El torneo más importante del mundo nos traerá un partidazo. Arsenal y Napoli se enfrentarán este miércoles 9 de septiembre en el Stadio Diego Armando Maradona de Nápoles, Italia, por la primera jornada de la fase liga de la Champions League. Los ‘Gunners’ se quedaron a un paso de ganar su primera orejona en su historia, pero cayeron contra el PSG. Por ello, el equipo de Mikel Arteta buscará cobrarse la revancha y regalar una alegría a sus fieles fanáticos a final de temporada.

Con una idea de juego consolidada y elementos que se sumaron para dar el salto de calidad, Arsenal se posiciona como uno de los candidatos para ganar la Champions League. Si bien su primera prueba será en una plaza complicada como lo es Nápoles, el conjunto inglés tiene argumentos para lograr el triunfo.

Napoli, por su parte, llega a la contienda tras perder 3-2 ante el Inter de Milán en San Siro por la Serie A. Massimiliano Allegri no quedó conforme con el trabajo de sus jugadores y señaló que uno de los puntos que deben mejorar es en la agresividad. Por ello, ante el Arsenal, el ex equipo de Maradona será intenso en la marca, presionando a su rival en su propio campo.

¿A qué hora juega Napoli vs. Arsenal por la Champions League en España?

En territorio español, el partido entre Napoli vs. Arsenal por la Champions League se realizará a las 21:00 horas y 20:00 horas en Islas Canarias.

¿A qué hora juega Napoli vs. Arsenal por la Champions League en México?

El pitazo inicial del partido entre Napoli y Arsenal en territorio mexicano será a las 13:00 horas (CDMX). Un duelo emocionante que promete goles y destacadas jugadas.

¿A qué hora juega Napoli vs. Arsenal por la Champions League en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Napoli y Arsenal, te compartimos los horarios del compromiso según la zona horaria.

Estados Unidos – Este (ET): 3:00 p. m.

Estados Unidos – Centro (CT): 2:00 p. m.

Estados Unidos – Montaña (MT): 1:00 p. m.

Estados Unidos – Pacífico (PT): 12:00 p. m.

Horarios del Napoli vs. Arsenal por la Champions League

Revisa los horarios del Napoli vs. Arsenal en países de Centroamérica y América Latina.

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Dónde ver Napoli vs. Arsenal en México, Estados Unidos y España?

Te compartimos la guía de canales según tu país (España, México o Estados Unidos) para que puedas disfrutar del partidazo entre Napoli y Arsenal por la Champions League:

País ¿Dónde ver? México MAX España Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5 Estados Unidos Paramount+ y ViX

Canal de TV para ver EN VIVO Napoli vs. Arsenal

Los canales de TV que transmitirán en América Latina y Centroamérica el partido entre Napoli y Arsenal.

Argentina: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN 5 y Disney Plus

Brasil: Zapping, Claro TV+, MAX, Sky+ y Vivo Play

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Colombia: ESPN 5 y Disney Plus

Costa Rica: Disney Plus Premium

República Dominicana: Disney Plus Premium

Ecuador: ESPN 5 y Disney Plus

El Salvador: Disney Plus Premium

Guatemala: Disney Plus Premium

Honduras: Disney Plus Premium

Nicaragua: Disney Plus Premium

Panamá: Disney Plus Premium

Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus

Perú: ESPN 5 y Disney Plus

Puerto Rico: ViX

Uruguay: ESPN 5 y Disney Plus

Venezuela: ESPN 5 y Disney Plus