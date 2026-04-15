El orgullo chapín se pone en juego el día de hoy con una nueva edición del Clásico de Guatemala entre Club Social y Deportivo Municipal y Comunicaciones FC. Los “Rojos” reciben a los “Cremas” en el Estadio Manuel Felipe Carrera ‘El Trébol’, en un duelo electrizante por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 que podría definir al nuevo líder del torneo si el puntero Xelajú tropieza en la próxima fecha. La cita está pactada para las 20:00 horas de Ciudad de Guatemala , lo que significa que en Estados Unidos podrás disfrutarlo a las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT . ¿Quieres conocer la hora exacta y los canales para ver el clásico Municipal vs. Comunicaciones por televisión o streaming? Aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil, según el lugar donde te encuentres.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Comunicaciones vs. Municipal por el Clásico de Guatemala 2026?

En Guatemala, el Clásico Nacional comenzará a las 19:00 (hora de Ciudad de Guatemala). La transmisión oficial estará a cargo de Tigo Sports.

Si te encuentras en el extranjero, será necesario utilizar una VPN legal (se recomienda evitar las versiones gratuitas) y contratar previamente los servicios de streaming mencionados, según la disponibilidad en tu región.

En los Estados Unidos, el encuentro entre Comunicaciones y Municipal iniciará a las 10:00 p. m. ET (7:00 p. m. PT). En México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras se transmitirá a partir de las 8:00 p.m.

Países Horario Canales TV / Streaming Guatemala 20:00 Tigo Sports Guatemala Costa Rica 20:00 VPN Estados Unidos 10 pm ET / 7 pm PT VPN Puerto Rico 22:00 ViX México 20:00 VPN Nicaragua 20:00 VPN El Salvador 20:00 VPN Honduras 20:00 VPN Panamá 21:00 VPN Rep. Dominicana 22:00 VPN