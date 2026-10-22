Este jueves 22 de octubre, Motagua recibirá a LDA Alajuelense por la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Un duelo de pronóstico reservado, donde ambas escuadras buscarán imponer condiciones y lograr el boleto a la final del torneo continental. Sin embargo, el entrenador español del conjunto azul, Javier López, confirmó que no podrán contar con cuatro jugadores para este importante compromiso. Cristopher Meléndez, defensor y capitán, es una de las bajas considerables. Tiene que cumplir su fecha de sanción tras acumular dos tarjetas amarillas.

Ricky Zapata, Romario da Silva y Jorge Serrano son otros de los jugadores que no estarán a las órdenes del entrenador López. Los tres futbolistas mencionados se están recuperando de sus respectivas lesiones. Luis Santamaría se perfila como la pieza clave para la zona defensiva.

Alajuelense, por su parte, llega al compromiso con la alegría tras derrotar a Inter San Carlos por la jornada 12 del torneo local. El equipo dirigido por Machillo Ramírez se perfila como el principal candidato para llevarse la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Es un equipo fuerte físicamente, tiene transición rápida de defensa al ataque.

¿A qué hora juega Motagua vs. Alajuelense hoy?

El partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf entre FC Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se disputará este jueves 22 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa, Honduras). A continuación tienes la lista completa de horarios organizada país por país:

Honduras: 19:00 horas

Costa Rica: 19:00 horas

El Salvador: 19:00 horas

Guatemala: 19:00 horas

Nicaragua: 19:00 horas

Panamá: 20:00 horas

México: 19:00 horas (tiempo del centro / CDMX)

Estados Unidos: 21:00 horas (Costa Este / EDT) | 20:00 horas (Centro / CDT) | 19:00 horas (Montaña / MDT) | 18:00 horas (Pacífico / PDT)

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Puerto Rico: 21:00 horas

República Dominicana: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas (horario de Brasilia)

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana?

El partido entre Motagua vs. Alajuelense por la semifinal de la Copa Centroamericana 2026 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium en Costa Rica y Honduras.

Argentina: Disney+ Premium

Bolivia: Disney+ Premium

Brasil: Disney+ Premium

Chile: Disney+ Premium

Colombia: Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

Ecuador: Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium

Puerto Rico: Disney+ Premium

Uruguay: Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: Disney+ Premium