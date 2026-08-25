Municipal afronta una jornada decisiva en la Copa Centroamericana 2026 con el objetivo de sellar su clasificación a los cuartos de final. Los Rojos reciben a Motagua en el estadio El Trébol, en un duelo clave por el Grupo D este martes 25 de agosto a las 8:30 p.m. de Centroamérica en el Estadio Manuel Felipe Carrera, donde los cuatro equipos aún conservan opciones de avanzar en el torneo de Concacaf. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios, canales de TV y dónde ver online por diferentes plataformas.
¿A qué hora juega Municipal vs. Motagua EN VIVO por la Copa Centroamericana?
Municipal recibe a Motagua por la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 el martes 25 de agosto, a las 8:30 p. m. en Guatemala (hora local). Se jugará en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, en Ciudad de Guatemala.
|País o región
|Hora
|Día
|Guatemala
|8:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|Belice
|8:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|Costa Rica
|8:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|El Salvador
|8:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|Honduras
|8:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|Nicaragua
|8:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|Panamá
|9:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|Perú, Colombia y Ecuador
|9:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|Venezuela, Bolivia y República Dominicana
|10:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|Estados Unidos y Canadá (ET)
|10:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) y Chile
|11:30 p. m.
|Martes 25 de agosto
|España peninsular
|4:30 a. m.
|Miércoles 26 de agosto
|Islas Canarias
|3:30 a. m.
|Miércoles 26 de agosto
Para Centroamérica, la cobertura de la Copa Centroamericana suele distribuirse a través de ESPN y Disney+, aunque el canal específico puede variar según el país y el operador de televisión. En territorios sin derechos exclusivos, Concacaf puede habilitar partidos mediante su aplicación o su canal oficial de YouTube; conviene confirmar la programación local antes del inicio.
En España, el duelo aparece programado para las 4:30 a. m. del miércoles 26 de agosto y con referencia de emisión por Concacaf YouTube, sujeto a disponibilidad territorial.
Datos del partido
- Partido: Municipal vs. Motagua
- Torneo: Copa Centroamericana de Concacaf 2026
- Fase: Grupo D
- Fecha: martes 25 de agosto de 2026
- Estadio: Manuel Felipe Carrera “El Trébol”
- Ciudad: Ciudad de Guatemala, Guatemala
- Hora oficial local: 8:30 p. m.