otro partido: el ganador se quedará con la medalla de oro.

El México vs. Venezuela se jugará en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y comenzará a las 6:00 p.m. del centro de México. Los aficionados mexicanos tendrán diferentes alternativas para seguir la final: Imagen Televisión, FOX Sports México, AYM Sports y Claro Sports forman parte de las opciones anunciadas para la cobertura del encuentro.

En Venezuela y República Dominicana, la final comenzará a las 8:00 p.m. Televen ha realizado cobertura de la participación venezolana durante Santo Domingo 2026, aunque la transmisión específica de la final masculina deberá comprobarse en su programación. Para el público de Estados Unidos, el partido arrancará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, sin que exista hasta el momento una señal estadounidense confirmada para el encuentro.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Venezuela EN VIVO hoy por la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Estos son los horarios y señales disponibles o identificadas para seguir México vs. Venezuela por la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026:

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 6:00 p.m. Imagen Televisión, FOX Sports México, AYM Sports Claro Sports Venezuela 8:00 p.m. Televen* Por confirmar República Dominicana 8:00 p.m. RTVD Canal 4* Plataformas oficiales de Santo Domingo 2026* Estados Unidos 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Por confirmar Por confirmar

*Televen y RTVD forman parte de la cobertura de Santo Domingo 2026 en sus respectivos mercados; conviene comprobar su programación para confirmar la emisión específica de la final masculina.