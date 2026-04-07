El Geodis Park será verdadera fiesta este martes 7 de abril, cuando se enfrenten Nashville y América por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. Si no te quieres perder ese partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Nashville vs. América en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Nashville vs. América por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 este martes 7 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Nashville vs. América?
Este martes 7 de abril se podrá ver el Nashville vs. América por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX Sports App, FOX One, Foxsports.com, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, fuboTV, ViX
- México: FOX One
- Alemania: sportdigital1+
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: ESPN3 Brazil, Disney+ Premium Brazil, Vivo Play, Sky+, Claro TV+, Zapping
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: Fox Sports 2, Disney+ Premium Caribbean, NAICOM, ViX
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean