El Manchester City de Pep Guardiola buscará consolidar su excelente inicio en la UEFA Champions League 2025-26 cuando visite al Mónaco este miércoles 01 de octubre, a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular) en el Stade Louis II del Principado de Mónaco por la segunda jornada de la fase liguera. El actual campeón inglés llega con una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo un reciente 5-1 sobre el Burnley en la Premier, y tras vencer al Napoli 2-0 en la jornada inaugural de Europa. Los Sky Blues, que solo han perdido tres de sus últimos 21 juegos de fase de grupos en la UCL, dependen de la eficacia goleadora de Erling Haaland y su potente ofensiva, aunque arrastran una racha de cuatro derrotas consecutivas como visitantes en la Liga de Campeones. Por su parte, el Mónaco aterriza tras ser goleado 4-1 por el Club Brujas en la jornada 1, sumido en una racha inconsistente y tras caer 3-1 ante el Lorient en Ligue 1, en un partido marcado por una expulsión; sin embargo, el antecedente histórico es un emocionante empate global 6-6 en 2017. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

El Mónaco es uno de los únicos dos equipos, junto al Real Madrid en la 2024/25 (fase de play-off), que han eliminado a un equipo de Pep Guardiola en la UEFA Champions League antes de los cuartos de final (eliminó al Manchester City en los octavos de la 2016/17). | Crédito: AS Monaco / Facebook

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del AS Mónaco ante Manchester City como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5 por lo que no hay excusas para que puedas ver a ‘Les Rouge et Blanc’ contra los citizens.

En México, el enfrentamiento entre Association Sportive de Monaco Football Club y Manchester City Football Club se podrá disfrutar por Max y Amazon Prime Video.

En Latinoamérica, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Mónaco-Man City en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Mónaco vs. Manchester City se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre AS Mónaco y Mancheter City se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y Space.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre AS Mónaco y Manchester City en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, solo ha perdido dos de sus 33 partidos que tuvieron lugar entre las dos primeras jornadas de una campaña de la UEFA Champions (J1 y J2), ganando 26 de ellos (5E). Sin embargo, dos de esas derrotas fueron ante equipos franceses, perdiendo ante Lyon en la 2018/19 y PSG en la 2021/22. | Crédito: Manchester City / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Mónaco vs. Manchester City por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 9:00 pm Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5 Estados Unidos 3:00 pm ET / 12:00 pm PT Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás México 1:00 pm Max y Amazon Prime Video Gran Bretaña 8:00 pm discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App, TNT Sports 2 y BBC Radio 5 Live Costa Rica 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN2 Nicaragua 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN2 El Salvador 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN2 Guatemala 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN2 Honduras 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN2 Perú 2:00 pm Disney+ Premium y ESPN2 Colombia 2:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN2 Ecuador 2:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN2 Panamá 2:00 pm Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte República Dominicana 3:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte Puerto Rico 3:00 pm ViX, NAICOM y UniMás Venezuela 3:00 pm Disney+ Premium Sur, inter y ESPN2 Bolivia 3:00 pm Disney+ Premium y ESPN2 Chile 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN Argentina 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN Paraguay 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN2 Uruguay 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN2 Brasil 4:00 pm Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y Space