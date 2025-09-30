El Manchester City de Pep Guardiola buscará consolidar su excelente inicio en la UEFA Champions League 2025-26 cuando visite al Mónaco este miércoles 01 de octubre, a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular) en el Stade Louis II del Principado de Mónaco por la segunda jornada de la fase liguera. El actual campeón inglés llega con una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo un reciente 5-1 sobre el Burnley en la Premier, y tras vencer al Napoli 2-0 en la jornada inaugural de Europa. Los Sky Blues, que solo han perdido tres de sus últimos 21 juegos de fase de grupos en la UCL, dependen de la eficacia goleadora de Erling Haaland y su potente ofensiva, aunque arrastran una racha de cuatro derrotas consecutivas como visitantes en la Liga de Campeones. Por su parte, el Mónaco aterriza tras ser goleado 4-1 por el Club Brujas en la jornada 1, sumido en una racha inconsistente y tras caer 3-1 ante el Lorient en Ligue 1, en un partido marcado por una expulsión; sin embargo, el antecedente histórico es un emocionante empate global 6-6 en 2017. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del AS Mónaco ante Manchester City como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5 por lo que no hay excusas para que puedas ver a ‘Les Rouge et Blanc’ contra los citizens.
En México, el enfrentamiento entre Association Sportive de Monaco Football Club y Manchester City Football Club se podrá disfrutar por Max y Amazon Prime Video.
En Latinoamérica, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Mónaco-Man City en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Mónaco vs. Manchester City se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.
En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre AS Mónaco y Mancheter City se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y Space.
Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre AS Mónaco y Manchester City en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Mónaco vs. Manchester City por fase de liga de la Champions League 2025-26?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|España
|9:00 pm
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5
|Estados Unidos
|3:00 pm ET / 12:00 pm PT
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás
|México
|1:00 pm
|Max y Amazon Prime Video
|Gran Bretaña
|8:00 pm
|discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App, TNT Sports 2 y BBC Radio 5 Live
|Costa Rica
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN2
|Nicaragua
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN2
|El Salvador
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN2
|Guatemala
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN2
|Honduras
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN2
|Perú
|2:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Colombia
|2:00 pm
|Disney+ Premium Sur y ESPN2
|Ecuador
|2:00 pm
|Disney+ Premium Sur y ESPN2
|Panamá
|2:00 pm
|Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte
|República Dominicana
|3:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte
|Puerto Rico
|3:00 pm
|ViX, NAICOM y UniMás
|Venezuela
|3:00 pm
|Disney+ Premium Sur, inter y ESPN2
|Bolivia
|3:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Chile
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Argentina
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Paraguay
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Uruguay
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Brasil
|4:00 pm
|Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y Space