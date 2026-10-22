Este jueves 22 de octubre, Motagua recibirá a LDA Alajuelense por la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Un duelo de pronóstico reservado, donde ambas escuadras buscarán imponer condiciones y lograr el boleto a la final del torneo continental. Sin embargo, el entrenador español del conjunto azul, Javier López, confirmó que no podrán contar con cuatro jugadores para este importante compromiso. Cristopher Meléndez, defensor y capitán, es una de las bajas considerables. Tiene que cumplir su fecha de sanción tras acumular dos tarjetas amarillas.
Ricky Zapata, Romario da Silva y Jorge Serrano son otros de los jugadores que no estarán a las órdenes del entrenador López. Los tres futbolistas mencionados se están recuperando de sus respectivas lesiones. Luis Santamaría se perfila como la pieza clave para la zona defensiva.
Alajuelense, por su parte, llega al compromiso con la alegría tras derrotar a Inter San Carlos por la jornada 12 del torneo local. El equipo dirigido por Machillo Ramírez se perfila como el principal candidato para llevarse la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Es un equipo fuerte físicamente, tiene transición rápida de defensa al ataque.
¿A qué hora juega Motagua vs. Alajuelense hoy?
El partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf entre FC Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se disputará este jueves 22 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa, Honduras). A continuación tienes la lista completa de horarios organizada país por país:
- Honduras: 19:00 horas
- Costa Rica: 19:00 horas
- El Salvador: 19:00 horas
- Guatemala: 19:00 horas
- Nicaragua: 19:00 horas
- Panamá: 20:00 horas
- México: 19:00 horas (tiempo del centro / CDMX)
- Estados Unidos: 21:00 horas (Costa Este / EDT) | 20:00 horas (Centro / CDT) | 19:00 horas (Montaña / MDT) | 18:00 horas (Pacífico / PDT)
- Colombia: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Puerto Rico: 21:00 horas
- República Dominicana: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Argentina: 22:00 horas
- Brasil: 22:00 horas (horario de Brasilia)
- Chile: 22:00 horas
- Paraguay: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana?
El partido entre Motagua vs. Alajuelense por la semifinal de la Copa Centroamericana 2026 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium en Costa Rica y Honduras.
- Argentina: Disney+ Premium
- Bolivia: Disney+ Premium
- Brasil: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Costa Rica: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- El Salvador: Disney+ Premium
- Guatemala: Disney+ Premium
- Honduras: Disney+ Premium
- Panamá: Disney+ Premium
- Paraguay: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Puerto Rico: Disney+ Premium
- Uruguay: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+
- Venezuela: Disney+ Premium