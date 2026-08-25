Conoce los horarios por país para ver el partido CSD Municipal vs. Motagua EN VIVO por Copa Centroamericana 2026 este martes 25 de agosto. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios por país para ver el partido CSD Municipal vs. Motagua EN VIVO por Copa Centroamericana 2026 este martes 25 de agosto. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Municipal afronta una jornada decisiva en la Copa Centroamericana 2026 con el objetivo de sellar su clasificación a los cuartos de final. Los Rojos reciben a Motagua en el estadio El Trébol, en un duelo clave por el Grupo D este martes 25 de agosto a las 8:30 p.m. de Centroamérica en el Estadio Manuel Felipe Carrera, donde los cuatro equipos aún conservan opciones de avanzar en el torneo de Concacaf. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios, canales de TV y dónde ver online por diferentes plataformas.

¿A qué hora juega Municipal vs. Motagua EN VIVO por la Copa Centroamericana?

Municipal recibe a Motagua por la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 el martes 25 de agosto, a las 8:30 p. m. en Guatemala (hora local). Se jugará en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, en Ciudad de Guatemala.

País o regiónHoraDía
Guatemala8:30 p. m.Martes 25 de agosto
Belice8:30 p. m.Martes 25 de agosto
Costa Rica8:30 p. m.Martes 25 de agosto
El Salvador8:30 p. m.Martes 25 de agosto
Honduras8:30 p. m.Martes 25 de agosto
Nicaragua8:30 p. m.Martes 25 de agosto
Panamá9:30 p. m.Martes 25 de agosto
Perú, Colombia y Ecuador9:30 p. m.Martes 25 de agosto
Venezuela, Bolivia y República Dominicana10:30 p. m.Martes 25 de agosto
Estados Unidos y Canadá (ET)10:30 p. m.Martes 25 de agosto
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) y Chile11:30 p. m.Martes 25 de agosto
España peninsular4:30 a. m.Miércoles 26 de agosto
Islas Canarias3:30 a. m.Miércoles 26 de agosto

Para Centroamérica, la cobertura de la Copa Centroamericana suele distribuirse a través de ESPN y Disney+, aunque el canal específico puede variar según el país y el operador de televisión. En territorios sin derechos exclusivos, Concacaf puede habilitar partidos mediante su aplicación o su canal oficial de YouTube; conviene confirmar la programación local antes del inicio.

En España, el duelo aparece programado para las 4:30 a. m. del miércoles 26 de agosto y con referencia de emisión por Concacaf YouTube, sujeto a disponibilidad territorial.

Datos del partido

  • Partido: Municipal vs. Motagua
  • Torneo: Copa Centroamericana de Concacaf 2026
  • Fase: Grupo D
  • Fecha: martes 25 de agosto de 2026
  • Estadio: Manuel Felipe Carrera “El Trébol”
  • Ciudad: Ciudad de Guatemala, Guatemala
  • Hora oficial local: 8:30 p. m.
SOBRE EL AUTOR

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