TEGUCIGALPA (HONDURAS), 30/09/2025.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense (LDA) por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Foto de Noé Yactayo para MAG
Motagua y Liga Deportiva Alajuelense (LDA) definen su serie este martes 30 de septiembre en Tegucigalpa: la vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 se jugará en el Estadio Nacional Chelato Uclés a las 20:00 horas de Tegucigalpa y San José (10 pm ET / 7 pm PT). Tras el 1-0 de la ida en Alajuela, el Ciclón Azul llega con ventaja mínima y el impulso de su gente para proteger la casa en la capital hondureña. ¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión? Aquí encontrarás todos los detalles para ver el partido en tu Smart TV, tableta, computadora o celular, según el país donde te encuentres.

En Honduras y Costa Rica, el partido será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, plataformas que también llevarán la señal al resto de Latinoamérica.

En México estará disponible a través de Tubi TV y FOX Sports, mientras que en Canadá se podrá seguir por OneSoccer.

Por otro lado, en los Estados Unidos se verá GRATIS en streaming por Concacaf Go en YouTube.

Para quienes se encuentren en España, Italia, Francia, Alemania o el resto de Europa, será necesario contar con una VPN legal para acceder a la señal de ESPN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Motagua vs. LDA Alajuelense por Copa Centroamericana 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Costa Rica20:00ESPN y Disney Plus Premium
Motagua20:00ESPN y Disney Plus Premium
Estados Unidos10 pm ET / 7 pm PTConcacaf Go (YouTube)
México20:00TUDN y FOX Sports
Honduras20:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua20:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala20:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador20:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá21:00ESPN y Disney Plus Premium
República Dominicana22:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico22:00ESPN y Disney Plus Premium
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

