El Clásico de Honduras 2026 es imperdible. Por eso te cuento que Motagua y CD Olimpia medirán fuerzas este domingo 12 de abril por la Jornada 18 del Clausura de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras. ¿Dónde se enfrentarán? Pues en el Estadio Nacional Chelato Uclés. En esta nota podrás conocer a qué hora arrancará el compromiso y qué canal transmitirá el juego EN VIVO y EN DIRECTO.

El partido Motagua vs. CD Olimpia ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Motagua vs. CD Olimpia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Motagua vs. CD Olimpia por el Clausura de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras este domingo 12 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:15 pm

Estados Unidos (CT): 6:15 pm

Estados Unidos (MT): 5:15 pm

Estados Unidos (PT): 4:15 pm

España: 1:15 am del lunes 13 de abril

México (CDMX): 5:15 pm

Puerto Rico: 7:15 pm

República Dominicana: 7:15 pm

Panamá: 6:15 pm

Costa Rica: 5:15 pm

El Salvador: 5:15 pm

Guatemala: 5:15 pm

Honduras: 5:15 pm

Nicaragua: 5:15 pm

Argentina: 8:15 pm

Brasil (Brasilia): 8:15 pm

Uruguay: 8:15 pm

Chile (Santiago): 8:15 pm

Paraguay: 8:15 pm

Bolivia: 7:15 pm

Venezuela: 7:15 pm

Ecuador: 6:15 pm

Perú: 6:15 pm

Colombia: 6:15 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Motagua vs. CD Olimpia?

Este domingo 12 de abril se podrá ver el Motagua vs. CD Olimpia por el Clausura de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras a través del canal Deportes TVC, que está disponible en los dos principales operadores de telecomunicaciones en el mencionado país: Claro Honduras y Tigo Honduras.

Claro Honduras

HD: Canal 1214

SD: Canal 214

DTH: Canal 14

Tigo Honduras

HD: Canal 310