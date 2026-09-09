Este miércoles 9 de septiembre, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, estarán cara a cara Motagua y Alianza en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés. Si no te quieres perder el partido, conoce en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Motagua vs. Alianza por la Copa Centroamericana 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Motagua vs. Alianza de en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Motagua vs. Alianza por la Copa Centroamericana 2026 este miércoles 9 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:06 pm

Estados Unidos (CT): 10:06 pm

Estados Unidos (MT): 9:06 pm

Estados Unidos (PT): 8:06 pm

México (CDMX): 9:06 pm

España: 5:06 am del jueves 10 de septiembre

Puerto Rico: 11:06 pm

Panamá: 10:06 pm

Costa Rica: 9:06 pm

República Dominicana: 11:06 pm

El Salvador: 9:06 pm

Guatemala: 9:06 pm

Honduras: 9:06 pm

Nicaragua: 9:06 pm

Argentina: 12:06 am del jueves 10 de septiembre

Brasil (Brasilia): 12:06 am del jueves 10 de septiembre

Uruguay: 12:06 am del jueves 10 de septiembre

Chile (Santiago): 11:06 pm

Paraguay: 12:06 am del jueves 10 de septiembre

Bolivia: 11:06 pm

Venezuela: 11:06 pm

Ecuador: 10:06 pm

Perú: 10:06 pm

Colombia: 10:06 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Motagua vs. Alianza?

Este miércoles 9 de septiembre se podrá ver el Motagua vs. Alianza por la Copa Centroamericana 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+

México: FOX One

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur

Chile: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Perú: Disney+ Premium Chile

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Paraguay: Disney+ Premium Argentina

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

República Dominicana: Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium