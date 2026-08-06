Motagua y FAS protagonizan este jueves 6 de agosto uno de los cruces más atractivos de la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto hondureño recibe al cuadro salvadoreño en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa, con realidades distintas dentro del Grupo D: las Águilas Azules llegan después de golear 5-0 a Verdes FC, mientras que los tigrillos harán su debut en el torneo.

El encuentro también tendrá especial interés para las comunidades hondureña y salvadoreña que viven en Estados Unidos. Motagua vs. FAS podrá verse en territorio estadounidense mediante Paramount+ y CBS Sports Golazo, mientras que Disney+ Premium Norte tendrá la transmisión en Honduras, El Salvador y otros países de Centroamérica.

El Motagua vs. FAS comenzará a las 9:00 p.m. de Honduras y El Salvador. En Estados Unidos, el horario será 11:00 p.m. ET, 10:00 p.m. CT, 9:00 p.m. MT y 8:00 p.m. PT.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Motagua vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026?

Estos son los principales horarios y canales internacionales para seguir Motagua vs. FAS EN VIVO este jueves 6 de agosto por la Copa Centroamericana de Concacaf 2026:

Estos son los principales horarios internacionales para seguir el Motagua vs. FAS EN VIVO este jueves 6 de agosto por la Copa Centroamericana de Concacaf 2026:

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos (ET) 11:00 p.m. CBS Sports Golazo Paramount+ Estados Unidos (CT) 10:00 p.m. CBS Sports Golazo Paramount+ Estados Unidos (MT) 9:00 p.m. CBS Sports Golazo Paramount+ Estados Unidos (PT) 8:00 p.m. CBS Sports Golazo Paramount+ Honduras 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte El Salvador 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Guatemala 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Costa Rica 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Nicaragua 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Panamá 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Colombia 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur Ecuador 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur Perú 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Venezuela 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur Bolivia 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Chile 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Paraguay 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Argentina 12:00 a.m. (viernes 7) ESPN Disney+ Premium Argentina Uruguay 12:00 a.m. (viernes 7) ESPN Disney+ Premium Argentina Brasil (Brasilia) 12:00 a.m. (viernes 7) ESPN Disney+ Premium Brazil Canadá (ET) 11:00 p.m. OneSoccer fuboTV Canada

¿Qué canal transmite Motagua vs. FAS en Estados Unidos?

Los aficionados de Motagua y FAS que viven en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de Paramount+ y CBS Sports Golazo. La hora de inicio dependerá de la zona del país: 11:00 p.m. ET en la costa este y 8:00 p.m. PT en la costa oeste.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU. HORARIO CANALES / STREAMING Eastern Time (ET) 11:00 p.m. Paramount+ / CBS Sports Golazo Central Time (CT) 10:00 p.m. Paramount+ / CBS Sports Golazo Mountain Time (MT) 9:00 p.m. Paramount+ / CBS Sports Golazo Pacific Time (PT) 8:00 p.m. Paramount+ / CBS Sports Golazo

El horario resulta especialmente conveniente para los aficionados centroamericanos ubicados en la zona del Pacífico, donde el encuentro comenzará a las 8:00 p.m. En ciudades de la costa este, como Nueva York, el inicio será a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver Motagua vs. FAS EN VIVO online en Estados Unidos?

La opción de streaming para ver Motagua vs. FAS en Estados Unidos será Paramount+. La plataforma forma parte de la cobertura estadounidense de la Copa Centroamericana 2026 y permitirá seguir el encuentro en vivo desde dispositivos compatibles.

CBS Sports Golazo también aparece dentro de la distribución del partido para el mercado estadounidense, ampliando las alternativas para seguir el duelo entre hondureños y salvadoreños.

Para quienes se encuentren fuera de los mercados con derechos específicos, la distribución internacional contempla también las plataformas oficiales de Concacaf, YouTube y CONCACAF GO, sujetas a disponibilidad territorial.

¿Dónde ver Motagua vs. FAS en Honduras?

En Honduras, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m. y podrá seguirse mediante Disney+ Premium Norte.

Motagua jugará además ante su público en Tegucigalpa. El partido se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, conocido también como Estadio Nacional Chelato Uclés.

Las Águilas Azules llegan con confianza después de comenzar su participación en la Copa Centroamericana con una contundente victoria por 5-0 frente a Verdes FC. Ahora buscarán aprovechar la localía para sumar nuevamente dentro del Grupo D.

¿Dónde ver Motagua vs. FAS en El Salvador?

Los aficionados salvadoreños podrán seguir el debut de FAS en la Copa Centroamericana desde las 9:00 p.m. a través de Disney+ Premium Norte.

El cuadro tigrillo comienza su recorrido internacional con una exigente visita a Tegucigalpa. A diferencia de Motagua, que ya disputó su primer encuentro, FAS llegará al Estadio Nacional Chelato Uclés para jugar su primer compromiso dentro del Grupo D.

¿Dónde ver Motagua vs. FAS en Centroamérica?

Disney+ Premium Norte concentra buena parte de la transmisión de la Copa Centroamericana en la región. Además de Honduras y El Salvador, el servicio aparece dentro de la distribución para Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

Los horarios cambian dependiendo del país. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua tendrán el inicio a las 9:00 p.m., mientras que en Panamá el balón comenzará a rodar a las 10:00 p.m.

¿En qué países se puede ver Motagua vs. FAS?

La Copa Centroamericana cuenta con una amplia distribución internacional. Disney+ Premium dispone de distintas señales para América Latina y el Caribe, mientras Estados Unidos y Canadá tienen coberturas específicas.

En Estados Unidos, el partido estará disponible mediante Paramount+ y CBS Sports Golazo. Canadá contará con fuboTV Canada y OneSoccer. Para otros territorios internacionales, la distribución incluye YouTube y CONCACAF GO, dependiendo de la disponibilidad geográfica.

En Sudamérica, Disney+ Premium tendrá cobertura en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Motagua vs. FAS por la Copa Centroamericana

FICHA MOTAGUA VS. FAS POR LA COPA CENTROAMERICANA 2026 Fecha Jueves 6 de agosto de 2026 Partido Motagua vs. FAS Competición Copa Centroamericana de Concacaf 2026 Grupo Grupo D Hora Honduras 9:00 p.m. Hora El Salvador 9:00 p.m. Hora Estados Unidos 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT TV / streaming EE.UU. Paramount+ / CBS Sports Golazo Streaming Honduras Disney+ Premium Norte Streaming El Salvador Disney+ Premium Norte Estadio Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés Ciudad Tegucigalpa País Honduras

¿Cómo llegan Motagua y FAS al partido?

Motagua comenzó con autoridad su participación en la Copa Centroamericana 2026. El conjunto hondureño derrotó 5-0 a Verdes FC y consiguió sus primeros tres puntos dentro del Grupo D, un resultado que le permite afrontar su primer encuentro como local con una posición favorable.

FAS, en cambio, tendrá su estreno en el campeonato. El conjunto salvadoreño inicia su calendario con una visita a Tegucigalpa y con la oportunidad de sumar sus primeros puntos frente a uno de los clubes hondureños habituales en las competiciones de Concacaf.

Esa diferencia convierte el encuentro en una prueba importante para ambos. Motagua intentará confirmar su buen comienzo y encaminar su clasificación, mientras FAS buscará regresar a El Salvador con puntos en su primera presentación.

¿Qué se juegan Motagua y FAS por el Grupo D?

El formato de la Copa Centroamericana concede poco espacio para los tropiezos durante la fase de grupos. Los equipos buscan ubicarse en las primeras posiciones para continuar hacia las rondas eliminatorias y mantener vivo el objetivo de competir por el título regional.

Motagua ya dio el primer paso con su victoria ante Verdes FC. Una segunda presentación favorable frente a FAS fortalecería considerablemente su posición después de las primeras jornadas.

Para los salvadoreños, el panorama es diferente. FAS comienza su participación directamente ante uno de los rivales llamados a competir por los primeros lugares del sector, por lo que conseguir un resultado positivo como visitante podría adquirir importancia conforme avance el calendario.

La noche en Tegucigalpa enfrentará así a un Motagua que quiere aprovechar el impulso de su goleada inicial y a un FAS que recién comienza su camino. Para los aficionados de ambos equipos que viven en Estados Unidos, Paramount+ y CBS Sports Golazo serán las principales alternativas para seguir el partido en vivo.