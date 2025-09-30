Motagua y Liga Deportiva Alajuelense (LDA) definen su serie este martes 30 de septiembre en Tegucigalpa: la vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 se jugará en el Estadio Nacional Chelato Uclés a las 20:00 horas de Tegucigalpa y San José (10 pm ET / 7 pm PT) . Tras el 1-0 de la ida en Alajuela, el Ciclón Azul llega con ventaja mínima y el impulso de su gente para proteger la casa en la capital hondureña. ¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión? Aquí encontrarás todos los detalles para ver el partido en tu Smart TV, tableta, computadora o celular, según el país donde te encuentres.

En Honduras y Costa Rica, el partido será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, plataformas que también llevarán la señal al resto de Latinoamérica.

En México estará disponible a través de Tubi TV y FOX Sports, mientras que en Canadá se podrá seguir por OneSoccer.

Por otro lado, en los Estados Unidos se verá GRATIS en streaming por Concacaf Go en YouTube.

Para quienes se encuentren en España, Italia, Francia, Alemania o el resto de Europa, será necesario contar con una VPN legal para acceder a la señal de ESPN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Motagua vs. LDA Alajuelense por Copa Centroamericana 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Costa Rica 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Motagua 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos 10 pm ET / 7 pm PT Concacaf Go (YouTube) México 20:00 TUDN y FOX Sports Honduras 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 20:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 21:00 ESPN y Disney Plus Premium República Dominicana 22:00 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 22:00 ESPN y Disney Plus Premium