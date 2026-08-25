Municipal afronta una jornada decisiva en la Copa Centroamericana 2026 con el objetivo de sellar su clasificación a los cuartos de final. Los Rojos reciben a Motagua en el estadio El Trébol, en un duelo clave por el Grupo D este martes 25 de agosto a las 8:30 p.m. de Centroamérica en el Estadio Manuel Felipe Carrera , donde los cuatro equipos aún conservan opciones de avanzar en el torneo de Concacaf. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios, canales de TV y dónde ver online por diferentes plataformas.

¿A qué hora juega Municipal vs. Motagua EN VIVO por la Copa Centroamericana?

Municipal recibe a Motagua por la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 el martes 25 de agosto, a las 8:30 p. m. en Guatemala (hora local). Se jugará en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, en Ciudad de Guatemala.

País o región Hora Día Guatemala 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Belice 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Costa Rica 8:30 p. m. Martes 25 de agosto El Salvador 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Honduras 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Nicaragua 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Panamá 9:30 p. m. Martes 25 de agosto Perú, Colombia y Ecuador 9:30 p. m. Martes 25 de agosto Venezuela, Bolivia y República Dominicana 10:30 p. m. Martes 25 de agosto Estados Unidos y Canadá (ET) 10:30 p. m. Martes 25 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) y Chile 11:30 p. m. Martes 25 de agosto España peninsular 4:30 a. m. Miércoles 26 de agosto Islas Canarias 3:30 a. m. Miércoles 26 de agosto

Para Centroamérica, la cobertura de la Copa Centroamericana suele distribuirse a través de ESPN y Disney+, aunque el canal específico puede variar según el país y el operador de televisión. En territorios sin derechos exclusivos, Concacaf puede habilitar partidos mediante su aplicación o su canal oficial de YouTube; conviene confirmar la programación local antes del inicio.

En España, el duelo aparece programado para las 4:30 a. m. del miércoles 26 de agosto y con referencia de emisión por Concacaf YouTube, sujeto a disponibilidad territorial.

Datos del partido

Partido: Municipal vs. Motagua

Municipal vs. Motagua Torneo: Copa Centroamericana de Concacaf 2026

Copa Centroamericana de Concacaf 2026 Fase: Grupo D

Grupo D Fecha: martes 25 de agosto de 2026

martes 25 de agosto de 2026 Estadio: Manuel Felipe Carrera “El Trébol”

Manuel Felipe Carrera “El Trébol” Ciudad: Ciudad de Guatemala, Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala Hora oficial local: 8:30 p. m.