El Clásico de Honduras es imperdible. Por eso te cuento que Motagua y CD Olimpia medirán fuerzas este sábado 20 de diciembre por la cuarta fecha de los triangulares finales del Apertura 2025. ¿Dónde se enfrentarán? Pues en el Estadio Nacional Chelato Uclés. En esta nota podrás conocer a qué hora arrancará el compromiso y qué canal transmitirá el juego EN VIVO y EN DIRECTO.

Es necesario mencionar que la última vez que chocaron estos equipos grandes de Honduras fue el 17 de diciembre. Aquella vez, CD Olimpia superó a su clásico rival por 2-0. Debido a ese resultado, Motagua buscará revancha en esta jornada. Todo para que su hinchada esté contenta.

El partido Motagua vs. CD Olimpia ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Motagua vs. CD Olimpia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Motagua vs. CD Olimpia por la cuarta fecha de los triangulares finales del Apertura 2025 este sábado 10 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Honduras: 7:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Motagua vs. CD Olimpia?

Este sábado 20 de diciembre de 2025 se podrá ver el Motagua vs. CD Olimpia por la cuarta fecha de los triangulares finales del Apertura 2025 a través del canal Deportes TVC. Ten en cuenta que dicho canal está disponible en distintos sistemas de televisión de paga en México. Entre ellos:

Megacable: Canal 315

Total Play: Canal 575

Dish: Canal 348

Si prefieres seguir el partido en línea, TVC Deportes ofrece una opción de transmisión en vivo a través de TVC 2 Online, su plataforma digital. Para acceder, necesitarás una suscripción a TVC Deportes con un proveedor de TV de paga compatible y usar tus credenciales de acceso.