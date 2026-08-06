TEGUCIGALPA (HONDURAS), 06/08/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido Motagua vs. FAS EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la segunda jornada del grupo D de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa. FOTO DE NOÉ YACTAYO
TEGUCIGALPA (HONDURAS), 06/08/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido Motagua vs. FAS EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la segunda jornada del grupo D de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Motagua y FAS protagonizan este jueves 6 de agosto uno de los cruces más atractivos de la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto hondureño recibe al cuadro salvadoreño en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa, con realidades distintas dentro del Grupo D: las Águilas Azules llegan después de golear 5-0 a Verdes FC, mientras que los tigrillos harán su debut en el torneo.

El encuentro también tendrá especial interés para las comunidades hondureña y salvadoreña que viven en Estados Unidos. Motagua vs. FAS podrá verse en territorio estadounidense mediante Paramount+ y CBS Sports Golazo, mientras que Disney+ Premium Norte tendrá la transmisión en Honduras, El Salvador y otros países de Centroamérica.

El Motagua vs. FAS comenzará a las 9:00 p.m. de Honduras y El Salvador. En Estados Unidos, el horario será 11:00 p.m. ET, 10:00 p.m. CT, 9:00 p.m. MT y 8:00 p.m. PT.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Motagua vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026?

Estos son los principales horarios y canales internacionales para seguir Motagua vs. FAS EN VIVO este jueves 6 de agosto por la Copa Centroamericana de Concacaf 2026:

Estos son los principales horarios internacionales para seguir el Motagua vs. FAS EN VIVO este jueves 6 de agosto por la Copa Centroamericana de Concacaf 2026:

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
Estados Unidos (ET)11:00 p.m.CBS Sports GolazoParamount+
Estados Unidos (CT)10:00 p.m.CBS Sports GolazoParamount+
Estados Unidos (MT)9:00 p.m.CBS Sports GolazoParamount+
Estados Unidos (PT)8:00 p.m.CBS Sports GolazoParamount+
Honduras9:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Norte
El Salvador9:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Norte
Guatemala9:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Norte
Costa Rica9:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Norte
Nicaragua9:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Norte
Panamá10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Norte
Colombia10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Sur
Ecuador10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Sur
Perú10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Chile
Venezuela11:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Sur
Bolivia11:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Chile
Chile11:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Chile
Paraguay11:00 p.m.ESPNDisney+ Premium Argentina
Argentina12:00 a.m. (viernes 7)ESPNDisney+ Premium Argentina
Uruguay12:00 a.m. (viernes 7)ESPNDisney+ Premium Argentina
Brasil (Brasilia)12:00 a.m. (viernes 7)ESPNDisney+ Premium Brazil
Canadá (ET)11:00 p.m.OneSoccerfuboTV Canada

¿Qué canal transmite Motagua vs. FAS en Estados Unidos?

Los aficionados de Motagua y FAS que viven en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de Paramount+ y CBS Sports Golazo. La hora de inicio dependerá de la zona del país: 11:00 p.m. ET en la costa este y 8:00 p.m. PT en la costa oeste.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU.HORARIOCANALES / STREAMING
Eastern Time (ET)11:00 p.m.Paramount+ / CBS Sports Golazo
Central Time (CT)10:00 p.m.Paramount+ / CBS Sports Golazo
Mountain Time (MT)9:00 p.m.Paramount+ / CBS Sports Golazo
Pacific Time (PT)8:00 p.m.Paramount+ / CBS Sports Golazo

El horario resulta especialmente conveniente para los aficionados centroamericanos ubicados en la zona del Pacífico, donde el encuentro comenzará a las 8:00 p.m. En ciudades de la costa este, como Nueva York, el inicio será a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver Motagua vs. FAS EN VIVO online en Estados Unidos?

La opción de streaming para ver Motagua vs. FAS en Estados Unidos será Paramount+. La plataforma forma parte de la cobertura estadounidense de la Copa Centroamericana 2026 y permitirá seguir el encuentro en vivo desde dispositivos compatibles.

CBS Sports Golazo también aparece dentro de la distribución del partido para el mercado estadounidense, ampliando las alternativas para seguir el duelo entre hondureños y salvadoreños.

Para quienes se encuentren fuera de los mercados con derechos específicos, la distribución internacional contempla también las plataformas oficiales de Concacaf, YouTube y CONCACAF GO, sujetas a disponibilidad territorial.

¿Dónde ver Motagua vs. FAS en Honduras?

En Honduras, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m. y podrá seguirse mediante Disney+ Premium Norte.

Motagua jugará además ante su público en Tegucigalpa. El partido se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, conocido también como Estadio Nacional Chelato Uclés.

Las Águilas Azules llegan con confianza después de comenzar su participación en la Copa Centroamericana con una contundente victoria por 5-0 frente a Verdes FC. Ahora buscarán aprovechar la localía para sumar nuevamente dentro del Grupo D.

¿Dónde ver Motagua vs. FAS en El Salvador?

Los aficionados salvadoreños podrán seguir el debut de FAS en la Copa Centroamericana desde las 9:00 p.m. a través de Disney+ Premium Norte.

El cuadro tigrillo comienza su recorrido internacional con una exigente visita a Tegucigalpa. A diferencia de Motagua, que ya disputó su primer encuentro, FAS llegará al Estadio Nacional Chelato Uclés para jugar su primer compromiso dentro del Grupo D.

¿Dónde ver Motagua vs. FAS en Centroamérica?

Disney+ Premium Norte concentra buena parte de la transmisión de la Copa Centroamericana en la región. Además de Honduras y El Salvador, el servicio aparece dentro de la distribución para Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

Los horarios cambian dependiendo del país. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua tendrán el inicio a las 9:00 p.m., mientras que en Panamá el balón comenzará a rodar a las 10:00 p.m.

¿En qué países se puede ver Motagua vs. FAS?

La Copa Centroamericana cuenta con una amplia distribución internacional. Disney+ Premium dispone de distintas señales para América Latina y el Caribe, mientras Estados Unidos y Canadá tienen coberturas específicas.

En Estados Unidos, el partido estará disponible mediante Paramount+ y CBS Sports Golazo. Canadá contará con fuboTV Canada y OneSoccer. Para otros territorios internacionales, la distribución incluye YouTube y CONCACAF GO, dependiendo de la disponibilidad geográfica.

En Sudamérica, Disney+ Premium tendrá cobertura en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Motagua vs. FAS por la Copa Centroamericana

FICHAMOTAGUA VS. FAS POR LA COPA CENTROAMERICANA 2026
FechaJueves 6 de agosto de 2026
PartidoMotagua vs. FAS
CompeticiónCopa Centroamericana de Concacaf 2026
GrupoGrupo D
Hora Honduras9:00 p.m.
Hora El Salvador9:00 p.m.
Hora Estados Unidos11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT
TV / streaming EE.UU.Paramount+ / CBS Sports Golazo
Streaming HondurasDisney+ Premium Norte
Streaming El SalvadorDisney+ Premium Norte
EstadioEstadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés
CiudadTegucigalpa
PaísHonduras

¿Cómo llegan Motagua y FAS al partido?

Motagua comenzó con autoridad su participación en la Copa Centroamericana 2026. El conjunto hondureño derrotó 5-0 a Verdes FC y consiguió sus primeros tres puntos dentro del Grupo D, un resultado que le permite afrontar su primer encuentro como local con una posición favorable.

FAS, en cambio, tendrá su estreno en el campeonato. El conjunto salvadoreño inicia su calendario con una visita a Tegucigalpa y con la oportunidad de sumar sus primeros puntos frente a uno de los clubes hondureños habituales en las competiciones de Concacaf.

Esa diferencia convierte el encuentro en una prueba importante para ambos. Motagua intentará confirmar su buen comienzo y encaminar su clasificación, mientras FAS buscará regresar a El Salvador con puntos en su primera presentación.

¿Qué se juegan Motagua y FAS por el Grupo D?

El formato de la Copa Centroamericana concede poco espacio para los tropiezos durante la fase de grupos. Los equipos buscan ubicarse en las primeras posiciones para continuar hacia las rondas eliminatorias y mantener vivo el objetivo de competir por el título regional.

Motagua ya dio el primer paso con su victoria ante Verdes FC. Una segunda presentación favorable frente a FAS fortalecería considerablemente su posición después de las primeras jornadas.

Para los salvadoreños, el panorama es diferente. FAS comienza su participación directamente ante uno de los rivales llamados a competir por los primeros lugares del sector, por lo que conseguir un resultado positivo como visitante podría adquirir importancia conforme avance el calendario.

La noche en Tegucigalpa enfrentará así a un Motagua que quiere aprovechar el impulso de su goleada inicial y a un FAS que recién comienza su camino. Para los aficionados de ambos equipos que viven en Estados Unidos, Paramount+ y CBS Sports Golazo serán las principales alternativas para seguir el partido en vivo.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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